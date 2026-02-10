Matei Ilie, ofertă de ultimă oră din Rusia. Neluţu Varga: „Este decizia mea!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

CFR Cluj are un start impresionant în 2026. după un parcurs perfect, deşi i-a pierdut pe Lindon Emerllahu şi Louis Munteanu, care au adus 7,5 milioane de euro în conturile clubului.

Matei Ilie, ofertă de 900.000 de euro! Decizia lui Neluţu Varga

FANATIK a aflat că Matei Ilie are ofertă din Rusia, de la Krîlia Sovetov Samara. Ruşii sunt gata să dea 900.000 de euro pentru transferul fundaşului cental, dar oferta a fost declinată de Neluţu Varga, mai ales că au propus ca suma să fie plătită în trei rate până la finalul anului.

Contactat de publicaţia noastră, patronul celor de la CFR Cluj a dezvăluit că suma de transfer nu se ridică la pretenţiile aşteptate şi a luat decizia ca Matei Ilie să rămână la echipă până în vară, cel puţin:

„Într-adevăr, am primit o ofertă de 900.000 de euro pentru Matei Ilie. Dar suma este prea mică pentru pretenţiile noastre. Matei Ilie va rămâne la echipă până în vară. Este decizia mea”, a fost reacţia lui Neluţu Varga pentru FANATIK.

Fotbalistul nu a fost încântat de perspectiva de a evolua în Rusia!

Din informaţiile noastre, nici jucătorul nu este încântat de perspectiva de a evolua în Rusia, ţară aflată în război şi a cărei echipe sunt în continuare excluse din cupele europene. Astfel, tânărul fundaş central va rămâne la ardeleni până în vară

Krîlia Sovetov Samara este în acest moment pe locul 12 în campionatul din Rusia, din 16 echipe, cu patru victorii, cinci egaluri şi nouă înfrângeri. Lotul este cotat la 30 de milioane de euro, cel mai valoros jucător fiind extrema dreaptă, Vadim Rakov.

Matei Ilie este titular în defensiva lui Daniel Pancu. A evoluat în 29 de meciuri în acest sezon, având trei goluri marcate şi trei pase decisive. În urmă cu câteva zile, ardelenii s-au acoperit pe postul de fundaş central prin .

