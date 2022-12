Matei Dima, peripeții pentru lansarea Teambulding: a dormit zece ore pe o bancă în aeroport

Matei Dima a recunoscut că a avut parte de peripeții pentru lansarea filmului Teambulding în Moldova. Actorul și producătorul a explicat cum a ajuns să doarmă pe bancă în aeroport.

Matei Dima, peripeții pentru lansarea Teambulding

Dar nu la fel de ușoară a fost promovarea filmului în Moldova pentru , pentru că au fost probleme cu zborul său și a ajuns să doarmă pe o bancă din Aeroportul din Chișinău pentru zece ore.

„A fost foarte greu la filmări, am filmat noaptea. Culmea, nu am răcit la filmări, am răcit pe o bancă, pe un aeroport din Chișinău, unde am fost să lansăm „Teambuilding”.

S-a întâmplat ceva cu avionul, oricum a fost noaptea minții acolo, efectiv ne-au dat afară din avion, au zis că e o problemă tehnică după ce am stat o oră și nu se întâmpla nimic”, a început să povestească Bromania, pentru .

Bromania a dormit pe bancă în Aeoportul din Chișinău

Bromania a povestit că toată lumea vorbea în rușă și nu înțelegea nimic din ce se spune, iar nimeni nu le dădea pasagerilor o explicație pentru motivul evacuării lor din avion.

Pentru că a aflat că are de așteptat mult și bine până să plece iar acasă, Bromania a rămas să doarmă pe o bancă timp de zece ore, acolo unde probabil a contractat și un virus.

„A fost foarte funny când ne-am dus toți acolo la ghișeu se vorbea numai în rusă. Și eu eram «ne explică și nouă cineva ce se întâmplă?». Și, la un moment dat, a zis unul în română «ori ieșiți toți din aeroport, ori rămâneți toți!».

Și am zis «what? Ce logică are, n-are nicio logică?!». Și, efectiv, a trebuit să dormim, am stat cred că vreo 10 ore pe o bancă și am dormit cu tovarășul meu. Cred că acolo am contactat un virus sau ceva”, a povestit actorul și producătorul.