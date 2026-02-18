Mașini îngropate în zăpadă, străzi blocate, nervi și panică! Cel mai dur episod de iarnă a provocat haos în toată țara. Imagini exclusive

ADVERTISEMENT

România rămâne sub influența vremii severe, iar autoritățile avertizează că episoadele de ninsoare și viscol vor continua în următoarele ore. Fenomenele extreme au transformat străzile și orașele în adevărate scene de iarnă, cu drumuri acoperite de zăpadă, mașini blocate și echipaje de intervenție în alertă.

România, paralizată de viscol și ninsori abundente

FANATIK prezintă imagini exclusive surprinse în mai multe colțuri ale țării, oferind o privire directă asupra efectelor ninsorii și a eforturilor autorităților. În cadrele surprinse, se observă șosele complet acoperite de zăpadă, trotuare impracticabile și mașini împotmolite, unele aproape îngropate sub stratul gros de zăpadă. Atmosfera este rece și cenușie, sugerând că ninsoarea este în desfășurare, iar traficul rutier este serios afectat.

În orașe și cartiere rezidențiale, mai multe autoturisme parcate de-a lungul blocurilor sunt complet acoperite, conturul lor abia vizibil. Stratul gros de zăpadă frământată pe carosabil și trotuare face ca deplasarea să fie dificilă chiar și pentru pietoni. În imagini se pot vedea și echipaje de pompieri și operatori de salubritate care acționează pentru degajarea străzilor și împrăștierea materialului antiderapant, încercând să restabilească circulația în condiții sigure.

FANATIK surprinde și scene dramatice din timpul nopții, când pompierii intervin în zone afectate. Salvatori echipați cu căști și uniforme reflectorizante taie crengile groase ale copacilor doborâți de greutatea zăpezii. Ramurile se împrăștie pe trotuare și carosabil, iar lumina artificială a autospecialelor colorează scena în tonuri violacee și galbene, accentuând caracterul de urgență al intervenției. Ninsoarea continuă să cadă, iar eforturile autorităților se desfășoară sub supraveghere permanentă.

Val masiv de apeluri la 112 și intervenții de urgență

Fenomenul de vreme severă continuă să provoace haos în Capitală și județul Ilfov. În doar câteva ore de la intrarea în vigoare a codului roșu de ninsori abundente, operatorii STS de la 112 București-Ilfov au înregistrat un număr impresionant de 1.613 apeluri, de trei ori mai multe decât media zilnică obișnuită. Dintre acestea, 582 au vizat urgențe direct legate de condițiile meteo periculoase.

Cea mai intensă perioadă a fost între orele 07:00 și 08:00, când au fost preluate 525 de urgențe, majoritatea fiind cazuri care au necesitat intervenția echipajelor ISU-SMURD și Ambulanță. Serviciul de Telecomunicații Speciale a adaptat permanent procedurile tehnice pentru a direcționa rapid fiecare apel către autoritățile competente, inclusiv Poliție, Jandarmerie și Salvamont.

Un bărbat decedat într-un taxi și zeci de microbuze împotmolite

În această dimineață, un incident tragic a marcat avalanșa de urgențe. În jurul orei 08:45, un bărbat de 61 de ani a fost găsit decedat într-un autoturism de serviciu tip taxi, parcat pe o stradă din Sectorul 1. Cadrele medicale nu au mai putut salva viața acestuia. Primele date indică un stop cardio-respirator drept cauză a decesului, iar trupul urmează să fie transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru necropsie. Ancheta este în desfășurare pentru clarificarea tuturor împrejurărilor.

Pe lângă cazurile medicale, autoritățile intervin continuu pentru a fluidiza traficul blocat de ninsori. Recent, echipaje de intervenție au deblocat un microbuz cu persoane surprinse în zăpadă în localitatea Chiajna, iar alte acțiuni similare sunt în curs pe arterele principale și secundare din București și Ilfov.

Intervenție SMURD în condiții grele de trafic

Drumuri blocate, sute de copaci doborâți și zeci de mii de oameni fără curent

între 17 februarie, ora 08:00, și 18 februarie, ora 06:30, au afectat 102 localități din 21 de județe și municipiul București, generând pagube semnificative și perturbări masive ale traficului rutier, aerian, feroviar și naval.

