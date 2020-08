Mașinile de poliție nu vor mai arăta la fel. Cum să le recunoști pe stradă

Mașinile de poliție își schimbă culorile. Noile autoturisme au o imagine creionată după modelul din alte state din Uniunea Europeană.

Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunțat că autospecialele noi de poliție au fost recolantate în albastru și galben, cu elemente de culoare verde fosforescent.

În comunicatul emis se precizează că această schimbare este utilă pentru ca cetățenii să poată diferenția autovehiculele Poliției Române de cele ale Poliției Locale.

Mașinile de poliție au fost colantate după modelul din alte state UE

Noul design pentru mașinile de poliție din România este în concordanță cu cel al altor state membre din Uniunea Eurpeană. Este folosită o colantare standard prin care orice persoană din spațiul UE poate să recunoască mai ușor oamenii legii.

S-au cumpărat 5.400 de autovehicule Dacia, de tip Duster şi Logan. Au fost semnate acordurile de achiziţie şi furnizare a noilor autospeciale la începutul verii la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

“Noile autospeciale sunt necesare activitatilor de patrulare in vederea mentinerii ordinii, linistii si sigurantei publice, precum si pentru deplasarea operativa si interventia rapida la solicitarile cetatenilor, dar si in fluidizarea si controlul traficului rutier. Politistii le vor utiliza in indeplinirea atributiilor de serviciu, atat in municipii si orase ale judetului, cat si in mediul rural”, potrivit Poliției Române.

Aproape 2.100 de autospecialele au fost deja distribuite către subunitățile din țară. Celelalte 3.300 de autoturisme noi vor ajunge în dotarea polițiștilor până la finalul anului.

“In urma negocierii in cadrul acordului-cadru cu producatorul, s-au obtinut dotari suplimentare fata de pachetul initial, iar noua colantare nu a presupus costuri in plus pentru Politia Romana, fiind inclusa in pretul de achizitie al autospecialei”, se arată în comunicatul Poliției.

Mașinile noi de poliție vor avea o nouă imagine și vor fi vizibile de la aproape 500 de metri, spre deosebire de actualul design care poate fi observat de la aproximativ 200-300 de metri.

