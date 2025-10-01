Măsuri speciale luate de jandarmerie înainte de FCSB – Young Boys. Sprijin din partea poliției elvețiene

Jandarmeria Capitalei a anunţat cu privire la meciul dintre FCSB și Young Boys, din etapa a 2-a a grupei principale Europa League.

Jandarmeria a luat măsuri speciale pentru FCSB – Young Boys

Accesul spectatorilor în stadion se va face începând cu ora 17:45, doar pe baza biletelor sau invitațiilor puse la dispoziție de organizator, prin toate cele trei intrări: bd. Basarabia, str. Maior Ion Coravu și bd. Pierre de Coubertin.

La acest meci, campioana României are suspendată o parte din stadion, din cauza incidentelor petrecute la meciul cu Aberdeen. Astfel, accesul suporterii de la FCSB, care și-au achiziționat bilete în Peluza I Nord, se va face exclusiv pe la intrarea din bd. Pierre de Coubertin.

Sub un alt aspect, având în vedere cele mai sus prezentate, cât și faptul că pe bd. Basarabia sunt lucrări de reabilitare a liniei de tramvai, Jandarmeria Capitalei recomandă spectatorilor să folosească pentru accesul în arenă, pe cât posibil, cele două intrări din bd. Pierre de Coubertin și str. Maior Ion Coravu.

Centrul Vechi din București, punct de atracție pentru elvețieni

În ceea ce îi privește pe oaspeți, autoritățile române așteaptă o invazie a elvețienilor în Centrul istoric al Bucureștiului. Așadar, în Centrul Vechi, ca punct de atracție, se va acționa în sistem integrat, jandarmerie, poliție și pompieri. Vor fi dispuse toate măsurile necesare pentru asigurarea unui climat de siguranță publică.

În cadrul dispozitivului de ordine publică, se vor afla jandarmi din cadrul echipelor de dialog, vorbitori de limba engleză și limba germană, care vor participa la această misiune cu scopul de a asigura o bună relaţionare cu suporterii echipei oaspete. A

ceștia vor fi sprijiniți de doi polițiști din Elveția, care au misiunea de a facilita dialogul și transmiterea principalelor mesaje ale autorităților române.