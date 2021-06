Mașinile zburătoare au devenit realitate. AirCar a efectuat cu succes un zbor între două orașe. Video

Mașinile zburătoare au fost și rămân unul dintre cele mai interesante subiecte de dezbătut. Încă de acum zeci de ani, vizionarii au visat la vremea în care automobilele nu vor mai fi limitate doar la sol, ci vor putea să se și ridice în aer.

Multe filme SF mizează pe un viitor în care automobilele zburătoare sunt la ordinea zilei, de asemenea. Realitatea, însă, n-a fost de partea noastră până acum.

Lucrurile se schimbă, însă, datorită . Acest prototip de mașină zburătoare tocmai ce a efectuat cu succes un zbor de 35 de minute între aeroporturile internaționale Nitra și Bratislava, din Slovacia.

Automobilul este echipat cu un motor de BMW și funcționează cu combustibil clasic. Creatorul acestei mașini, profesorul Stefan Klein, spune că mașina zburătoare are o autonomie de aproximativ 1.000 de kilometri, la o altitudine de 2.500 de metri.

Klein a zburat deja aproximativ 40 de ore cu această mașină. Durează doar două minute și 15 secunde pentru ca vehiculul să se transforme dintr-un automobil clasic în unul zburător. Aripile înguste se pliază de-a lungul lateralelor mașinii.

Profesorul a descris experiența zborului desfășurat luni dimineață ca fiind una ”normală” și ”foarte plăcută.”

Viteza de croazieră a vehiculului este de 170 km/h, iar la bord se pot urca doi pasageri. Aceștia trebuie să aibă o greutate maximă combinată de 200 de kilograme.

Spre deosebire de alte prototipuri de taxiuri, aceasta și ateriza pe verticală, având nevoie de o pistă clasică, precum un avion.

Piața mașinilor zburătoare, un pariu de 1,5 trilioane de dolari

Mașinile zburătoare ar putea fi o piață foarte profitabilă în viitor. Compania de consultanță Morgan Stanley a realizat o predicție în 2019, sugerând că sectorul ar putea valora nu mai puțin de 1,5 trilioane de dolari până în 2040.

În plus, CEO-ul Hyundai Motors Europe, Michael Cole, a declarat recent că acest concept este ”parte din viitorul nostru.”

Ideea mașinilor zburătoare este considerată ca posibilă soluție vizavi de încărcarea tot mai mare a sistemelor clasice de infrastructură rutieră.

Compania din spatele AirCar, Klein Vision, spune că dezvoltarea prototipului a durat aproximativ doi ani de zile, iar investiția a fost de sub 2 milioane de euro.

Anton Rajac, investitor în această companie, spune că ar putea fi înregistrat un mare succes, chiar și dacă o mică parte din vânzările avioane la nivel global ar putea fi înlocuite de astfel de automobile.

Piața există, având în vedere că doar în SUA există anual 40.000 de comenzi de . O parte din aceste vânzări sunt reprezentate de avioane de mici dimensiuni, ce ar putea fi înlocuite de vehicule precum AirCar.

Stephen Wright, cercetător în domeniul aeronautic la University of the West of England, a descris AirCar drept ”copilul adorabil al unui Buggati Veyron și al unui Cessna 172.”

Acesta crede că vehiculul n-ar trebui să fie prea zgomotos sau neeconomic în materie de cost al combustibilului, comparat cu alte avioane.

”Trebuie să recunosc, arată grozav, dar am o mulțime de întrebări despre certificări”, spune dr. Wright.

Acesta adaugă că ”oricine poate să facă un avion, dar reușita o reprezintă crearea unui avion care zboară până la un milion de ore, cu oameni la bord, fără să aibă vreun incident.”

Profesorul Wright declară că abia așteaptă să vadă ”certificarea care atestă că acest automobil e sigur pentru zbor și pentru vânzare.”