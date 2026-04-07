Măsuri anti-rasism la Dinamo după incidentele de la meciul cu Rapid. Andrei Nicolescu, întâlnire cu președintele Partidului ARESEL. Foto

Conducerea lui Dinamo a luat o decizie cu privire la incidentele rasiste petrecute la partida cu Rapid, din prima rundă a play-off-ului, iar anunțul a fost făcut.
07.04.2026 | 19:51
Măsurile pe care Dinamo e gata să le ia. Foto: Fanatik
Partida dintre Rapid și Dinamo, din prima rundă a play-off-ului SuperLigii, a stârnit problemele atât pe gazon, cât și în afara lui, pentru formația oaspete. Trupa alb-roșie a fost acuzată că girează comportamentul galeriei, cea care a avut mesaje cu tentă în Giulești.

Conducerea lui Dinamo se adresează problemelor de rasism ce au existat după meciul cu Rapid

Dumitru Giuliano, președintele Partidului Alianța pentru Reformă Echitate Socială Emancipare si Libertate, a fost invitat la sediul clubului Dinamo, acolo unde a discutat cu președintele formației bucureștene, Andrei Nicolescu, iar împreună au ajuns la mai multe soluții prin care să încerce să combată acuzațiile de rasism aduse formației alb-roșii.

„Un pas important împotriva rasismului în fotbalul românesc. În urma incidentelor rasiste îndreptate împotriva romilor de la meciul Rapid – Dinamo, am purtat o discuție directă cu conducerea clubului Dinamo, Președinte Andrei Nicolescu și Dragoș Petcu. Iată ce și-a asumat Dinamo:

  • Un material video cu jucătorii echipei, dedicat combaterii rasismului și xenofobiei și promovării diversității, publicat pe 8 aprilie, de ziua internațională a romilor pe toate canalele oficiale ale clubului.
  • Tricouri anti-rasism la meciul cu U Cluj, jucătorii vor intra pe teren cu tricouri personalizate, fiecare cu un mesaj individual inscripționat pe spate.
  • O întâlnire dedicată între reprezentanții clubului și ai organizației noastre, pentru a construi împreună măsuri pe termen lung”, a fost anunțul făcut de Dumitru Giuliano.

De la ce a pornit tot scandalul de rasism de la partida dintre Rapid și Dinamo

Cei peste 700 de suporteri ai lui Dinamo ce s-au aflat în peluza oaspete la meciul din Giulești au avut mai multe mesaje care au stârnit reacții dure în mass-media și nu numai. Au fost inclusiv cereri de depunctare a formației din Ștefan cel Mare și asta a făcut ca șefii trupei antrenate de Zeljko Kopic să caute măsuri pentru a preveni orice scenariu dezastruos.

Iată o parte din mesajele afișate de galeria lui Dinamo în Giulești, care au produs discuții aprinse.

  • „E vreunu’ la voi / Să nu fie g*roi?”
  • „Bombardierii îmbrăcați în ie / O pată albă-n ț*gănie”
  • „Ieri în robie / Azi în galerie”
  • „Singura voastră captură / E fierul din bătătură”
  • „Geamgii, butelii, corsicani și bocii / Așa lideri, așa suporteri vișini”
  • „Au plecat frumoșii nebuni / Au rămas numai tăciuni”
  • „Ratații ăștia sunt boxieri?”
  • „Ați crescut, sunteți smardoi / Vă mai e frică de șoșoi?”
  • „Diferența dintre noi / E ca dintre Mozart și Florin Mitroi”
