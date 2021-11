Massimo Maccarone va apărea pe tricourile lui Dinamo! Gestul făcut de „călăul” FCSB-ului pentru DDB

Fanii-acționari din programul DDB vor lansa pe 21 noiembrie aplicația DinamoWin, însă până atunci „câinii” au dat o nouă lovitură de imagine.

Coșmarul FCSB-ului și-a comandat tricoul DDB, iar numele său va apărea pe echipamentul de joc al băieților lui Mircea Rednic.

Massimo Maccarone, încă un gest frumos pentru Dinamo

Fostul atacant italian al lui Middlesbrough care a rămas în inimile dinamoviștilor după ce a eliminat FCSB în semifinalele Cupei UEFA și-a comendat tricoul incripționat DDB.

Maccarone a făcut public gestul său pe contul de Instagram, unde s-a „lăudat” cu certificatul de exelență pe care îl primesc toți cei care își comandă tricoul.

Massimo Maccarone a transmis și un mesaj alături special pentru Peluza Cătălin Hîldan alături de această fotografie: „Mult succes pentru noul vostru proiect!”.

Peluză Cătălin Hîldan salută gestul lui Massimo Maccarone: „Big Mac va fi pe noul tricou DDB!”

Peluza Cătălin Hîldan îl dă exemplu suporterilor pe Massimo Maccarone și îi îndeamnă să urmărească marele eveniment de lansare al aplicației DinamoWin, să comande tricoul inscriptionat DDB și să cumpere în continuare bilete virtuale pentru a salva Dinamo.

„BIG MAC VA FI PE NOUL TRICOU DDB. Massimo Maccarone tocmai și-a pus la story pe instagram certificatul de exelență pe care îl primesc toți cei care își comandă tricoul DDB inscripționat.

Alături de imagine, un mesaj prin care ne urează succes în noul proiect, DinamoWin, ce va fi lansat mâine, alături de gloriile lui Dinamo. La ora 16:00 să fim cu toți cu ochii pe paginile principale: FC Dinamo București, PCH, Program DDB, pentru a intra pe link-ul pe care se va transmite lansarea proiectului. Iar de aici poți cumpăra 2 bilete virtuale pentru același scop, SALVAREA LUI DINAMO”, au transmis suporterii din PCH pe pagina oficială de Facebook.

Mihai Stoica l-a ironizat pe Massimo Maccarone după înscrierea în DDB: „Nu pare să-i fi plăcut mult școala”

Mihai Stoica și l-a ironizat anul trecut când a intrat în programul „Doar Dinamo București”: „De când Dinamo se confruntă cu problemele astea iberice, am primit sute de mesaje gen ‘abia aștept miștourile’, ‘dă-le foc’ etc. N-am făcut-o și n-am s-o fac, deși aveam una bună cu Helsinki și Nairobi… În fine. Nu vreau.

Totuși, voi comenta o acțiune a lor. Acțiunea Maccarone. Ce nu înțeleg cei cărora semifinala noastră din 2006 le-a adus bucuria supremă e că noi ne aducem aminte cu PLĂCERE de faptul că am eliminat Rapidul și am ajuns să jucăm semifinală în cupele europene.

Un sfat pentru nea Maccarone. Sper că știe bine să citească în limba maternă, că după figură nu pare să-i fi plăcut mult școala… Piccolino, non andare in giro vestito cosí in Italia, potrebbero tirarti cose dal balcone (n.r. – Micuțule, nu te plimba îmbrăcat așa în Italia, ar putea să ți se arunce lucruri de la balcon…)”, a scris Mihai Stoica la finalul anului trecut într-o postare pe pagina lui de Facebook.