Sport

Matei Ilie, salariu uluitor la Kasimpașa! Varga confirmă transferul: „El a ales Turcia”. Toate cifrele mutării. Exclusiv

Matei Ilie se transferă la Kasimpașa. Neluțu Varga a confirmat plecarea fundașului central în Turcia. Matei Ilie va avea un salariu colosal în Super Lig
Cristi Coste, Cristian Măciucă
13.06.2026 | 23:49
Matei Ilie salariu uluitor la Kasimpasa Varga confirma transferul El a ales Turcia Toate cifrele mutarii Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Matei Ilie, salariu uluitor la Kasimpașa! Varga confirmă transferul: „El a ales Turcia”. Toate cifrele mutării. FOTO: Fanatik
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Matei Ilie (23 de ani) va pleca de la CFR Cluj. Internaționalul român se va transfera la Kasimpașa, ocupanta locului 13 din Super Liga Turciei. În schimbul său, ardelenii vor încasa jumătate de milion de euro, iar fundașul central va încasa un salariu colosal.

Matei Ilie pleacă la Kasimpașa! Salariu uriaș pentru fundașul de la CFR Cluj

FANATIK a aflat în exclusivitate toate detaliile mutării lui Matei Ilie la Kasimpașa. În schimbul fundașului central, formația din Gruia va încasa 500.000 de euro. În plus, internaționalul român va primi un salariu uluitor. Din informațiile FANATIK, Ilie va semna un contract valabil pe patru ani și va primi de la Kasimpașa nu mai puțin de 50.000 de euro pe lună, adică 600.000 de euro pe sezon! FANATIK a aflat în exclusivitate că, pe lângă cei 500.000 de euro, CFR Cluj a păstrat și un procent de 10% în eventualitatea unui viitor transfer al lui Matei Ilie.

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„Matei Ilie a plecat în Turcia să facă vizita medicală. Am fost de acord cu transferul, chiar dacă aveam ofertă mult mai bună și din altă parte. Vom lua 500.000 de euro pe transferul lui Matei Ilie la Kasimpașa. Am respectat și dorința copilului, pentru că el a vrut să joace într-un campionat puternic cum e Turcia, deși, cum vă spuneam, au existat oferte mult mai mari din alte părți și CFR Cluj ar fi încasat mult mai mulți bani. L-am dat pe 500.000 de euro pentru că ne-a interesat și ca băiatul să meargă într-un campionat bun”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce oferte a refuzat CFR Cluj pentru Matei Ilie

CFR Cluj l-a cedat pe Matei Ilie la Kasimpașa, în ciuda faptului că avea oferte mult mai avantajoase pentru fotbalistul în vârstă de 23 de ani. FANATIK a aflat în exclusivitate că Ilie a fost dorit atât de o echipă din Rusia, care era dispusă să plătească 1.000.000 de euro, cât și de una din Cipru, care oferea 700.000 de euro. Stoperul a fost dorit și în iarnă în Rusia, la Krîlia Sovetov Samara, dar afacerea nu s-a concretizat. Așa cum a spus și Neluțu Varga, Matei Ilie a preferat să joace într-un campionat superior, așa cum este cel din Turcia și unde câștigă un salariu extraordinar de bun.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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