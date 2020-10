Măsuri draconice la Campionatul European de Handbal! Un singur caz COVID-19 duce la excludere

Ne așteaptă un Campionat European de Handbal atipic. Pandemia de coronavirus își va pune amprenta pe desfășurarea turneului final din Danemarca și Norvegia, care va începe pe data de 3 decembrie.

Autoritățile norvegiene au emis un set de reguli foarte dure care vor trebui respectate în timpul turneului final. Astfel, jucătoarele vor fi complet izolate pe parcursul turneului final în camerele de hotel. Nu vor avea voie să se plimbe, să iasă din hotel, în afară de antrenamente și meciuri.

Federația norvegiană de handbal a colaborat cu Ministerul Sănătății din Norvegia pentru regulile de desfășurare ale turneului final. Însă, două dintre măsuri au atras atenția în mass-media internațională.

În primul rând, o echipă este eliminată de la turneul final dacă are un caz pozitiv în lot. Mai mult, dacă o echipă are un caz pozitiv este eliminată din turneu și echipa cu care a jucat ultimul meci, chiar dacă formația respectivă nu are niciun caz pozitiv.

Deocamdată, regulile se aplică doar în Norvegia și nu este clar că așa va fi și cu meciurile din Danemarca. Astfel, în Norvegia, dacă o jucătoare este infectată, echipa este eliminată și turneul final e încheiat pentru formația respectivă. Măsura se aplică și echipei adverse pentru că au avut contact direct timp de 60 de minute.

Jucătoarele, complet izolate în hotel!

Astfel, aceste reglementări sunt cele mai dure la o competiție sportivă de la debutul pandemiei. Jucătoarele sunt complet izolate la acest turneu final. Nu vor avea voie să ia contact cu familia, prietenii, fanii și presa și vor avea un timp foarte limitat de mișcare la arena Spektrum din Trondheim, la sală și la hotel.

Secretarul general al Federației norvegiene de handbal a declarat: “Aceste reguli vor trebui respectate în proporție de 100%. Se vor aplica tuturor. Nu părăsești hotelul. Unii oameni pleacă din hotel și cumpără cadouri de Crăciun în zilele libere, merg să servească o cafea și să stea cu familia sau părinții. Nu se aplică de această dată”, a spus Erik Langerud pentru tv2.no.

200 de fani în sală

În ceea ce privește spectatorii care vor putea asista la meciurile de la turneul final, accesul acestora în arenă va fi limitat la 200, care vor fi dispersați în sală ținând cont de regulile de distanțare socială.

Campionatul European de Handbal din Norvegia se va disputa între 3 și 20 decembrie în Danemarca și Norvegia. România va evolua la Trondheim într-o grupă cu Norvegia, Germania și Polonia.

