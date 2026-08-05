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Măsură halucinantă pregătită la FCSB. „Îi pun să filmeze și opresc eu antrenamentele prin telefon”. Exclusiv

La FCSB se pregătește o măsură de-a dreptul incredibilă și fără precedent în privința antrenamentelor echipei. Ce vrea să facă Gigi Becali cu angajații săi.
Adrian Baciu
05.08.2026 | 10:00
Masura halucinanta pregatita la FCSB Ii pun sa filmeze si opresc eu antrenamentele prin telefon Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Măsură incredibilă pregătită de Gigi Becali pentru antrenamentele FCSB: „Îi pun să filmeze și opresc eu prin telefon”. Sursa foto: colaj Fanatik
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Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, este pe cale să impună o măsură ieșită din comun la echipa lui Marius Baciu (51 de ani). Ce s-ar putea întâmpla în viitorul apropiat la antrenamentele fostei campioane din SuperLiga. De ce este decis omul de afaceri să facă această mișcare în privința formației pe care o conduce cu autoritate.

Cum vrea Gigi Becali să elimine atmosfera destinsă de la pregătirile FCSB: „Îi pun să filmeze și opresc eu antrenamentele prin telefon”

FCSB are un început instabil de sezon 2026 – 2027. Dacă în întrecerea internă lucrurile decurg bine pentru roș-albaștrii, fiind pe locul 1 după 3 etape, în Europa aventura fostei campioane a României s-a încheiat abrupt după doar un tur preliminar. FCSB a fost umilită de necunoscuta Auda din Letonia, cu un neverosimil 7-3 la general, în Conference League.

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În intervenția sa de marți, 4 august, de la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit faptul că, din varii surse, ar fi auzit că atmosfera la clubul pe care îl patronează, FCSB, nu ar fi deloc una profesionistă 100%. „Am auzit și o să mă interesez și pe la alți oameni, că cică, vezi Doamne, sunt glume la antrenament”, afirmă Becali.

Omul de afaceri recunoaște că are încredere 99% în Mihai Stoica (61 de ani), însă în acel 1% lasă o marjă de îndoială. „Am încredere în Meme Stoica, 99%, dar poate 1% nu-mi spune”. Dată fiind această îndoială, Gigi Becali anunță o măsură de-a dreptul halucinantă, chiar fără precedent în fotbal: „Atunci o să pun să filmeze și să opresc eu, prin telefon, antrenamentele dacă sunt glume”.

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Ce om vrea să angajeze Gigi Becali la FCSB pentru a superviza antrenamentele: „Dacă nu merge treaba, îi aduc dublură lui Meme”

Gigi Becali (68 de ani) nu este convins deloc de faptul că ceea ce se întâmplă la antrenamentele celor de la FCSB este 100% profesionist. Din această cauză, patronul roș-albaștrilor mai analizează o măsură. Acesta are în plan să mai angajeze un om în club. El ar trebui să supervizeze ședințele de antrenament pentru a se asigura că ele decurg în mod profesionist.

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„(n.r. Atmosfera ar fi prea destinsă la antrenamentele FCSB) Dacă e așa trebuie să intervin și să mai pun încă un om. Să mai angajez încă un om ca director tehnic, care să stea pe acolo, să urmărească antrenamentele. Dar dacă e așa (n.r. dacă atmosfera e prea destinsă) (…) Eu, pe oamenii mei, cu care am lucrat, îi iubesc pe toți. Le-am făcut case, i-am ajutat, cu salarii mari”, a spus Becali.

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Referindu-se strict la Meme Stoica Becali a spus că, deși îl iubește ca pe un frate, dacă observă că lucrurile nu merg îi va aduce o „dublură”. „Să știți un lucru: îl iubesc pe Meme ca un frate, dar dacă nu merge treaba, îi adaug și îi angajez imediat o dublură. Îl iubesc în continuare ca pe un frate, dar acolo nu mai este el stăpân. Pun pe altul”.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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