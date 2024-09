MasterChef Cătălin Scărlătescu a pierdut 435.000 de euro, în patru ani. Adevărul despre datoriile vedetei Pro Tv

În ciuda succesului uriaș pe care-l are pe micul ecran, Cătălin Scărlătescu nu reușește să facă performanță și în afaceri. Vedeta show-ului MasterChef, pentru care se ceartă cele mai importante televiziuni din România, a avut încasări uriașe dar cheltuieli și mai mari.

Profitul lui MasterChef Cătălin Scărălătescu, decimat de pandemie

Potrivit datelor obținute de FANATIK, MasterChef Cătălin Scărlătescu deține două firme care operează afacerile lui din domeniul HoReCa.

Prima dintre ele se numește Cătălin Punct Ro SRL și este înregistrată în sectorul 2, în anul 2015. Obiectul principal de activitate, conform Ministerului Finanțelor, este legat de ”consultanță pentru afaceri și management”.

este administrator și unic asociat. Compania lui are, în prezent, șapte angajați declarați. În cei șapte ani de activitate, cifra de afaceri a societății a crescut spectaculos, de la 151.850 de lei, în 2015, până la 2,35 milioane lei, în 2023.

Cel mai bun an al lui MasterChef Cătălin Scărlătescu a fost, de departe, 2018. Atunci, a avut o cifră de afaceri de 4 milioane lei și un profit brut de peste 800.000 de lei.

De la începutul pandemiei, atunci când Scărlătescu s-a văzut nevoit să-și suspende o parte din activitate, situația s-a schimbat radical. În anul 2020, business-ul a intrat pe pierdere cu 410.945 de lei. Ulterior, proprietarul nu a mai putut s-o oprească: 409.611 lei în 2021, 785.409 lei în 2022 și 567.208 lei în 2023. În total, Cătălin Scărlătescu a pierdut 2,17 milioane lei (aproape 435.000 de euro) în perioada pandemiei. În 2023, datoriile firmei au depășit 3.5 milioane euro (700.000 de euro).

Juratul de la Pro Tv și-a mai deschis o afacere, în 2024

Poate acesta este și motivul pentru care, în februarie 2024, Scărlătescu și-a mai deschis o firmă, X Chef SRL, care administrează un restaurant cu același nume. Chef Cătălin Scărlătescu este, de asemenea, unic asociat și administrator al firmei care încă nu și-a declarat primul bilanț.

În trecut, Cătălin Scărlătescu a mai fost administrator al societății O-Z Top Prod SRL, deținută de bucureșteanul Gheorghe Zamfir. Firma a fost radiată în februarie 2019.

Din fericire pentru el, MasterChef Cătălin Scărlătescu nu duce grija zilei de mânie. El câștigă foarte mulți bani din televiziune, la emisiunile de tip cooking-show, alături de colegii lui, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea.

Ce salariu are MasterChef Cătălin Scărlătescu la Pro Tv

Potrivit , ProTv le-a oferit celor trei chefi suma de 600.000 de euro pe sezon, pentru a accepta să revină la . Asta înseamnă un salariu de peste 16.000 de euro pe lună, aproape dublu față de cât primeau la Antena 1.

Plecarea de la Chefi la cuțite, în toamna anului trecut, a dat și startul unui lung șir de litigii între cei trei jurați și trustul la care au lucrat mai bine de un deceniu.

Întrebat de instanță care sunt motivele despărțirii de Antena 1, Scărlătescu a dezvăluit că trustul le-a impus să realizeze două sezoane pe an, ceea ce însemna să nu mai aibă timp pentru afaceri și viață personală.

”Noi am spus că vrem să filmăm doar un sezon pe an. În luna septembrie au început presiunile. Florin Dumitrescu şi Sorin Bontea vor să petreacă timp cu familiile. Poate vreau şi eu să-mi întemeiez o familie. Nu pot să stau în an întreg în televiziune”, a declarat MasterChef Cătălin Scărlătescu în instanță.