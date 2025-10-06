Sport

Mașinile iau locul fotbalului pe stadionul din Ghencea! Evenimentul care va avea loc pe arena Stelei

Arena din Ghencea va găzdui, la finalul lunii octombrie, un eveniment dedicat iubitorilor de mașini puternice. Ce se întâmplă cu Steaua, echipa din liga a doua.
Alex Bodnariu
07.10.2025 | 00:16
Masinile iau locul fotbalului pe stadionul din Ghencea Evenimentul care va avea loc pe arena Stelei
ULTIMA ORĂ
Mașinile iau locul fotbalului pe stadionul din Ghencea! Evenimentul care va avea loc pe arena Stelei

Stadionul din Ghencea, pe care Steaua București, echipa din liga secundă, își joacă meciurile de pe teren propriu, va fi gazda unui eveniment dedicat pasionaților de mașini tunate. Formația din capitală nu va fi încurcată însă, întrucât va juca în deplasare în acea perioadă.

ADVERTISEMENT

Eveniment pentru pasionații de mașini pe stadionul din Ghencea

Pe 25 și 26 octombrie, stadionul din Ghencea va găzdui evenimentul DropDown 2025. Este vorba despre o expoziție auto. Pe arena din București vor fi aduse mașini retro, bolizi tunați, dar și motociclete.

Steaua va juca la Satu Mare în acea perioadă

Steaua are programată în acea perioadă o etapă de campionat, însă meciul se va juca pe terenul celor de la CSM Satu Mare. Astfel, programul militarilor nu va fi încurcat de evenimentul care se va organiza pe stadionul din Ghencea.

ADVERTISEMENT

Evenimentul DropDown, ajuns la ediția cu numărul 5, promite să fie unul reușit. Pe gazonul arenei din Ghencea vor fi aduse mașini de colecție, iar împătimiții vor putea participa la mai multe ateliere, care vor fi organizate în diverse zone ale stadionului.

Cât cosă un bilet la evenimentul DropDown

Biletele pornesc de la 50 de lei pe zi, iar cei care își doresc o experiență premium își pot achiziționa chiar și un bilet VIP, care le permite accesul la o petrecere privată alături de alți pasionați de mașini retro și tuning.

ADVERTISEMENT
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în...
Digi24.ro
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA

Pe stadioanele din București și din țară s-au organizat, în ultimii ani, tot mai multe evenimente nesportive. Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, își dorește ca acest lucru să nu mai fie posibil, întrucât, în opinia sa, concertele, festivalurile și alte evenimente de acest tip ar trebui să se desfășoare în alte locuri, deoarece arenele au fost construite în special pentru fotbal.

ADVERTISEMENT
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
Digisport.ro
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
Valeriu Iftime vrea titlul după ce Botoșani a devenit lider în SuperLiga: „Avem...
Fanatik
Valeriu Iftime vrea titlul după ce Botoșani a devenit lider în SuperLiga: „Avem o echipă bună, cel mai bun golaveraj!”
Veste cumplită pentru titularul lui Mirel Rădoi! S-a accidentat în derby-ul cu FCSB...
Fanatik
Veste cumplită pentru titularul lui Mirel Rădoi! S-a accidentat în derby-ul cu FCSB va rata întreg sezonul. Update exclusiv
Fosta iubită a unui fotbalist celebru, implicată într-o nouă relație. Se iubește cu...
Fanatik
Fosta iubită a unui fotbalist celebru, implicată într-o nouă relație. Se iubește cu un tenismen cu 11 ani mai mic decât ea
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
BREAKING | Gigi Becali îi declară 'război total' lui George Simion și se...
iamsport.ro
BREAKING | Gigi Becali îi declară 'război total' lui George Simion și se aliază cu Călin Georgescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!