Măsura luată de conducerea clubului cu datorii uriașe! Jucătorilor nu le-a venit să creadă

În ciuda faptului că gruparea ploieșteană, care nu beneficiază de sprijinul autorităților locale, are datorii considerabile, jucătorii au avut parte de o surpriză plăcută.

Fotbaliștii Petrolului au luat primă dublă pentru victoria cu Slobozia

După victoria cu Unirea Slobozia, fotbaliștii antrenați de Mehmet Topal au fost recompensați cu primă dublă. Ei au încasat câte 900 de euro, măsura fiind luată în scopul motivării jucătorilor și pentru partida cu Hermannstadt, programată azi, de la ora 18.15, pe stadionul Ilie Oană.

Meciul cu echipa lui Dorinel Munteanu este crucial pentru ploieșteni în tentativa de evitare a retrogradării. Cele două echipe sunt despărțite acum de patru puncte, iar în cazul în care diferența ajunge la șapte puncte e greu de crezut că formația sibiană mai poate recupera handicapul în patru etape.

Asta ar echivala pentru Petrolul cu evitarea retrogradării directe, în care rămâne ancorate Metaloglobus (virtual condamnată), Hermannststadt și Unirea Slobozia, care a pierdut dramatic la Csikszereda. Acesta este motivul pentru care conducerea clubului a încercat o motivație suplimentară înaintea partidei cu formația lui Dorinel.

Dorinel Munteanu are probleme uriașe la Sibiu

. Ivanov și Jair și-au depus memorii și au anunțat că nu mai joacă până la finalul sezonului. În plus, Chițu și Politic sunt accidentați. Dorinel Munteanu s-a arătat uluit de situația pe care o traversează echipa sa.

„E o situație nemaiîntâlnită din punctul meu de vedere, dar cauzele trebuie să le căutați sau administrația să vă răspundă la aceste întrebări. Au fost jucători importanți pentru mine și pentru echipă. Dar dacă asta a fost decizia lor, le respect decizia ca antrenor. Ce să fac? Merg cu jucătorii care, încă o dată repet, au pus suflet și sunt convins că vor pune suflet și se vor bate până la final pentru a rămâne în Superliga.

N-am înțeles nici eu, dar vreau să mă opresc strict la partea sportivă. De aceea sunt supărat pe ei, fiindcă am discutat cu ei și le-am explicat situația. Ei au fost acoperiți din toate punctele de vedere, cu contracte, cu… dar ăștia sunt jucătorii care vin și reprezintă fotbalul românesc și te lasă la greu.

Practic, înțeleg toate, sunt de partea echipei, de partea jucătorilor, dar acest lucru, să te lase așa pe nepusă masă, nu pot să accept. Dar trebuie să accept realitatea care este.

Antrenez de foarte mult timp fotbalul românesc, dar niciodată nu m-am confruntat cu asemenea situație, ca jucătorul să vină să spună că nu mai prezintă fiindcă e jucător liber și vrea să plece și așa mai departe. Sunt calculele lor, ce să spun? Administrația poate să vă spună mai multe detalii”, a declarat Dorinel Munteanu, în cadrul unei conferințe de presă.

De patru ori la rând a fost 1-1

Dorinel are un istoric negativ în partidele contra Petrolului. Ca tehnician, acesta a învins o singură data Petrolul, iar de la ultima lui victorie au trecut aproape 15 ani. S-a întâmplat la 18 decembrie 2011, Oțelul – Petrolul 1-0. Ulterior, în duelurile cu gruparea ploieșteană, el a reușit patru remize și a suferit patru înfrângeri.

Petrolul și FC Hermannstadt s-au mai întâlnit în prima ligă de 11 ori. De două ori s-au impus prahovenii, de trei ori au câștigat sibienii, iar alte șase partide s-au terminat la egalitate. Iar ultimele patru meciuri s-au încheiat la egalitate, cu scor identic: 1-1.

Ultimele întâlniri dintre Petrolul și Hermannstadt:

• 21 decembrie 2025 Hermannstadt – Petrolul 1-1 (antrenori Dorinel Munteanu vs Eugen Neagoe)

• 16 august 2025 Petrolul – Hermannstadt 1-1 (antrenori Liviu Ciobotariu vs Marius Măldărășanu)

• 11 aprilie 2025 Petrolul – Hermannstadt 1-1 (antrenori Mehmet Topal vs Marius Măldărășanu)

• 9 februarie 2025 Hermannstadt – Petrolul 1-1 (antrenori Marius Măldărășanu vs Adrian Mutu)