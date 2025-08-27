Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!

Massimo Moratti traversează momente extrem de delicate. Președintele de legendă al lui a fost internat de urgență la terapie intensivă, au informat mai multe publicații din Italia, inclusiv

ADVERTISEMENT

Massimo Moratti, președintele legendar al lui Inter Milano, la terapie intensivă cu mari probleme de respirație generate de pneumonie

El se confruntă cu mari probleme de respirație și a fost diagnosticat cu pneumonie. Fostul mare conducător al „nerazzurrilor” a împlinit în luna mai a acestui an vârsta de 80 de ani și este recunoscut în spațiul public italian de foarte mulți ani drept un fumător înrăit.

Din fericire, conform sursei citate, în acest moment starea lui nu este una critică, iar doctorii sunt optimiști în ceea ce privește recuperarea sa. Pe de altă parte însă, trebuie menționat totuși faptul că a fost nevoie ca omul de afaceri să fie intubat, în contextul deficienței respiratorii severe avute.

ADVERTISEMENT

În perioada în care a condus clubul de pe „Giuseppe Meazza”, cu rezultate mai mult decât notabile obținute de-a lungul timpului, Massimo Moratti evident că a lucrat inclusiv alături de , la vremea respectivă fotbalist important pentru gruparea din Milano.

2010, anul de grație al interiștilor sub conducerea lui Moratti

Fără îndoială că cea mai mare performanță obținută de Inter sub conducerea lui Moratti este reprezentată de tripla campionat – cupă – Champions League din 2010, obținută cu Jose Mourinho pe banca tehnică, realizare în continuare unică în istoria fotbalului italian.

ADVERTISEMENT

Atunci, în ultimul act al celei mai importante competiții europene la nivel de cluburi, Inter s-a duelat cu Bayern Munchen pe „Santiago Bernabeu” din Madrid, stadionul Realului, și s-a impus cu scorul de 2-0, grație dublei semnate de argentinianul Diego Milito.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a fost titular în flancul stâng al liniei defensive și a avut sarcina ingrată la acea vreme de a-l marca pe Arjen Robben, aflat într-o formă de senzație, chestiune de care românul s-a achitat chiar excelent.

Și Mircea Lucescu a colaborat la un moment dat cu Massimo Moratti din rolul de antrenor al Interului, în vreme ce impresarul Giovanni Becali a negociat cu el mai multe transferuri, cum ar fi cele ale lui Adrian Mutu și, bineînțeles, Cristi Chivu.