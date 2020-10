MasterDiletantul Radu Petrescu a acrit un derby ca pe o șaorma: cu de toate…

Curat lucru, arbitrii români, dintre care mulți traversează școala precum gâsca prin apă, ar trebui să învețe arta stafiilor! Radu Petrescu, un fel de poartă de intrare într-o viitoare ruină, a distrus un derby care, din fericire, dar și din păcate, a avut… de toate. Un meci precum o deja neaoșă, împământenită șaormă, a fost acrit de un diletant, care, potrivit multor voci, nu tebuia delegat, ci de… legat, cu mânuțele de banca de la școală.

La penalty-ul oferit FCSB-ului, Man s-a prăbușit precum un arbore de sticlă. Alunecarea sa pe călcâiul lui Ahile, care, culmea, l-a „evaporat” pe Lopez, ne-a lăsat un gust abrubt, ca și când am fi privit o pasăre care face ouă în formă de cuburi. Păcat este că am asistat la cel mai vioi meci dintre cele două echipe, disputat în ultimii ani. Din păcate, iar oftăm, ca și cum am pleca în moarte, cu un ceas deșteptător.

Problema arbitrajelor nu mai e demult o… problemă. Este o constanță, un blestem continuu, iar ca fotbalist, ca antrenor sau ca simplu privitor te simți, uneori, trufaș în fața unei turme de mistreți. Furios, alteori gânditor, dar mereu cu mâinile la spate, legate în fața unui fenomen intangibil… Nu mai contează cine este, a fost sau va fi șeful Comisiei Centrale de Arbitri. Acolo, orice ar fi, miroase a guzgani și a dureri locale.

MasterDiletantul Radu Petrescu a făcut praf un meci ce ne-a adus aminte de derby-urile de altădată

Dincolo de penalty-ul oferit lui FCSB și transformat de Tănase (din care nu doar că echipa antrenată de Toni Petrea a marcat golul dubioasei victorii, dar echipa lui Contra a rămas în 10 oameni..), Radu Petrescu ne-a reînvățat să ne obișnuim cu neobișnuitul. Sunt unii oameni care se cred „șefi” peste munca și peste viețile altora, dar la un moment dat, se trezesc într-o bătrânețe decrepită, deși, probabil, îndestulată…

Miron l-a faultat din spate pe Nemec, dar MasterDiletantul de la popota care se recomanda, inițial, drept un cuib al delicateselor, a dictat doar o lovitură liberă, uitând ardeiul iute, mai exact firescul cartonaș galben, în buzunar. Apoi, a fluierat o lovitură liberă, la un atac curat al lui Tănase, la Fabbrini. Sigur, cartonașul roșu acordat lui Răuță, în finalul „festinului lente”, a fost corect, dar această decizie a urcat precum măduva într-o țeavă de tun, cu care domnul Petrescu a răsturnat un meci care îi făcuse pe suporterii cu mustățile scrobite de spuma berii să simtă gustul derby-urilor de altădată…

O catastrofă plăcută

Dincolo de prestația lui Radu Petrescu, acest meci, probabil unicul la nivel mondial în care ne-am intersectat cu jucătorii Gol și… Șut, a avut de toate. Clinciuri, ambiție, furie, paradele de kinogramă marca Vlad, toate aceste ingrediente nu trebuiau să facă parte din bucătăria unei compoziții frustrante.

După acest FCSB – Dinamo, marile orgolii au rămas mai mici. Dincolo de bucuria de moment a roș-albaștrilor și de ambâțurile de rigoare, observăm, din nou, că trăim într-o lume în care unele suflete mănâncă în pripă și în care singura angoasă este sațietatea. Până la urmă, cu largul concurs al lui Radu Petrescu, am asistat, paradoxal, la o catastrofă plăcută. Folosirea cuvântului „plăcut” se datorează exclusiv combatanților din iarbă. În rest…

Deasupra diletantismului care definește zodia arbitrajului mioritic și a delegărilor făcute după ureche se ridică o ceață ușoară, ca un fel de greață a aerului. Știți, dragi cititori, există oameni care devin castele ridicate din temelii săpate de sclavi…