Sport

Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!

Fostul mare președinte al lui Inter Milano, Massimo Moratti, a fost internat de urgență la terapie intensivă! De ce probleme suferă
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.08.2025 | 20:40
Massimo Moratti presedintele de legenda al lui Inter Milano a ajuns la terapie intensiva
breaking news
Massimo Moratti, fostul președinte al lui Inter Milano. Foto: Hepta

Massimo Moratti traversează momente extrem de delicate. Președintele de legendă al lui Inter Milano a fost internat de urgență la terapie intensivă, au informat mai multe publicații din Italia, inclusiv Gazzetta dello Sport. 

ADVERTISEMENT

Massimo Moratti, președintele legendar al lui Inter Milano, la terapie intensivă cu mari probleme de respirație generate de pneumonie

El se confruntă cu mari probleme de respirație și a fost diagnosticat cu pneumonie. Fostul mare conducător al „nerazzurrilor” a împlinit în luna mai a acestui an vârsta de 80 de ani și este recunoscut în spațiul public italian de foarte mulți ani drept un fumător înrăit.

Din fericire, conform sursei citate, în acest moment starea lui nu este una critică, iar doctorii sunt optimiști în ceea ce privește recuperarea sa. Pe de altă parte însă, trebuie menționat totuși faptul că a fost nevoie ca omul de afaceri să fie intubat, în contextul deficienței respiratorii severe avute.

ADVERTISEMENT

În perioada în care a condus clubul de pe „Giuseppe Meazza”, cu rezultate mai mult decât notabile obținute de-a lungul timpului, Massimo Moratti evident că a lucrat inclusiv alături de Cristi Chivu, actualul antrenor al lui Inter, la vremea respectivă fotbalist important pentru gruparea din Milano.

2010, anul de grație al interiștilor sub conducerea lui Moratti

Fără îndoială că cea mai mare performanță obținută de Inter sub conducerea lui Moratti este reprezentată de tripla campionat – cupă – Champions League din 2010, obținută cu Jose Mourinho pe banca tehnică, realizare în continuare unică în istoria fotbalului italian.

ADVERTISEMENT
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după...
Digi24.ro
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor

Atunci, în ultimul act al celei mai importante competiții europene la nivel de cluburi, Inter s-a duelat cu Bayern Munchen pe „Santiago Bernabeu” din Madrid, stadionul Realului, și s-a impus cu scorul de 2-0, grație dublei semnate de argentinianul Diego Milito.

ADVERTISEMENT
Unic în lume! ”Bijuteria” de un miliard de euro e gata în proporție...
Digisport.ro
Unic în lume! ”Bijuteria” de un miliard de euro e gata în proporție de 99,9% și au apărut imaginile cu ”cireașa de pe tort”

Cristi Chivu a fost titular în flancul stâng al liniei defensive și a avut sarcina ingrată la acea vreme de a-l marca pe Arjen Robben, aflat într-o formă de senzație, chestiune de care românul s-a achitat chiar excelent.

Și Mircea Lucescu a colaborat la un moment dat cu Massimo Moratti din rolul de antrenor al Interului, în vreme ce impresarul Giovanni Becali a negociat cu el mai multe transferuri, cum ar fi cele ale lui Adrian Mutu și, bineînțeles, Cristi Chivu.

ADVERTISEMENT
Andrei Cordea vrea o remontada istorică la CFR Cluj – Hacken: „Trebuie să...
Fanatik
Andrei Cordea vrea o remontada istorică la CFR Cluj – Hacken: „Trebuie să fim bărbați! Se poate întoarce rezultatul”
Live video play-off-ul de calificare al Cupei României Betano. Poli Iași – Petrolul...
Fanatik
Live video play-off-ul de calificare al Cupei României Betano. Poli Iași – Petrolul 1-1. Meciul intră în prelungiri!
Andrea Mandorlini, promisiune înainte de CFR Cluj – Hacken: „Vă asigur de asta”....
Fanatik
Andrea Mandorlini, promisiune înainte de CFR Cluj – Hacken: „Vă asigur de asta”. Ce regret are față de Dan Petrescu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Fostul antrenor al Craiovei, de negăsit! ”S-a certat cu Sorin Cârțu. Pare că...
iamsport.ro
Fostul antrenor al Craiovei, de negăsit! ”S-a certat cu Sorin Cârțu. Pare că nu mai există”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!