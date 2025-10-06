Mașinile iau locul fotbalului pe stadionul din Ghencea! Evenimentul care va avea loc pe arena Stelei

Stadionul din Ghencea, pe care Steaua București, echipa din liga secundă, își joacă meciurile de pe teren propriu, va fi gazda unui eveniment dedicat pasionaților de mașini tunate. nu va fi încurcată însă, întrucât va juca în deplasare în acea perioadă.

ADVERTISEMENT

Eveniment pentru pasionații de mașini pe stadionul din Ghencea

Pe 25 și 26 octombrie, stadionul din Ghencea va găzdui evenimentul DropDown 2025. Este vorba despre o expoziție auto. Pe arena din București vor fi aduse mașini retro, bolizi tunați, dar și motociclete.

Steaua va juca la Satu Mare în acea perioadă

t, însă meciul se va juca pe terenul celor de la CSM Satu Mare. Astfel, programul militarilor nu va fi încurcat de evenimentul care se va organiza pe stadionul din Ghencea.

ADVERTISEMENT

Evenimentul DropDown, ajuns la ediția cu numărul 5, promite să fie unul reușit. Pe gazonul arenei din Ghencea vor fi aduse mașini de colecție, iar împătimiții vor putea participa la mai multe ateliere, care vor fi organizate în diverse zone ale stadionului.

Cât cosă un bilet la evenimentul DropDown

Biletele pornesc de la 50 de lei pe zi, iar cei care își doresc o experiență premium își pot achiziționa chiar și un bilet VIP, care le permite accesul la o petrecere privată alături de alți pasionați de mașini retro și tuning.

ADVERTISEMENT

Pe stadioanele din București și din țară s-au organizat, în ultimii ani, tot mai multe evenimente nesportive. Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, își dorește ca acest lucru să nu mai fie posibil, întrucât, în opinia sa, concertele, festivalurile și alte evenimente de acest tip ar trebui să se desfășoare în alte locuri, deoarece arenele au fost construite în special pentru fotbal.