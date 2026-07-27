Măsuri de austeritate fără precedent la CFR Cluj! Ce au ajuns să facă jucătorii înainte de meciul cu FC Voluntari

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Problemele de la CFR Cluj se adâncesc de la o zi la alta. Înaintea meciului de pe teren propriu cu FC Voluntari, jucătorii nu s-au mai reunit în cantonament, așa cum se întâmpla în mod obișnuit. Fotbaliștii au ajuns la stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” pe cont propriu, majoritatea cu mașinile personale, măsura fiind luată pentru reducerea cheltuielilor.

Criza se adâncește la CFR Cluj! Un nou semn că situația a scăpat de sub control

Potrivit , conducerea clubului a renunțat la cantonamentul dinaintea partidei cu FC Voluntari, într-o încercare de a diminua costurile. Astfel, jucătorii s-au prezentat individual la stadion, fără programul obișnuit de pregătire dinaintea meciului.

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Decizia face parte din și de a stabiliza situația financiară a clubului. Oficialii din Gruia caută soluții pentru a scoate CFR Cluj din criza cu care se confruntă în această perioadă. Tot mai multe voci din fotbal vorbesc deja despre posibilitatea intrării clubului în insolvență, în contextul datoriilor acumulate.

Totul se prăbușește la CFR Cluj! Jucătorii, gata să depună memorii

Situația este complicată și în relația cu jucătorii. Mai mult, majoritatea fotbaliștilor din lot au decis să depună memorii împotriva clubului, după ce nu și-au mai încasat salariile de patru luni. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, au făcut deja primul pas și au notificat oficial conducerea.

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Pe lângă problemele financiare și riscul unor litigii cu propriii jucători, CFR Cluj se confruntă și cu o interdicție la transferuri. FIFA a constatat că gruparea din Gruia nu și-a achitat datoriile restante, motiv pentru care a blocat dreptul clubului de a înregistra noi jucători până la stingerea obligațiilor financiare. În aceste condiții, perspectivele clubului devin tot mai îngrijorătoare, iar următoarele săptămâni pot fi decisive pentru viitorul formației ardelene.