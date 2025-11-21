Massimo Pedrazzini a anunțat lotul naționalei de fotbal feminin a României. Cu cine joacă ”tricolorele” în final de an

ADVERTISEMENT

Echipa națională de fotbal feminin a României se pregătește în vederea preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2027. Massimo Pedrazzini a chemat la lot pentru această acțiune tot ce avea mai bun.

Cum arată lotul naționalei de fotbal feminin a României convocat de Massimo Pedrazzini

Fetele noastre, care , vor termina anul 2025 cu două meciuri amicale. ”Tricolorele” vor întâlni în aceste jocuri reprezentativele din Muntenegru și Republica Moldova.

Vineri, 28 noiembrie, ora 14:00 Muntenegru – România (Podgorica)

Marți, 2 decembrie, ora 17:00 România – Republica Moldova (stadion ”Anghel Iordănescu”, Voluntari)

Pentru aceste amicale, selecționerul Massimo Pedrazzini a convocat 23 de jucătoare, printre care și Teodora Nicoară, fostă Meluță, care .

PORTARI: Andreea PĂRĂLUȚĂ (Fortuna Hjorring | Danemarca), Sara CÂMPEAN (CSM Unirea Alba Iulia), Cosmina ROȘU (Politehnica Timișoara)

FUNDAȘI: Maria FICZAY (Apollon Ladies Limassol | Cipru), Teodora NICOARĂ (Beșiktaș | Turcia), Claudia BISTRIAN (CSM Unirea Alba Iulia), Ana Maria STANCIU (Farul Constanța), Erika GERED (AFK Csikszereda), Anda JIVAN (Politehnica Timișoara), Antonia BRATU (Farul Constanța), Simona SIGHEARTĂU (”U” Olimpia Cluj)

MIJLOCAȘI: Cristina BOTOJEL (Farul Constanța), Mihaela CIOLACU (Atletic Olimpia Gherla), Olga IORDĂCHIUȘI (Omonia Nicosia | Cipru), Ioana BĂLĂCEANU (Farul Constanța), Andrea HERCZEG (AFK Csikszereda), Ana VLĂDULESCU (AFK Csikszereda), Ioana STANCU (Farul Constanța), Sonia BUMBAR (”U” Olimpia Cluj)

ATACANȚI: Bianca IENOVAN (Politehnica Timișoara), Carmen MARCU (”U” Olimpia Cluj), Adina BORODI (”U” Olimpia Cluj), Cristina CARP (FC Luzern | Elveția)

Ce urmează pentru naționala feminină în 2026

Acestea vor fi ultimele două meciuri înainte ca naționala de fotbal feminin a României să debuteze, anul viitor, în preliminariile pentru Cupa Mondială. Fetele noastre au fost repartizate în Grupa C5, alături de Cipru și Republica Moldova.

Programul partidelor din preliminarii este următorul:

03.03.2026 România – Republica Moldova

07.03.2026 Cipru – România

18.04.2026 România – Cipru

05.06.2026 Republica Moldova – România

Cum se ajunge la Cupa Mondială din 2027

Campania de calificare va avea același format precum Liga Națiunilor, cu țările participante împărțite în trei ligi valorice; astfel, în urma rezultatelor din ultima campanie Women’s Nations League, România va face parte din Liga C.

UEFA are alocate 11 locuri la turneul final care va avea loc în Brazilia în 2027, iar o a 12-a echipă europeană s-ar putea califica la Cupa Mondială în urma unui play-off intercontinental. Cele 11 echipe calificate vor fi decise astfel:

calificare directă: cele 4 câștigătoare ale grupelor din Liga A

calificare în urma meciurilor din play-off

Traseul 1: ocupantele locurilor 2 și 3 din grupele din Liga A vor juca o primă rundă de play-off împotriva celor 6 câștigătoare de grupă și a primelor 2 celor mai bune echipe de pe locurile 2 din Liga C

Traseul 2: ocupantelor locurilor 4 în grupele din Liga A și câștigătoarele de grupă din Liga B vor juca în prima rundă de play-off împotriva echipelor de pe locurile 2 și 3 din Liga B.

Ulterior, câștigătoarele primei runde de play-off provenite de pe ambele trasee vor fi împerecheate în urma unei trageri la sorți, iar 7 dintre câștigătoarele rundei a doua din play-off se vor califica la Cupa Mondială (ierarhia va fi stabilită pe baza rezultatelor din preliminarii). Cea de-a opta câștigătoare din play-off va juca un baraj intercontinental.