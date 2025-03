Mașinile de lux ale fraților Tate ruginesc în parcarea poliției. Statul român ar vrea să le scoată la licitație, dar nu poate. Exclusiv

Luni, 17 martie 2025, Tribunalul București a respins cererea formulată de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), care a solicitat valorificarea autoturismelor deținute de frații Tate și sechestrate de procurorii DIICOT.

Mașinile fraților Tate s-au devalorizat cu peste 40% cât timp au stat sub sechestru

ANABI, instituție din subordinea Ministerului Justiției, a cerut instanței permisiunea de a putea valorifica o parte din mașinile de lux deținute de Tristan și Andrew Tate și care încă au rămas în custodia DIICOT. Potrivit unor surse judiciare, . Restul mașinilor, în valoare totală de câteva milioane de euro, au fost returnate fraților Tate, mai ales că cele mai multe dintre ele aparțineau unei companii britanice de la care cei doi le închiriaseră.

La mijlocul lunii ianuarie, cu șase săptămâni înainte ca DIICOT să le ridice fraților Tate interdicția de a părăsi România, ANABI a depus o cerere în instanță prin care a solicitat permisiunea de valorificare a bunurilor sechestrate. Instituția a invocat un articol de Noul Cod de Procedură Penală care permite valorificarea bunurilor sechestrate chiar și în lipsa acordului venit de la proprietarul bunurilor, dacă valoarea acestora s-a diminuat în mod semnificativ, cu cel puțin 40%, în decurs de un an.

Practic, statul român și-a dat seama că mașinile fraților Tate ruginesc într-o parcare a poliției și s-a gândit să le scoată la licitație înainte ca judecătorii să stabilească gradul de vinovăție a celor doi britanici și prejudiciul pe care aceștia trebuie să-l acopere. Tribunalul București a respins cererea ca inadmisibilă, însă ANABI are dreptul să facă apel. Informația a fost confirmată de Constantin Eugen Vidineac, avocatul fraților Tate.

„A fost respinsă ca inadmisibilă acțiunea ANABI. Am câștigat. Pot face apel în termen de 10 zile, dar o fac degeaba. Nu au dreptul să scoată acele mașini la licitație, de aceea a fost respinsă ca și inadmisibilă”, a declarat avocatul pentru FANATIK.

DIICOT, într-o situație stânjenitoare în dosarul fraților Tate

Echipa de avocați care îi reprezintă pe frații Tate în cele împotriva britanicilor este convinsă că procurorii vor renunța la acuzații în cel mai scurt timp. De altfel, DIICOT se află într-o situație stânjenitoare în aceste dosare. La sfârșitul anului 2024, judecătorii au refuzat trimiterea în judecată a fraților Tate, pe motiv că rechizitoriul avea probleme ”în modalitatea de prezentare a situației de fapt și de descriere a elementelor constitutive”.

Instanța a decis că dosarul trebuie reluat de la zero, iar asta înseamnă ca toți martorii să fie reaudiați. Problema este că două dintre presupusele victime ale fraților Tate nu mai vor să colaboreze cu procurorii. În plus, în luna mai se împlinesc doi ani de când frații Tate au fost puși sub control judiciar, iar măsura nu mai poate fi prelungită în mod legal.

Până atunci, frații Tate sunt așteptați să revină din Statele Unite, pe data de 24 martie, atunci când trebuie să dea cu subsemnatul la poliție, în cadrul procedurii de control judiciar. Alexandru Rîșniță, un alt avocat care-i prezintă pe frații Tate, a confirmat pentru FANATIK faptul că aceștia au închiriat un avion privat pentru a reveni la București.

Britanicii au plecat în SUA cu acordul procurorilor. Au promis că se întorc la București peste câteva zile

Problemele fraților Tate s-au rezolvat ca prin minune, la câteva săptămâni după ce ministrul de Externe al României, Emil Hurezeanu, a recunoscut că un reprezentant al administrației Trump s-a interesat de soarta celor doi britanici, în cadrul unei discuții private. Ulterior, DIICOT a ridicat măsurile preventive care le interzicea fraților Tate să părăsească România, cu toate că procurorii refuzaseră sistematic, timp de doi ani, să-i lase pe aceștia să plece țară.

Frații Tate au plecat în Florida, cu un avion privat, la finalul lunii februarie. Aparatul de zbor a decolat în cursul nopții, în mare secret. Câteva ore mai târziu, DIICOT a ridicat și sechestrul asupra conturilor bancare deținute de britanici. Atât autoritățile române cât și avocații fraților Tate au negat că măsurile preventive au fost ridicate ca urmare a unor presiuni politice.