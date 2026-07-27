Sport

Măsuri de austeritate fără precedent la CFR Cluj! Ce au ajuns să facă jucătorii înainte de meciul cu FC Voluntari

Problemele financiare de la CFR Cluj se agravează. Clubul a renunțat la cantonamentul dinaintea meciului cu FC Voluntari pentru a reduce cheltuielile. Cum s-a ajuns aici.
Alex Bodnariu
27.07.2026 | 19:15
Masuri de austeritate fara precedent la CFR Cluj Ce au ajuns sa faca jucatorii inainte de meciul cu FC Voluntari
ULTIMA ORĂ
Criza se adâncește la CFR Cluj! Un nou semn că situația a scăpat de sub control
ADVERTISEMENT

Problemele de la CFR Cluj se adâncesc de la o zi la alta. Înaintea meciului de pe teren propriu cu FC Voluntari, jucătorii nu s-au mai reunit în cantonament, așa cum se întâmpla în mod obișnuit. Fotbaliștii au ajuns la stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” pe cont propriu, majoritatea cu mașinile personale, măsura fiind luată pentru reducerea cheltuielilor.

Criza se adâncește la CFR Cluj! Un nou semn că situația a scăpat de sub control

Potrivit Prima Sport, conducerea clubului a renunțat la cantonamentul dinaintea partidei cu FC Voluntari, într-o încercare de a diminua costurile. Astfel, jucătorii s-au prezentat individual la stadion, fără programul obișnuit de pregătire dinaintea meciului.

ADVERTISEMENT

Decizia face parte din planul conducerii de a reduce cheltuielile și de a stabiliza situația financiară a clubului. Oficialii din Gruia caută soluții pentru a scoate CFR Cluj din criza cu care se confruntă în această perioadă. Tot mai multe voci din fotbal vorbesc deja despre posibilitatea intrării clubului în insolvență, în contextul datoriilor acumulate.

Totul se prăbușește la CFR Cluj! Jucătorii, gata să depună memorii

Situația este complicată și în relația cu jucătorii. Mai mult, majoritatea fotbaliștilor din lot au decis să depună memorii împotriva clubului, după ce nu și-au mai încasat salariile de patru luni. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Karlo Muhar și Andrei Cordea au făcut deja primul pas și au notificat oficial conducerea.

ADVERTISEMENT
Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită...
Digi24.ro
Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită moartă

Pe lângă problemele financiare și riscul unor litigii cu propriii jucători, CFR Cluj se confruntă și cu o interdicție la transferuri. FIFA a constatat că gruparea din Gruia nu și-a achitat datoriile restante, motiv pentru care a blocat dreptul clubului de a înregistra noi jucători până la stingerea obligațiilor financiare. În aceste condiții, perspectivele clubului devin tot mai îngrijorătoare, iar următoarele săptămâni pot fi decisive pentru viitorul formației ardelene.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Rusiei, după ce a izbucnit scandalul de proporții
Digisport.ro
Prima reacție a Rusiei, după ce a izbucnit scandalul de proporții
Soția lui Charles Leclerc, apariție ravisantă înaintea Marelui Premiu al Ungariei de Formula...
Fanatik
Soția lui Charles Leclerc, apariție ravisantă înaintea Marelui Premiu al Ungariei de Formula 1. Tânăra este însărcinată pentru prima oară
Ce lovitură poate da Cristi Chivu! Inter negociază cu un fotbalist de 6...
Fanatik
Ce lovitură poate da Cristi Chivu! Inter negociază cu un fotbalist de 6 ori campion în Premier League!
CFR Cluj – FC Voluntari 4-0, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 2. Ardelenii...
Fanatik
CFR Cluj – FC Voluntari 4-0, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 2. Ardelenii încep în forță și repriza secundă! Cordea face „dubla”
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Se apropie sfârșitul pentru CFR Cluj! Ce decizie au luat toți jucătorii din...
iamsport.ro
Se apropie sfârșitul pentru CFR Cluj! Ce decizie au luat toți jucătorii din lot
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!