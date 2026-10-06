Matei Ilie le răspunde criticilor după România – Suedia: „Am tratat fiecare meci ca pe un turneu final”. Ce spune despre plecarea lui Gică Hagi

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Matei Ilie este una dintre surprizele plăcute al meciului România – Suedia, alături de Andrei Coubiș. De altfel, cei doi fundași au fost lăudați de Gică Hagi la final de meci. Ilie e dezamăgit că nu am bătut Suedia, mai ales că 50.000 de oameni au încurajat naționala din tribune.

Matei Ilie e convins că România putea să bată Suedia, însă i-a lipsit norocul pe Arena Națională

„Cred că, față de celelalte meciuri, chiar am încercat să dăm totul, să avem mai multă personalitate, mai mult curaj, să ne revanșăm față de staff și față de fani. Am reușit să facem un joc bun, dar rezultatul, din păcate, nu a fost unul bun.

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Se putea și mai mult dacă eram mai decisivi. Dacă aveam răbdare, puteam să ajungem la cele trei puncte. Ghinionul, norocul ți-l faci și tu. Ce să zic? A fost o atmosferă extraordinară. Ne face mândri faptul că, deși am avut rezultate slabe în ultimele două săptămâni, oamenii au venit în număr mare și le mulțumim”, a declarat Ilie la final de meci.

România își va relua meciurile în luna noiembrie, iar până atunci toată lumea trebuie să-și dea reset

să-și dea reset și să înceapă mult mai optimiști și concentrați campania din luna noiembrie. Au mai rămas de disputat două meciuri, cu Bosnia și Polonia.

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„Concluzia? E greu, e la cald și nu pot să vă dau un răspuns. Trebuie să mergem acasă, să analizăm bine și să venim cu forțe proaspete. Atmosfera nu a fost cea mai plăcută. Suferim și noi, ca și voi, cei de acasă. Pentru noi este o foarte mare supărare că nu am avut rezultate bune. Trebuie să o luăm de la zero, să venim cu energie nouă.

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Asta sperăm, să arătăm o față nouă în noiembrie. E timp, putem să ștergem cu buretele, să uităm ce a fost și să venim cu atitudinea potrivită”, a completat Ilie.

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Matei Ilie nu vrea să audă despre demisia sau demiterea lui Gheorghe Hagi din funcția de selecționer

fundașul a mărturisit că nimeni nu ia în considerare un astfel de scenariu. „Nu am vorbit cu colegii despre asta, despre plecarea lui Hagi. Nu ascultăm ce se spune în afară.

E un antrenor bun, poate aduce un plus echipei naționale. În fiecare zi avem de învățat de la dânsul. Am fost super concentrați, am luat-o ca pe un turneu final, dar nu am reușit să facem mai mult”, a transmis fotbalistul.

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