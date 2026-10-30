Sport

Măsură fără precedent luată în La Liga! Arbitrii își vor explica deciziile la finalul meciurilor

Gabriel Neagu
30.10.2026 | 13:54
Masura fara precedent luata in La Liga Arbitrii isi vor explica deciziile la finalul meciurilor
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La Liga include o noua inovatie pentru arbitrii. sursa foto: hepta
La Liga a decis introducerea interviurilor arbitrilor. ”Centralul” va avea șansa să explice deciziile pe care le-a luat în timpul partidei.
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La Liga dorește să reducă momentele în care deciziile arbitrilor rămân neargumentate. De aceea, după introducerea interviurilor realizate înainte de fluierul de start al partidelor din campionat, liga spaniolă este pregătită să introducă o nouă inovație în transmisiunea partidelor.

Arbitrii vor da explicații la finalul meciurilor din La Liga

Liga Spaniolă de Fotbal și CTA, deținătorul drepturilor de transmisiune ale campionatului iberic, au ajuns la un consens și, de etapa următoare, arbitrii vor putea fi ascultați la finalul meciurilor. Cel puțin doi oficiali vor oferi interviuri, în care vor putea explica deciziile de arbitraj pe care le-au luat de-a lungul meciului, arată publicația spaniolă Marca.

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În faza incipientă a acestui proiect, interviurile nu vor putea fi transmise de pe fiecare arenă din Spania. Conform ziarului catalan Sport, stadionul Santiago Bernabeu nu va beneficia de această inovație. Motivul ar fi relația tensionată dintre clubul madrilen și La Liga. Comisia Centrală a Arbitrilor din Spania a confirmat: ”Vor vorbi pe stadioanele unde sunt întrunite condițiile necesare pentru acest lucru”.

Unul dintre meciurile tensionate din următoarea etapă ce va beneficia de noua regulă este derby-ul Țării Bascilor. Athletic Bilao și Real Sociedad se vor întâlni, sâmbătă, 31 octombrie, pe San Mames, de la ora 21:00. DAZN, postul care transmite meciurile din La Liga, va transmite interviurile aribitrilor partidei.

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Arbitrajul din ”El Clasico” a ridicat semne de întrebare

Înaintea duelului dintre Barcelona și Real Madrid, din etapa 10 a La Liga, 1-2, ”galacticii” au acuzat arbitrajul spaniol ca fiind părtinitor cu rivala tradiționala. Mai mult, postul de casă al celor de la Real Madrid consideră că, pe lângă arbitraj, presa iberică este partizană Barcelonei. Oficialii de pe ”Santiago Bernabeu” consideră că entuziasmul media din jurul echipei rivale este mult mai ridicat decât nivelul performanțelor europene pe care le-au obținut.

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De asemenea, după derby-ul de pe Camp Nou au apărut acuzații la adresa arbitrajului. Una dintre cele mai înverșunate personalități a fost fostul mijlocaș al celor de la Real Madrid, Guti: ”Cei din camera VAR cred că dormeau. Joao Cancelo trebuia eliminat pentru faultul asupra lui Diomande, era un cartonaș roșu clar. Dar, per total, a fost un meci extraordinar și o victorie mare”, conform Sport.

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