În Capitală, doar între 06:00 și 08:00, echipele de intervenție au gestionat 157 de solicitări. În această perioadă, au fost degajați 169 de copaci căzuți, iar 107 autoturisme au fost avariate. Pe parcursul nopții și dimineții, bilanțul a urcat la 231 de copaci doborâți și 96 de mașini distruse.

Pagube și intervenții în București și Ilfov

Străzile capitalei s-au transformat în scene parcă desprinse din basme. Aleea Reșița a fost blocată după ce doi copaci au căzut peste autoturisme, Strada Băiculești și Strada Dionisie au fost impracticabile din cauza arborilor prăbușiți, iar Calea Rahovei a fost parțial paralizată după ce un copac a rupt cablurile de alimentare ale tramvaielor.

Pe bulevardele Ion Mihalache și Câmpia Libertății, doi copaci au căzut pe carosabil, blocând traficul și provocând pagube materiale. Imaginile surprinse în teren arată șosele acoperite cu zăpadă, mașini împotmolite, echipaje de intervenție în acțiune și utilaje care încearcă să elibereze arterele principale.

În județul Ilfov, autoritățile au raportat 10 intervenții, 9 copaci îndepărtați și 8 autoturisme avariate. În sectorul București-Ilfov, trei ambulanțe (două în București și una în Clinceni) au fost sprijinite de pompieri pentru a-și continua deplasarea, fără probleme medicale suplimentare.

Trafic complet înghețat din cauza ninsorilor

Circulația rutieră a fost grav afectată: autostrăzile A0, A1, A3 și A7 au fost oprite parțial sau integral, iar pe numeroase drumuri naționale și județene traficul a fost restricționat pentru vehiculele de mare tonaj din cauza viscolului și a stratului consistent de zăpadă.

Podul Ruse – Giurgiu a fost închis pentru autocamioane. Zeci de mașini au rămas blocate pe carosabil, fiind necesară intervenția autorităților.

În Giurgiu, o ambulanță ce transporta un pacient pentru un transfer interclinic a fost blocată temporar de două autotrenuri derapate pe DN 6. După deblocarea drumului, misiunea a fost reluată cu succes.

Energie electrică întreruptă și intervenții urgente

Vântul puternic și nămeții au provocat avarii la rețelele de electricitate în 205 localități din 10 județe, afectând peste 166.000 de consumatori. Forțele operative au acționat pentru evacuarea apei dintr-un beci și o stradă, degajarea a 231 de copaci și 15 stâlpi de electricitate prăbușiți, dar și pentru îndepărtarea elementelor de construcție desprinse de la 11 imobile.

Zece ambulanțe au rămas blocate în șase județe și în București, toate misiunile fiind deblocare rapidă cu sprijinul pompierilor și utilajelor de deszăpezire. În Prahova, peste 300 de apeluri la 112 au fost înregistrate într-un interval scurt.

Mobilizare fără precedent

La nivel național, . În sprijinul populației, au acționat 965 de echipaje medicale în timpul zilei, 885 de echipaje noaptea și 520 de salvatori montani. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a coordonat manevra de forțe pentru județele aflate sub cod portocaliu, crescând capacitatea de reacție.

Primarul general Ciprian Ciucu și șeful ISUBIF, gen. de Brigadă Dr. Irinel Precup, monitorizează în timp real situația din teren. Operatorii de salubritate din toate sectoarele Capitalei acționează cu peste 300 de utilaje și peste 2.000 de operatori pe arterele principale și secundare, pentru a asigura condiții de trafic cât mai sigure.

Sectorul 5, sub coordonarea primarului Vlad Popescu Piedone, a activat puncte fixe în zonele critice: Piața Constituției, Academia Militară, Șoseaua Alexandria, Sebastian și alte intersecții majore. Utilajele vor acționa preventiv, pe tot parcursul nopții, pentru a asigura accesul către spitale, școli și instituții publice.

Recomandări pentru populație

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor neesențiale, adaptarea vitezei la condițiile de drum și facilitarea accesului utilajelor de deszăpezire. În caz de blocaj în trafic, șoferii trebuie să rămână în mașină, să semnalizeze vizibil și să sune la 112 doar în caz de urgență.