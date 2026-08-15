Sport

Matei Ilie a debutat în Turcia împotriva lui Mohamed Salah! Cum s-a descurcat fundașul român. Video

Matei Ilie a debutat în campionatul turc împotriva lui Trabzonspor, echipa luI Mohamed Salah. Vezi pe site-ul fanatik.ro cum s-a descurcat fundașul român.
Dragos Petrescu
15.08.2026 | 22:16
Matei Ilie a debutat in Turcia impotriva lui Mohamed Salah Cum sa descurcat fundasul roman Video
ULTIMA ORĂ
Matei Ilie a debutat în Turcia împotriva lui Mohamed Salah, în Kasimpasa - Trabzonspor 1-1 // FOTO: colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Cu Matei Ilie integralist, cei de la Kasimpasa au remizat pe teren propriu în fața lui Trabzonspor, echipa care l-a transferat în această vară pe superstarul Mohamed Salah, scor 1-1, într-un duel al primei runde din campionatul Turciei, iar fostul fotbalist de la CFR Cluj a reușit chiar să-l oprească pe egiptean într-o acțiune de unu contra unu. Vezi pe FANATIK toate detaliile.

Matei Ilie a debutat în Turcia împotriva lui Mohamed Salah, în Kasimpasa – Trabzonspor 1-1!

Oaspeții au început partida cu Salah pe banca de rezerve, spre deosebire de Denis Drăguș, care nu a fost trecut pe foaia de joc, însă superstarul egiptean și-a făcut apariția pe teren în actul secund, mai exact în minutul 58, moment în care scorul pe tabela indica deja 1-1. Trabzonspor a punctat prima, în finalul primei reprize, prin Noah Saviolo (43′), însă gazdele au restabilit egalitatea după 10 minute de la startul actului secund. Adrian Benedyczak a marcat de la 11 metri (55′).

ADVERTISEMENT

Odată trimis pe gazon, Salah a devenit rapid vioara întâi în atacurile lui Trabzon, însă acesta nu a izbutit să fie decisiv pentru echipa sa. Ba mai mult, într-un duel de unu contra unu cu Matei Ilie, fotbalistul egiptean a fost deposedat. Per total, evoluția fundașului român a fost una onorabilă, el fiind notat cu 6.7 de către SofaScore, exact cât a fost și media echipei, dar și nota individuală a lui Mohamed Salah.

Matei Ilie și Andrei Borza le-au venit de hac lui Trabzonspor și Galatasaray!

Surpriză produsă în meciul dintre Kasimpasa și Trabzonspor nu este însă cea mai mare din prima etapă a campionatului turc. Vineri, cei de la Corum, echipa lui Andrei Borza, a remizat pe terenul campioanei en-titre Galatasaray, scor 2-2, un duel în care fostul fundaș al Rapidului a fost, de asemenea, integralist.

ADVERTISEMENT
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep....
Digi24.ro
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului

În momentul de față, Kasimpasa ocupă locul 5 în SuperLig, Trabzonspor este pe 4, Corum pe 3, iar Galatasaray pe 2. Fotoliul de lider îi aparține în prezent lui Rizespor, echipa lui Valentin Mihăilă. Acesta nu a evoluat însă în victoria la limită cu Konyaspor, scor 1-0, fiind accidentat.

ADVERTISEMENT
Scandal în România, după ce David Popovici a scris istorie la Paris: ”Există...
Digisport.ro
Scandal în România, după ce David Popovici a scris istorie la Paris: ”Există o ipocrizie pe care nu putem s-o ignorăm”
Gaziantep – Alanyaspor 0-1, live video în prima etapă din Turcia. Sorescu, Ștefan...
Fanatik
Gaziantep – Alanyaspor 0-1, live video în prima etapă din Turcia. Sorescu, Ștefan și Maxim, titulari la echipa lui Rădoi. Ianis Hagi, OUT de la oaspeți!
Gică Hagi, alături de Dan Petrescu la derby-ul Rapid – Dinamo. Ce a...
Fanatik
Gică Hagi, alături de Dan Petrescu la derby-ul Rapid – Dinamo. Ce a pățit selecționerul României pe Giulești. Foto
Scenografie spectaculoasă a Peluzei Nord Rapid în startul partidei cu Dinamo! Incidente la...
Fanatik
Scenografie spectaculoasă a Peluzei Nord Rapid în startul partidei cu Dinamo! Incidente la metrou înainte de meci. Update
Tags:
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Drama din cariera gimnastei românce care a depășit-o pe Nadia Comăneci: 'M-am simțit...
iamsport.ro
Drama din cariera gimnastei românce care a depășit-o pe Nadia Comăneci: 'M-am simțit mică'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!