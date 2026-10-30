Sport

„Matadorul” Daniel Bîrligea i-a impresionat pe fani după dubla cu Lecce: „Cel mai bun”

Gabriel-Alexandru Ioniță
30.10.2026 | 06:50
Matadorul Daniel Birligea ia impresionat pe fani dupa dubla cu Lecce Cel mai bun
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„Matadorul” Daniel Bîrligea i-a impresionat pe fani după dubla cu Lecce. Foto: Profimedia
Fanii i-au găsit o poreclă lui Daniel Bîrligea după dubla sa din meciul Frosinone - Lecce 5-1: „Matadorul a revenit mai puternic după accidentare”
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Daniel Bîrligea (26 de ani) a semnat o dublă joi seară în meciul Frosinone – Lecce 5-1, disputat în cadrul etapei cu numărul 9 din acest sezon de Serie A, acestea fiind de altfel primele goluri reușite de atacantul român de la transferul în Italia. În mod evident într-un astfel de context, la finalul partidei fanii s-au arătat încântați de prestația fostului fotbalist de la FCSB. 

Cu ce poreclă s-a ales Daniel Bîrligea după dubla din meciul Frosinone – Lecce 5-1

Cu atât mai mult cu cât el a fost doar rezervă în acest meci și a fost introdus pe teren abia în minutul 70, în locul lui Raimondo, rivalul său pe post, cel care de asemenea punctase anterior. Mai mult, Bîrligea abia a revenit după o accidentare care l-a ținut departe de teren în ultimele săptămâni, chestiune care bineînțeles că face ca această evoluție a lui să fie chiar și mai impresionantă.

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Ce comentarii au făcut fanii după această partidă

Internaționalul român a primit nota 8 după acest meci, dar pe de altă parte nu a fost desemnat și MVP-ul partidei. Chiar și în aceste condiții însă, fanii au apreciat foarte mult jocul său. În acest sens, atacantul chiar a primit și o poreclă sugestivă cu această ocazie. El a fost numit „matador” de către o pagină de Twitter:

„Matadorul Bîrligea marchează prima sa dublă în Italia în victoria clară a lui Frosinone cu Lecce, 5-1. Atacantul român a revenit mai puternic după accidentare”.  De asemenea, mai mulți susținători ai lui Frosinone au scris cuvinte frumoase despre fotbalistul român, dar și despre echipă per total în mod evident, pe pagina oficială de Facebook a clubului:

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„Bîrligea cel mai bun”, „Acest Frosinone este o mașină de goluri, felicitări”, „Această echipă va deveni o echipă mare în curând”, „Scuze pentru deranj dacă suntem acolo sus”, „Frosinone imensă”, „Serie A nu mai este plictisitoare”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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