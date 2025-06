Matei Ilie, declarații tari după Italia U21 – România U21 1-0: „De ce să nu putem bate Spania?”

Selecționata sub 21 de ani a României , în . Louis Munteanu a ratat o lovitură de la 11 metri în acest joc, dar tricolorii rămân concentrați pentru duelul cu Spania.

Elevii lui Daniel Pancu, motivați pentru meciul cu Spania

Echipa națională de fotbal a României sub 21 de ani a început cu un eșec la Campionatul European de tineret din Slovacia. au cedat la limită în fața Italiei, în ciuda unui joc bun în multe momente.

Tommaso Baldanzi, starul celor de la AS Roma, , cu un șut puternic la care Răzvan Sava nu a putut interveni, iar România a irosit de partea cealaltă o mare șansă de egalare.

putea să își treacă în cont al șaselea gol la naționala U21, dar și nu l-a învins pe portarul italienilor de la punctul cu var.

Imediat după meci, Matei Ilie a vorbit despre jocul pierdut contra Italiei, dar a transmis că este încrezător că echipa va reuși să treacă de faza grupelor la acest turneu final.

„A fost un meci extrem de greu, după cum ați văzut. Și din punct de vedere fizic și tehnic și tactic. Din păcate nu am putut face mai mult, penalty-ul ratat, ce putem să mai zicem? Toată lumea greșește, nu este vina lui Louis sau a altcuiva. Nu trebuie să ne bazăm pe el de fiecare dată când trebuie să dăm gol.

Cu puțină șansă puteam egala, dar mai avem două meciuri și asta ne motivează, suntem oarecum liniștiți că încă putem face puncte. Spania a avut un meci greu cu Slovacia, deci nu văd de ce nu ar avea un meci greu și cu noi. Noi vom da totul pe teren și sper să aducem punct sau puncte acasă”.

Matei Ilie: „Ne trezește puțin la realitate acest rezultat”

„(n. r. discuție cu Pancu) Încă nu am vorbit, la cald nu prea se vorbește. O să vorbim probabil mâine, o să facem analiză și vom da totul. Pentru mine de fiecare dată când îmi cântă imnul mi se face pielea de găină, este ceva ce am visat toată viața și sunt mândru că pot cânta imnul pe stadion.

Toată atmosfera care s-a creat în jurul nostru și datorită dumneavoastră, s-a creat o atmosferă frumoasă și chiar se simte. Ne trezește puțin la realitate acest rezultat, poate trebuie să dăm mai mult, să fim mai curajoși, pentru că în ultimele 20-30 de minute chiar am pus ceva probleme și dacă am avea mai mult curaj, cred eu că am putea face mai multe.

Toate aceste echipe sunt de același nivel, deci nu este un meci mai greu. Și Slovacia este la același nivel. Fără să marcăm nu putem face nimic, eu sunt încrezător că putem trece de grupe. Simți că reprezinți o țară și trebuie să dai totul ca să nu dai greș”, a declarat Matei Ilie.

