Mașinile pe care românii spun că nu le-ar cumpăra niciodată: ”Doar gratis să o primesc”

Mașinile despre care românii spun că nu le-ar cumpăra: ”Stai mai mult în service cu ea decât pe stradă”

Pe șoselele din România circulă și hibride până la cele pe motorină, benzină sau gaz. Dacă ne referim la prețuri, avem vehicule de la câteva mii de euro până la sute de mii sau milioane de euro.

La general vorbind, deși nu ocupă un loc fruntaș în privința bugetului, românul este un șofer foarte pretențios. Cel puțin asta reiese la o simplă analiză a părerilor expuse în spațiul online.

Recent, un român a vrut să culeagă cât mai multe păreri despre ce cred conaționalii despre mărcile de mașini. El a întrebat direct, în online, ”Ce mașini nu v-ați cumpăra niciodată?”

”Am văzut acest trend pe YouTube, cum un tip tot merge la diverși mecanici (în America e chestia asta), și îi întreabă despre ce mașini NU ar recomanda/ cumpăra niciodată. Așadar, din experiența și cunoștințele voastre, ce mașină (sau marcă) NU v-ați cumpăra niciodată?”, a întrebat acesta pe Reddit, conform .

Cum era de așteptat, răspunsurile au fost variate. Foarte mulți au spus că nu mai vor electrice, unii că nu mai vor ”clasicele” germane VW, BMW sau Opel. Au existat și păreri contra Daciei noastre cea de toate zilele.

”VW. Doar gratis să o primesc. Știu că fac mașini ok, doar că nu-s pentru mine, am un hate aparte pentru ele. Ușor extins și la grupul VAG dar n-aș zice nu la Porsche, doar că nu îmi permit”.

”Fără BMW, din cauza cocalarilor. Fără Range sau Jaguar, deși îmi plac de mor. Pentru că stai mai mult cu ea în service decât pe stradă. Fără mașini americane. Fără franțuzești inclusiv Dacia”, spun doi români.

Românii nu par ”iubitori” de electrice

S-a remarcat o ușoară . ”Nu mi-aș lua nici o mașină electrică până nu au niște baterii de doamne-ajută făcute din materiale care nu implică minare pe bază de sclavie modernă sau până nu mă amenință guvernul cu amenzi cât juma de salariu. Prefer să repar o mașină pe combustibil fosil până o ia dracu”, spune un alt cetățean.

Un altul consideră că Tesla este sub Dacia. ”Tesla: îmi plăceau până m-am convins că se dau drept luxury cu standarde de calitate sub Logan. Plus că Musk. Dacă îmi iau electrică, mai bine iau o chinezărie, ceva”.

Alte mașini pe ”Lista neagră” a românilor:

”Juke și Toyota CH-R. Nu înțeleg cum au putut face o mașină mare afară și mică în interior”

”Orice de la Opel”

”SUV din ăla care să vadă doar asfaltul: Range Rover, Q7, Cayenne, mașini din alea de gelați și piți. Sau casă pe roți stil american gen Ford Raptor”

”Dacia, am avut, nu mai vreau”

”Nimic făcut de Jaguar, Land Rover, după ce a fost achiziționat de Tata”

”Range Rover – le pică motorul”.