Măsuri speciale anunțate de STB pentru FCSB – Aberdeen. Decizia luată de societatea de transport public

Returul cu Aberdeen este cel mai important meci din acest sezon de până acum pentru campioana României. , iar societatea de transport public din capitală a luat o decizie importantă înainte de startul jocului.

STB a prelungit programul mijloacelor de transport

va aduce în tribunele Arenei Naționale . Partida este una de o importanță uriașă pentru echipa antrenată de Elias Charalambous, care poate ajunge pentru al doilea sezon consecutiv în faza principală a UEFA Europa League.

în direct la FANATIK SUPERLIGA, gruparea roș-albastră va avea nevoie de un succes pentru a putea trece de scoțieni, după 2-2 în tur. La disputa din Scoția, campioana din SuperLiga a avut un avantaj de două goluri, dar a fost egalată spre final, când Aberdeen a înscris de două ori.

Pentru că partida generează un interes uriaș pentru suporteri, Societatea de Transport Public București a luat decizia de a prelungi orarul mijloacelor de transport, în așa fel încât fanii FCSB-ului să aibă acces la cât mai multe variante pentru a ajunge acasă.

Comunicatul STB

„Pentru buna desfășurare a partidei de fotbal dintre FCSB și FC Aberdeen pe Arena Națională, joi, 28.08.2025, STB va prelungi programul de circulație al liniilor 1, 10, 86, 90, 104, 311, 640, N1 și N10.

De asemenea, troleibuzele liniilor 86 și 90, precum și autobuzele liniilor 104 și 143 vor funcționa pe trasee modificate, dacă situația o impune, astfel:

Linia 86 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Clăbucet” și intersecția Str. Vatra Luminoasă/Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă;

Linia 90 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „M Petrache Poenaru” și intersecția Str. Vatra Luminoasă/Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă;

Linia 104 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Complex Pantelimon” și intersecția Șos. Iancului/Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Șos. Iancului, Șos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, apoi traseul actual;

Linia 143 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Bucur Obor” și intersecția Str. Baicului/Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul „Baicului” (linii 69, 85, 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, apoi traseul actual.

Totodată, pentru afluirea spectatorilor la partida de fotbal, se va înființa linia navetă 600, care va circula, între stația „UNIVERSITATE” și terminalul ‘ARENA NAȚIONALĂ’, în intervalul orar 18:00 – 20:30, pe următorul traseu:

Traseu dus: staţia „Universitate” (comun cu liniile 61, 66, 69, 70, 85, 90), Bd. Regina Elisabeta, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Str. Matei Voievod, Str. Vatra Luminoasă, Bd. Pierre de Coubertin, terminal ‘Arena Națională’.

Traseu întors: terminal „Arena Națională”, Bd. Pierre de Coubertin, Str. Vatra Luminoasă, Şos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, Bd. Unirii, Str. Halelor, Splaiul Independentei, Str. Schitu Măgureanu, Bd. Regina Elisabeta, staţia ‘Universitate’.

Reamintim călătorilor că Societatea de Transport București pune la dispoziția acestora posibilități multiple de informare în timp real cu privire la circulația mijloacelor de transport public de pe toate liniile. Programele de funcționare, modificările de trasee sau de stații, precum și toate măsurile inițiate pentru optimizarea serviciului de transport public sunt comunicate în aplicația InfoTB, pe site-ul STB și pe paginile oficiale de social media”, se arată în .