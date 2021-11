Lege contra țepelor cu mașini second hand. Automobilele cu kilometrajul dat înapoi ar fi mai greu de vândut

În România urmează să fie instituit un registru electronic în care să fie înregistrat numărul de kilometri al fiecărui autovehicul, astfel încât să fie împiedicată punerea în circulație sau comercializarea unor mașini cu kilometrajul dat înapoi.

Măsura este prevăzută într-un proiect de lege depus de un grup de parlamentari ai PNL la Senat, care este prima Cameră sesizată.

Toți operatorii economici din domeniul reparațiilor auto vor fi obligați să raporteze numărul de kilometri înregistrat de odometrul fiecărui autovehicul, iar datele vor fi centralizate de către Registrul Auto Român (RAR).

Kilometrajul va fi raportat la RAR la fiecare intrare în service a mașinii

are ca obiectiv stoparea practicii de a comercializa autoturisme care au kilometrajul dat înapoi, motiv pentru care înlocuirea odometrului unei mașini cu un altul cu un kilometraj mai mic să fie considerată fraudă, dacă această modificare nu este înregistrată la RAR.

În registrul electronic se vor regăsi informațiile legate de kilometrajele mașinilor înregistrate la fiecare inspecție tehnică periodică (ITP). De asemenea, datele din odometre vor trebui raportate și de operatorii economici autorizaţi care desfăşoară activităţi de reparaţii, întreţinere şi reglări funcţionale ale vehiculelor rutiere precum şi activităţi de modificări constructive şi reconstrucţia vehiculelor rutiere.

În acest scop, Registrul Auto Român ar urma să creeze o aplicație informatică specifică care ar urma să fie pusă la dispoziția operatorilor economici obligați să furnizeze datele.

Schimbarea kilometrajului, sancționată cu închisoarea

Proiectul de lege stabilește, la articolul 9, și o serie de infracțiuni noi, legate de modificarea kilometrajului mașinilor, după cum urmează:

„(1) Modificarea indicaţiei odometrului unui vehicul, solicitarea modificării indicaţiei odometrului sau orice acţiune sau inacţiune de natura să influenţeze înregistrarea exactă a numărului kilometrilor parcurşi de un autovehicul constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

(2) Punerea în circulaţie a autovehiculelor cu odometrul defect constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

(3) Comercializarea autovehiculelor cu odometrul modificat sau defect constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.”

De asemenea, este interzisă comercializarea, punerea la dispoziţie sau utilizarea de echipamente, programe informatice şi de servicii conexe necesare pentru manipularea neautorizată a odometrelor autovehiculelor.

Certificat special, eliberat de către RAR

Registrul electronic de la RAR va putea elibera, la cerere, proprietarilor de mașini cu până la opt locuri pe scaune, un certificat „RAR Auto-Pass” în care va fi trecut istoricul citirii odometrului fiecărui autovehicul.

Însă, pe lângă aceste date, în „RAR Auto-Pass” vor fi trecute și date care privesc implicarea autovehiculului într-un eveniment rutier care a produs avarii grave la mecanismul de direcţie, instalaţia de frânare sau la structura de rezistenţă a caroseriei ori a şasiului, precum şi la neprezentarea vehiculului în cadrul unei campanii de rechemare a vehiculelor care au fost deja înmatriculate, înregistrate sau puse în comercializare, deoarece unul sau mai multe sisteme, echipamente, componente sau unităţi tehnice separate instalate pe vehicul prezintă un risc important pentru siguranţa rutieră, sănătatea publică sau protecţia mediului înconjurător.

La tranzacțiile în care este implicat un autovehicul deja înmatriculat în România vânzătorul va pune la dispoziția cumpărătorului certificatul „RAR Auto-Pass”, care ar urma să devină o anexă la formularul tipizat de vânzare-cumpărare.

În luna august, Registrul Auto Român estima că pe piața second-hand din România au kilometrajul dat înapoi. Tot atunci, RAR publica pe pagina de Facebook o serie de sfaturi pentru potențialii cumpărători cum să evite să fie trași pe sfoară de comercianți.