Sport

Matei Ilie, ofertă de ultimă oră din Rusia. Neluţu Varga: „Este decizia mea!”. Exclusiv

Jucătorii celor de la CFR Cluj sunt la mare căutare. După plecările lui Emerllahu şi Louis Munteanu, ardelenii au ofertă din Rusia pentru Matei Ilie. Ce se întâmplă cu transferul.
Cristi Coste, Marian Popovici
10.02.2026 | 16:19
Matei Ilie oferta de ultima ora din Rusia Nelutu Varga Este decizia mea Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Matei Ilie, ofertă de ultimă oră din Rusia. Neluţu Varga: "Este decizia mea!". Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

CFR Cluj are un start impresionant în 2026. Echipa lui Daniel Pancu a ajuns aproape de play-off după un parcurs perfect, deşi i-a pierdut pe Lindon Emerllahu şi Louis Munteanu, care au adus 7,5 milioane de euro în conturile clubului.

Matei Ilie, ofertă de 900.000 de euro! Decizia lui Neluţu Varga

FANATIK a aflat că Matei Ilie are ofertă din Rusia, de la Krîlia Sovetov Samara. Ruşii sunt gata să dea 900.000 de euro pentru transferul fundaşului cental, dar oferta a fost declinată de Neluţu Varga, mai ales că au propus ca suma să fie plătită în trei rate până la finalul anului.

ADVERTISEMENT

Contactat de publicaţia noastră, patronul celor de la CFR Cluj a dezvăluit că suma de transfer nu se ridică la pretenţiile aşteptate şi a luat decizia ca Matei Ilie să rămână la echipă până în vară, cel puţin:

„Într-adevăr, am primit o ofertă de 900.000 de euro pentru Matei Ilie. Dar suma este prea mică pentru pretenţiile noastre. Matei Ilie va rămâne la echipă până în vară. Este decizia mea”, a fost reacţia lui Neluţu Varga pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav....
Digi24.ro
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor

Fotbalistul nu a fost încântat de perspectiva de a evolua în Rusia!

Din informaţiile noastre, nici jucătorul nu este încântat de perspectiva de a evolua în Rusia, ţară aflată în război şi a cărei echipe sunt în continuare excluse din cupele europene. Astfel, tânărul fundaş central va rămâne la ardeleni până în vară

ADVERTISEMENT
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus
Digisport.ro
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"

Krîlia Sovetov Samara este în acest moment pe locul 12 în campionatul din Rusia, din 16 echipe, cu patru victorii, cinci egaluri şi nouă înfrângeri. Lotul este cotat la 30 de milioane de euro, cel mai valoros jucător fiind extrema dreaptă, Vadim Rakov.

Matei Ilie este titular în defensiva lui Daniel Pancu. A evoluat în 29 de meciuri în acest sezon, având trei goluri marcate şi trei pase decisive. În urmă cu câteva zile, ardelenii s-au acoperit pe postul de fundaş central prin aducerea lui Marian Huja.

ADVERTISEMENT
  • 23 de ani are Matei Ilie
  • 1.700.000 de euro este cota de piaţă a lui Matei Ilie
Pilotul din Formula 1 a făcut accident! Și-a distrus bolidul de 350 de...
Fanatik
Pilotul din Formula 1 a făcut accident! Și-a distrus bolidul de 350 de mii de euro. Video
Răzvan Burleanu, cruciadă împotriva celor implicaţi în pariuri ilegale: „Avem jucători, arbitri, membri...
Fanatik
Răzvan Burleanu, cruciadă împotriva celor implicaţi în pariuri ilegale: „Avem jucători, arbitri, membri ai staff-urilor!”. Cum a comentat cazul agentului Cătălin Sărmășan
De nicăieri! Jucătorul pe care Rapid a plătit un milion de euro pleacă...
Fanatik
De nicăieri! Jucătorul pe care Rapid a plătit un milion de euro pleacă din Giulești. Reacția lui Victor Angelescu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Nici Bergodi, nici Cordea! A spus cine ar fi 'principala vinovată' pentru scandalul-monstru...
iamsport.ro
Nici Bergodi, nici Cordea! A spus cine ar fi 'principala vinovată' pentru scandalul-monstru de la CFR - U Cluj: 'Era foarte nervos pe bună dreptate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!