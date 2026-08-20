Măsuri dure după ce FCSB a fost alungată de pe Arena Națională: „Vom face în protest în fața primăriei!”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Revolta lui Gheorghe Mustață, după ce Dinamo – FCSB a primit interzis pe Arena Națională

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Ultrașii FCSB nu au primit deocamdată nicio informație oficială în privința stadionului pe care se va disputa derby-ul cu Dinamo. Gheorghe Mustață a respins categoric și a transmis că, într-un asemenea scenariu, le va cere fanilor roș-albaștri să nu facă deplasarea la poalele Feleacului.

Revolta lui Gheorghe Mustață, după ce Dinamo – FCSB a primit interzis pe Arena Națională

Arena Națională rămâne indisponibilă inclusiv pentru „Eternul Derby” Dinamo – FCSB. Partida programată pe 5 septembrie, ora 21:30, în etapa a 8-a din SuperLiga, . La fel ca rivalii de la Dinamo, Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, a respins categoric ideea ca „Derby de România” să se joace pe Cluj Arena.

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„(n.r. – Dinamo – FCSB pe Arcul de Triumf?) Nu știm nimic. Dacă aveți informația, asta e. Noi nu știm nimic. Nu ne-a anunțat nimeni nimic. Nu știm unde se joacă, nu știm nimic. Dacă se joacă la Cluj, noi nu vom merge. Galeria lui Dinamo nu va merge nici ea. Noi nu am știut nimic. Am văzut și eu în presă că PCH și Peluza Sud nu sunt de acord să se joace la Cluj. La fel am zis și noi. Vom face un apel la toți suporterii să nu meargă. Pentru că nu ni se pare corect ca acest derby să se joace la Cluj. De ce nu se joacă în București?

Acest stadion pentru ce s-a făcut? Pentru concerte? Măcar să știm. Să se mai facă vreo cinci stadioane, tot pentru concerte, nu pentru fotbal. Să investim în concerte și stadioane special pentru asta. Eu zic că ar trebui să se implice și FRF, să discute cu Primăria, și tot ce înseamnă organizare sportivă să fie prioritate. Acum nu știu dacă Federația are puterea să facă asta. Eu sper să găsească o soluție și să spună la Primărie că prioritate au competițiile sportive.

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Dar dacă aveam un meci cu echipa națională ce se întâmpla? Mergeam mai întâi la concert și apoi așteptam meciul. Eu înțeleg că Primăria administrează acest stadion, dar nu mi se pare corect ca o competiție sportivă și mai ales un derby, unde știi că vin zeci de mii de oameni, nici măcar să închiriezi stadionul. Că ce se întâmplă e în jurul stadionului.

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E o propunere. Să administreze Federația stadionul și să organizeze evenimentele sportive și apoi celelalte, dacă sunt concerte sau alte evenimente. Dacă nu se poate, nu se poate. O să discutăm noi, toți liderii de galerie din București, să ne strângem și să facem un protest la Primărie. Înțeleg că se câștigă milioane în acele concerte sau ce mai fac ei pe acolo și Primăria încasează nici 5%. Eu fac concert și câștig 10.000.000 de euro, dar locul unde îl închiriez plătesc 10.000 de euro. Asta e cea mai bună afacere (n.r. – ironic). Competiția sportivă ar trebui să fie prioritară, nu ăla care vinde mici pe lâng stadion și eu să nu pot să joc un meci în care aduc 50.000 de oameni”, a transmis Gigi Mustață, în exclusivitatea la FANATIK SUPERLIGA.

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