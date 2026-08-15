Matei Ilie a debutat în Turcia împotriva lui Mohamed Salah! Cum s-a descurcat fundașul român. Video

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Cu Matei Ilie integralist, cei de la Kasimpasa au remizat pe teren propriu în fața lui Trabzonspor, echipa care l-a transferat în această vară pe superstarul Mohamed Salah, scor 1-1, într-un duel al primei runde din campionatul Turciei, iar fostul fotbalist de la a reușit chiar să-l oprească pe egiptean într-o acțiune de unu contra unu. Vezi pe FANATIK toate detaliile.

Matei Ilie a debutat în Turcia împotriva lui Mohamed Salah, în Kasimpasa – Trabzonspor 1-1!

Oaspeții au început partida cu Salah pe banca de rezerve, spre deosebire de , care nu a fost trecut pe foaia de joc, însă superstarul egiptean și-a făcut apariția pe teren în actul secund, mai exact în minutul 58, moment în care scorul pe tabela indica deja 1-1. Trabzonspor a punctat prima, în finalul primei reprize, prin Noah Saviolo (43′), însă gazdele au restabilit egalitatea după 10 minute de la startul actului secund. Adrian Benedyczak a marcat de la 11 metri (55′).

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Salah, historic moment. Play for Trabzonspor — TheFootballZone (@football_t69515)

Odată trimis pe gazon, Salah a devenit rapid vioara întâi în atacurile lui Trabzon, însă acesta nu a izbutit să fie decisiv pentru echipa sa. Ba mai mult, într-un duel de unu contra unu cu Matei Ilie, fotbalistul egiptean a fost deposedat. Per total, evoluția fundașului român a fost una onorabilă, el fiind notat cu 6.7 de către SofaScore, exact cât a fost și media echipei, dar și nota individuală a lui Mohamed Salah.

When Matei Ilie stopped Mo Salah — TheFootballZone (@football_t69515)

Matei Ilie și Andrei Borza le-au venit de hac lui Trabzonspor și Galatasaray!

Surpriză produsă în meciul dintre Kasimpasa și Trabzonspor nu este însă cea mai mare din prima etapă a campionatului turc. Vineri, cei de la Corum, echipa lui Andrei Borza, a remizat pe terenul campioanei en-titre Galatasaray, scor 2-2, un duel în care fostul fundaș al Rapidului a fost, de asemenea, integralist.

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În momentul de față, Kasimpasa ocupă locul 5 în SuperLig, Trabzonspor este pe 4, Corum pe 3, iar Galatasaray pe 2. Fotoliul de lider îi aparține în prezent lui Rizespor, echipa lui Valentin Mihăilă. Acesta nu a evoluat însă în victoria la limită cu Konyaspor, scor 1-0, fiind accidentat.