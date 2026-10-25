Măsură fără precedent înainte de El Clasico! Ce a pregătit La Liga după scandalul de arbitraj în care a fost implicată Real Madrid

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La Liga a luat o decizie importantă înaintea duelului dintre FC Barcelona și Real Madrid, programat duminică, 25 octombrie, pe Camp Nou. După controversele apărute la partida dintre „galactici” și Sevilla din runda precedentă, oficialii competiției au decis să suplimenteze sistemul de filmare pentru El Clasico. Nu mai puțin de 38 de camere vor surprinde fiecare moment al confruntării, iar numărul acestora ar putea ajunge chiar la 39!

38 de camere la El Clasico, după scandalul de la Real Madrid – Sevilla!

Potrivit informațiilor publicate de Sport.es, La Liga a pregătit un dispozitiv tehnic extins pentru cel mai așteptat meci al etapei. Dintre cele 38 de camere, aproximativ 25 vor fi cele utilizate în mod obișnuit la partidele din campionat. Restul vor fi amplasate în puncte suplimentare, inclusiv în zona liniilor porților și în apropierea băncilor tehnice.

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De asemenea, vor exista camere de mare viteză, care vor permite surprinderea fazelor controversate din mai multe unghiuri și oferirea unor reluări suplimentare. Există și posibilitatea utilizării unei camere portabile în timpul încălzirii fotbaliștilor, ceea ce ar ridica numărul total la 39.

Gestul lui Arda Guler care a declanșat controversele

Decizia vine în contextul nemulțumirilor provocate de arbitraj la meciul Real Madrid – Sevilla, încheiat cu victoria madrilenilor, scor 4-1. În minutul 22 al confruntării de pe Santiago Bernabeu, Arda Guler a fost implicat într-un duel cu Peque Fernandez. După ce a fost tras de tricou, fotbalistul turc a părut că își lovește adversarul cu cotul în zona feței.

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Jucătorii formației andaluze au solicitat eliminarea mijlocașului, însă arbitrul nu i-a arătat niciun cartonaș. Nici VAR-ul nu a intervenit, iar faza a devenit subiectul unor discuții aprinse după fluierul final. Luis Plaza, antrenorul Sevillei, a criticat decizia brigăzii de arbitri și a sugerat că ar fi fost protejată pentru a nu pierde puncte înaintea confruntării cu Barcelona.

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Oficialii competiției au respins acuzațiile potrivit cărora anumite reluări ale fazei ar fi fost ascunse publicului. Într-o explicație oferită publicației AS, reprezentanții La Liga au precizat că incidentul s-a petrecut într-o zonă îndepărtată de minge, motiv pentru care transmisia nu a oferit prim-planuri din toate unghiurile. De asemenea, aceștia au explicat că imaginile disponibile nu au avut suficientă claritate pentru a stabili cu exactitate natura contactului dintre cei doi fotbaliști.

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Barcelona și Real Madrid, despărțite de șase puncte înaintea de El Clasico

Partida de duminică are o miză importantă și în clasamentul din La Liga. ocupă prima poziție, în timp ce Real Madrid se află pe locul al treilea, cu 21 de puncte acumulate în primele nouă etape. Catalanii au avut un parcurs perfect până acum, în timp ce madrilenii au suferit două înfrângeri în campionat: 0-1 cu Betis și 1-2 în fața lui Atletico Madrid.

În cazul unei victorii pe Camp Nou, Barcelona s-ar putea distanța și mai mult în fruntea clasamentului. De partea cealaltă, Real Madrid are șansa de a reduce diferența la numai trei puncte. El Clasico se joacă duminică, 25 octombrie, de la ora 22:00, ora României.