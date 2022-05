Maşinile de lux, marele hobby al lui Jose Mourinho. Tehnicianul portughez deține o colecție de bolizi de invidiat

Miercuri seara, la Tirana, AS Roma și Feyenoord Rotterdam se vor duela în , aflată la prima ediție, iar antrenorul portughez Jose Mourinho are șansa de a intra în istorie. El își poate trece în palmares cea de-a treia competiție europeană, după ce a câștigat de două ori Liga Campionilor (cu FC Porto și Inter Milano) și tot de două ori Cupa UEFA/Liga Europa (cu FC Porto și Manchester United).

Jose Mourinho, colecționar de trofee și de mașini de lux

Deși rezultatele din ultimii ani nu mai sunt la nivelul așteptat de fanii săi, continuă să fie un antrenor de renume. Îndrăgostit de fotbalul din Premier League, portughezul nu ezită să încerce și misiuni pe care probabil alții le-ar fi refuzat din start. Așa se face că în vara trecută, ”The Special One” a acceptat provocarea de a se întoarce în Serie A, la AS Roma, o echipă care însă cu greu poate pătrunde spre fruntea fotbalului italian.

Numai că, ambițios cum îl știe toată lumea, Mourinho vrea să demonstreze, încă o dată dacă mai este nevoie, că are priceperea necesară să facă bici dintr-o echipă de pluton. Și a reușit în mare măsură, pentru că în acest sezon a dus-o pe AS Roma în , stabilind un record greu de egalat pentru fotbalul european: care ajunge în finala unei competiții europene majore cu patru echipe diferite, după ce a mai făcut acest lucru cu FC Porto (Cupa UEFA și Liga Campionilor), Inter Milano (Liga Campionilor) și Manchester United (Liga Europa).

13.000.000 de euro pe an este salariul lui Jose Mourinho la AS Roma

Însă, în rândurile ce urmează, FANATIK vă prezintă o altă mare pasiune a tehnicianului portughez: mașinile. Garajul lui Jose Mourinho găzduiește o colecție de bolizi de lux care i-ar face invidioși pe toți pasionații de cai putere.

Renault 5, prima mașină a lui Jose Mourinho

Aventurile lui Jose Mourinho pe străzile Europei încep în Portugalia natală, în 1981, pe când avea doar 18 ani. Student la Universitatea din Lisabona, la 65 de kilometri de orașul natal, el a primit cadou de la tatăl său prima mașină în momentul în care și-a luat permisul. Era un modest Renault 5, departe de colecția de lux pe care o deține acum, dar extrem de utilă la acel moment.

Jose Mourinho a cheltuit primii bani pe o Honda Civic

Pentru portughez a urmat apoi primul automobil cumpărat din propriul buzunar. A fost o Honda Civic, o mașină la modă la momentul respectiv. Cu un motor transversal de 1169 cmc și tracțiune față, modelul firmei japoneze a oferit un spațiu interior acceptabil, în ciuda dimensiunilor general mici. A fost considerată o mașină eficientă din punct de vedere al consumului de combustibil și al fiabilității.

A făcut praf o Suzuki Vitara

Pasionat în tinerețe de automobilele japoneze, următoarea mașină avută de Jose Mourinho a fost un Suzuki Vitara. Acesta a fost modelul alături de care portughezul a intrat în fotbalul de elită. Din nefericire, mașina a ajuns rapid la fiare vechi, așa cum povestește chiar proprietarul.

„Am avut un accident. Am fost cu Bobby Robson să semnez un contract la Barcelona, în 1996, și am mers cu mașina pentru a nu fi văzut prin aeroporturi. Când mă întorceam în Portugalia era târziu și am adormit la volan. Am fost foarte norocos, mi-am rupt doar câteva coaste și m-am ales cu câteva zgârieturi, nimic mai mult”, a povestit portughezul.

Ferrari Scaglietti 612, cadou fabulos de la Roman Abramovich

După trei ani fantastici petrecuți la Chelsea, în care a câștigat șase trofee, ”The Special One” a plecat de pe Stamford Bridge, dar relațiile sale cu patronul Roman Abramovich au rămas extrem de strânse. Și dovada constă în faptul că la cinci luni după despărțire, oligarhul rus i-a făcut cadou un Ferrari Scaglietti 612, în valoare de 250.000 de euro.

