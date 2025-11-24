Massimiliano Allegri, convins după ce a învins Interul lui Cristi Chivu: „E favorit!”

ADVERTISEMENT

AC Milan s-a impus în primul episod din „Derby della Madonnina” din acest sezon cu 1-0 în fața lui Inter. Massimiliano Allegri a reacționat la finalul meciului și a spus totul despre echipa lui Cristi Chivu.

Massimiliano Allegri, cuvinte mari despre Interul lui Chivu

AC Milan s-a impus în derby-ul cu Inter, deși a fost formația oaspete. „Diavolii” au luat toate cele 3 puncte grație golului marcat de americanul Christian Pulisic în minutul 54.

Massimiliano Allegri a recunoscut totuși după că cele două pretendente pe care le vede la titlu în acest sezon sunt chiar ultimele două campioane: „Inter și Napoli sunt favoritele la Scudetto, acest derby nu este un punct de cotitură”, a punctat tehnicianul.

Massimiliano Allegri a răsuflat ușurat după triumful în fața lui Chivu

Massimiliano Allegri a mai vorbit de asemenea și despre dificultatea partidei și cât de importantă a fost victoria obținută în fața lui Cristi Chivu,

„A fost o victorie mare, într-un meci palpitant. În primul sfert de oră, am fost blocaţi, dar apoi ne-am îmbunătăţit. Am avut patru sau cinci situații în care am fi putut finaliza. Trebuie să fim mai atenți la calitatea paselor noastre, în special în preajma careului advers.

Vom sărbători în această seară, apoi ne vom odihni. Ne-au atacat în primele 15 minute, când am făcut greșeli tehnice. Apoi, am fi putut juca mai bine după ce am deschis scorul, dar în schimb am fost mai lenți.

Când ești o echipă mare, trebuie să ai convingerea că dai totul. Suntem în etapa a 12-a, vom vedea cum ne vom descurca. Trebuie să fim consecvenți și să ne îmbunătățim în anumite situații”,