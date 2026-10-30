„Matadorul” Daniel Bîrligea i-a impresionat pe fani după dubla cu Lecce: „Cel mai bun”

ADVERTISEMENT

, disputat în cadrul etapei cu numărul 9 din acest sezon de Serie A, acestea fiind de altfel primele goluri reușite de atacantul român de la transferul în Italia. În mod evident într-un astfel de context, la finalul partidei fanii s-au arătat

Cu ce poreclă s-a ales Daniel Bîrligea după dubla din meciul Frosinone – Lecce 5-1

Cu atât mai mult cu cât el a fost doar rezervă în acest meci și a fost introdus pe teren abia în minutul 70, în locul lui Raimondo, rivalul său pe post, cel care de asemenea punctase anterior. Mai mult, abia a revenit după o accidentare care l-a ținut departe de teren în ultimele săptămâni, chestiune care bineînțeles că face ca această evoluție a lui să fie chiar și mai impresionantă.

ADVERTISEMENT

Ce comentarii au făcut fanii după această partidă

, dar pe de altă parte Chiar și în aceste condiții însă, fanii au apreciat foarte mult jocul său. În acest sens, atacantul chiar a primit și o poreclă sugestivă cu această ocazie. El a fost numit „matador” de către o pagină de Twitter:

„Matadorul Bîrligea marchează prima sa dublă în Italia în victoria clară a lui Frosinone cu Lecce, 5-1. Atacantul român a revenit mai puternic după accidentare”. De asemenea, mai mulți susținători ai lui au scris cuvinte frumoase despre fotbalistul român, dar și despre echipă per total în mod evident, pe pagina oficială de Facebook a clubului:

ADVERTISEMENT

„Bîrligea cel mai bun”, „Acest Frosinone este o mașină de goluri, felicitări”, „Această echipă va deveni o echipă mare în curând”, „Scuze pentru deranj dacă suntem acolo sus”, „Frosinone imensă”, „Serie A nu mai este plictisitoare”.