Neașteptatul gest a venit după o discuție în care portughezul i-a spus lui Abramovich că dacă ar avea suma necesară și-ar cumpăra un astfel de model. Presa engleză a scris că acesta a fost doar începutul celei de-a doua descălecări a lui Mourinho pe Stamford Bridge, care s-a produs în 2013.

250.000 de euro a costat Ferrari Scaglietti 612, cadoul primit de Jose Mourinho de la Roman Abramovich

Aston Martin Rapide pentru cea mai mare performanță

Pentru celebrul tehnician a urmat aventura incredibilă la Inter Milano, alături de care, în 2010, a realizat marea triplă: campionat – Cupa Italiei – Liga Campionilor. Fericit din cale afară pentru performanța fantastică, portughezul a decis atunci să-și cumpere un automobil de lux: Aston Martin Rapide, în valoare de 210.000 de dolari.

”2010 a fost un an minunat pentru mine, așa că mi-am cumpărat mașina la care visam. Când am cumpărat-o, le-am zis copiilor mei că nu va fi niciodată de vânzare, trebuie să o păstreze pentru totdeauna”, declara Mourinho.

BMW X6, mașina pentru Italia

În perioada cât a stat în Italia, portughezul a fost văzut foarte des la volanul unui superb BMW X6. Acest model combină atributele unui SUV (garda la sol mare, tracțiune integrală și capacitate pentru orice vreme, roți mari și anvelope) cu poziția unui coupe (cu un acoperiș înclinat). Mașina poate ajunge la 100 km/h în 4,7 secunde, iar un model nou poate ajunge la un preţ de aproape 100.000 de dolari.

Ambasador pentru Jaguar

În 2016, Jose Mourinho a ajuns pe banca lui Manchester United, cel mai bogat club la acel moment. Și cum la echipele mari sponsorii stau la pândă, nu a durat mult până când ”The Special One” a primit o ofertă de nerefuzat. El a devenit ambasador al mărcii pentru producătorul britanic Jaguar și a primit cadou un model F-Pace, un SUV de lux în valoare de peste 60.000 de euro. Modelul oferă o manevrabilitate excelentă, dublată de un consum mai redus de combustibil.

Cu Bentley și șofer: “Nu-mi place să conduc în Anglia”

Tot în perioada petrecută pe ”Old Trafford”, portughezul și-a mărit garajul cu un superb Bentley Continental GT. Deși a plătit peste 200.000 de dolari pentru această minunată bijuterie, Mourinho nu a condus-o prea mult, preferând să-și angajeze un șofer. „Nu-mi place să conduc în Anglia. Trebuie să fiu foarte concentrat să pot conduce pe partea opusă a drumului. Îmi place să conduc în Portugalia, dar aici mă enervează șofatul. Acum am șofer personal și pot să folosesc telefonul sau să mă uit la un film în timp ce sunt în mașină”, povestea celebrul antrenor.

Contract cu Audi

Pentru Mourinho a urmat perioada 2019-2021 în care a pregătit-o pe Tottenham Hotspur și în care a semnat cu un alt brand de elită din industria auto. Portughezul a devenit ambasador pentru Audi și a primit în schimb un superb SUV, modelul Q7, care are preț de pornire de 67.000 de euro. Modelul a fost proiectat mai mult pentru șosea și nu a fost conceput pentru utilizarea serioasă în off-road.

A făcut avere din demiteri

Cunoscut ca un antrenor care știe să-și negocieze la sânge contractele, Jose Mourinho nu a plecat de nicăieri cu mâna goală. Iar conturile i s-au umput considerabil atunci când a fost îndepărtat de la echipele din Premier League sau de la Real Madrid.

În 2007, de la Chelsea, a încasat 18.000.000 de lire sterline, iar în 2012 a luat 17.000.000 de lire sterline de la Real Madrid. A urmat în 2015 a doua despărțire de Chelsea, iar conturile i s-au mărit cu 12.500.000 de lire sterline. În 2018, conducătorii lui Manchester United au decis că a venit vremea să-l înlocuiască pe portughez în ciuda faptului că au fost nevoiți să-i plătească nu mai puțin de 18.000.000 de lire sterline despăgubiri. Ultimul contract rupt de Mourinho a fost cu Tottenham anul trecut, iar decizia șefilor lui ”Spurs” i-a adus 30.000.000 de lire sterline.