Dinamo a vrut să detoneze bomba pe piața transferurilor! Negocieri secrete pentru un fotbalist român de națională. Exclusiv

Matei Ilie a fost preocuparea lui Andrei Nicolescu și a celor de la Dinamo în acest weekend, însă diferența dintre oferta făcută de „câinii roșii” și dorința patronului Neluțu Varga a făcut ca această mutare să pice. Horia Ivanovici a oferit toate cifrele acestui transfer ratat, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Dinamo, negocieri secrete pentru transferul lui Matei Ilie de la CFR Cluj

iar pentru acest sezon obiectivul echipei s-a ridicat. Dacă sezonul trecut au jucat în play-off, în acest an, „câinii roșii” doresc să obțină participarea în cupele europene, după o pauză de foarte mulți ani.

Conducerea lui Dinamo a pus ochii pe însă transferul nu s-a concretizat din cauze financiare. Întrebat despre acest aspect, Cristi Balaj a recunoscut interesul dinamoviștilor pentru fundașul de 22 de ani.

„Mara a discutat pentru Matei Ilie. Probabil că nu s-au înțeles la bani. E normal să-l dorească pe Matei Ilie. Este un jucător important pentru echipa noastră și, sperăm noi, pentru echipa națională”, a recunoscut președintele ardelenilor în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Horia Ivanovici a dezvăluit toate cifrele mutării

Formația din „Ștefan cel Mare” a oferit maximum 1 milion de euro, în timp ce Neluțu Varga nu a vrut să discute fără 3 milioane de euro: „Asta era bomba pe care o pregătea Dinamo și pe care noi, cei de la FANATIK, am aflat-o. Se cocea. Au fost discuții foarte intense in weekend, discuții secrete, între Dinamo și CFR pentru Matei Ilie. Din informațiile pe care le am eu, și știți că sunt foarte bine informat, Dinamo a vrut să dea 800.000, maximum 1 milion de euro, dar CFR Cluj a cerut 3 milioane de euro pentru Matei Ilie, unul dintre fundașii care, probabil, va fi titular la echipa națională în 2-3 ani de zile.

Asta era bomba pe care o pregăteau cei de la Dinamo, un transfer tare de tot care se putea face. Matei Ilie putea ajunge la Dinamo, dar nu s-au înțeles la bani. Diferența a fost de 2 milioane, între milionul oferit de Dinamo și cele 3 milioane dorite de CFR”, a dezvăluit Horia Ivanovici, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Dinamo a pornit cu stângul în noul sezon de SuperLiga României

Fanii și conducerea lui Dinamo așteaptă un sezon măreț la primul an după ieșirea din insolvență, însă fotbaliștii nu au avut un debut fericit în SuperLiga. „Câinii roșii” s-au văzut conduși cu 2-0 încă din primele minute ale întâlnirii cu nou-promovata Csikszereda, însă au reușit să se mobilizeze până la pauză.

Musi și Gnahore au marcat pentru Dinamo și au restabilit egalitatea, însă tabela a înghețat până la finalul partidei. Pe lângă cele două puncte pierdute,