Măsuri anti-rasism la Dinamo după incidentele de la meciul cu Rapid. Andrei Nicolescu, întâlnire cu președintele Partidului ARESEL. Foto

Partida dintre Rapid și Dinamo, din prima rundă a play-off-ului SuperLigii, a stârnit problemele atât pe gazon, cât și în afara lui, pentru formația oaspete. Trupa alb-roșie a fost acuzată că girează comportamentul galeriei, cea care a avut mesaje cu tentă în Giulești.
Dumitru Giuliano, președintele Partidului Alianța pentru Reformă Echitate Socială Emancipare si Libertate, a fost invitat la sediul clubului Dinamo, acolo unde a discutat cu președintele formației bucureștene, Andrei Nicolescu, iar împreună au ajuns la mai multe soluții prin care să încerce să combată acuzațiile de rasism aduse formației alb-roșii.
„Un pas important împotriva rasismului în fotbalul românesc. În urma incidentelor rasiste îndreptate împotriva romilor de la meciul Rapid – Dinamo, am purtat o discuție directă cu conducerea clubului Dinamo, Președinte Andrei Nicolescu și Dragoș Petcu. Iată ce și-a asumat Dinamo:
Cei peste 700 de suporteri ai lui Dinamo ce s-au aflat în peluza oaspete la meciul din Giulești au avut mai multe mesaje care au stârnit reacții dure în mass-media și nu numai. Au fost inclusiv cereri de depunctare a formației din Ștefan cel Mare și asta a făcut ca șefii trupei antrenate de Zeljko Kopic să caute măsuri pentru a preveni orice scenariu dezastruos.
Iată o parte din mesajele afișate de galeria lui Dinamo în Giulești, care au produs discuții aprinse.