Mașinile lui Felix Baumgartner au fost scoase la vânzare. Averea fostului iubit al Mihaelei Rădulescu a ajuns la familia cascadorului

Mihaela Rădulescu nu a reușit să treacă peste moartea tragică a partenerului său, Felix Baumgartner. Rudele regretatului sportiv au scos acum la vânzare mașinile cascadorului, după încasarea unei asigurări extrem de mari.

Familia lui Felix Baumgartner îi vinde mașinile de lux

La 6 luni de la moartea lui Felix Baumgartner . Familia sa, printre care se numără mama și fratele mai mic, Gerard, au primit o avere colosală în urma decesului prematur al sportivului, la doar 56 de ani.

Familia regretatului sportiv a primit . În urmă cu câteva luni a fost luată decizia de a înstrăina mașinile pe care le deținea în garaj iubitul Mihaelei Rădulescu.

Rudele austriacului au scos la vânzare bolizii de lux pentru valoarea de 1 milion de euro. Demersul a început în octombrie 2025, autoturismele de lux urmând să fie achiziționate prin intermediul unui dealer auto.

Potrivit , este vorba de Cartech Switzerland, care are sediul în Chur, cantonul Graubonden. Mașinile celebrului parapantist sunt unele extrem de valoroase, Felix Baumgartner fiind un pasionat al sporturilor extreme și iubitor de adrenalină.

Ce mașini a avut Felix Baumgartner

Mercedes-Benz G500 Brabus este una dintre mașinile pe care le-a deținut Felix Baumgartner. Familia cascadorului austriac solicită suma de 210.000 de euro pentru bolidul de lux preferat al regretatului sportiv.

Autoturismul este ideal pentru călătoriile pe drumurile accidentate. Este echipat cu un motor V8 biturbo de 4.0 litri care dezvoltă o putere de 422 CP. Un alt vehicul scos la vânzare de rudele sale este Lamborghini Huracan Sterrato, fabricat în 2024.

Acesta are doar 15.1000 de kilometri în bord, fiind o mașină coupe care atrage toate privirile pe stradă. Dispune de un motor V10 de 610 CP, care transmite putere către toate roțile. Accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 3.4 secunde.

Modelul a fost fabricat în numai 1.499 de exemplare. Dealerul auto cere 350.000 de euro, în timp ce mașina cea mai scumpă este un McLaren 620R. Acesta a fost produs în 2020, în doar 225 de exemplare. A fost creat pe baza unui model de curse 570S GT4.

Producătorul i-a dat omologare și pentru drumuri publice. Fostul iubit al Mihaelei Rădulescu a condus această mașină doar 8.640 de kilometri. Are un motor V8 care dezvoltă 620 CP și poate ajunge de la 0 la 100 km/h în doar 2.9 secunde.

Viitorul proprietar trebuie să scoată din buzunar peste 350.000 de euro. Această piesă de colecție este o ediție limitată de 225 de unități.

În altă ordine de idei, pe Lamborghini și McLaren apare pe caroserie numărul 63. Felix Baumgartner a făcut acest pas pentru că și-a încercat norocul în motorsport. Parapantistul a participat la cursa de 24 de ore de la Nürburgring.