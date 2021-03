Măsură pentru protejarea pădurilor. Infracțiunile eliminate printr-o lege a lui Florin Iordache vor fi reinstituite

O lege din anul 2020, care i-a avut printre inițiatori pe fostul deputat PSD Florin Iordache, a dezincriminat o serie de infracțiuni care vizau fapte precum construirea de drumuri forestiere sau lucrările de amenajare a alțiilor fără autorizație, lege ce a nemulțumit organizațiile ecologiste.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Printr-un proiect de lege depus la Parlament, aceste fapte vor fi socotite din nou infracțiuni, inițiatorii susținând că legea de anul trecut favoriza defrișările și exploatarea ilegală a resurselor naturale.

Parlamentarii USR care au inițiat proiectul susțin că există cazuri în care situri naturale sunt puse în pericol de diverse lucrări de construcții făcute fără autorizație, iar făptașii nu riscă decât o simplă amendă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Drumurile forestiere ilegale, folosite la defrișarea pădurilor

Legea 29/1991 privind lucrările de construcții prevedea, la articolul 24, o serie de fapte pentru care răspunderea este una de natură penală, pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 1 an, cum ar fi lucrările de restaurare, consolidare sau extindere în cazul momentelor sau siturilor istorice ș.a.

Prin legea din august 2020, au fost eliminate din articolul 24 infracțiuni care vizau construcțiile civile fără autorizație, ele rămânând doar contravenții pentru care se aplică o simplă amendă. Astfel, au fost abrogate trei alineate care vizau:

ADVERTISEMENT

„c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căile de comunicație de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, rețelele și dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătățiri funciare, lucrările de instalații de infrastructură, lucrările pentru noi capacități de producere, transport, distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și retehnologizare a celor existente;

e) lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și a prospecțiunilor geologice, proiectarea și deschiderea exploatărilor de cariere și balastiere, a sondelor de gaze și petrol, precum și a altor exploatări de suprafață, subterane sau subacvatice;

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

g) organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote”.

La vremea respectivă, PNL și USR au sesizat Curtea Constituțională, însă fără câștig de cauză, iar președintele Klaus Iohannis a cerut reexaminarea legii, dar majoritatea parlamentară de atunci a retrimis legea la promulgare în forma inițială. În cererea de reexaminare, Iohannis invoca inclusiv riscurile pentru mediul înconjurător pe care dezincriminarea acestor fapte le-ar aduce.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În rândul societății civile, a provocat îngrijorare faptul că era scoasă de sub incidența legii penale construirea fără autorizație a drumurilor forestiere, de care mafia pădurilor se folosește pentru transportul lemnului tăiat ilegal. Argumentul este reluat în proiectul USR prin care se revine la forma inițială inițială a legii.

„Un element indispensabil mafiei lemnului îl reprezintă drumurile forestiere. Orice drum forestier făcut de la zero fără autorizaţie sau prin nerespectarea autorizaţiei reprezintă un dezastru ecologic deoarece presupune defrişarea fâşiei pe care este construit. Un astfel de drum neautorizat devastează de multe on ireversibil microrelieful, mutilează peisajul, distruge solul, provoacă eroziune, fragmentează habitatele, şi, mai ales, cu ajutorul lui se taie pădurile pe zeci de kilometri pătraţi. Recent am avut un caz notoriu, un drum forestier construit fâră autorizaţie, ilegal în trecut, pe Valea Sâmbetei. De menţionat faptul că România este în procedură de infringement pentru modul în care își protejează pădurile”, se spune în expunerea de motive.

ADVERTISEMENT

Pe lângă defrișarea pădurilor, sunt invocate și considerente legate de afectarea mediului unor specii de animale sau păsări sau chiar de viața și siguranța oamenilor.

„O lucrare de amenajare a albiei, consolidare mal şi construcţie ponton poate duce la dispariţia sau relocarea unei anumite specii dacă prevederile nu sunt respectate rezultând în afectarea gravă a ecosistemului zonei. De asemenea, lucrările la reţele de distribuţie a energiei electrice, dacă sunt executate în afara prevederilor legale, pun în pericol viaţa şi siguranţa celor care le folosesc. În astfel de situaţii nimeni nu va răspunde penal pentru această ilegalitate, ci doar contravenţional, fiind pe picior de egalitate cu o faptă precum nerespectarea de către vecin a regimului de înălţime pentru casa pe care tocmai o construieşte”, mai susțin inițiatorii care propun reinstituirea pedepselor anterioare.