„Matei-mania” la Sfântu Gheorghe! Puștiul Universității Craiova, luat cu asalt de fanii lui Sepsi: „Îmi dai tricoul tău?” Video exclusiv

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David Matei a fost unul dintre cei mai solicitați fotbaliști ai Universității Craiova după victoria categorică de pe terenul lui Sepsi, scor 5-0. Tânărul jucător al oltenilor a declanșat o adevărată „Matei-mania” la Sfântu Gheorghe, unde copiii s-au înghesuit în jurul său pentru fotografii, autografe și chiar pentru a-i cere tricoul de joc. Scenele au fost surprinse în exclusivitate de FANATIK.

„Matei-mania” la Sfântu Gheorghe! David Matei, înconjurat de copii după Sepsi – U Craiova 0-5

a fost urmată de momente spectaculoase și în afara gazonului. La finalul partidei din etapa a 13-a a SuperLigii, jucătorii olteni au fost așteptați de numeroși suporteri în drumul spre autocar. Printre cei care au atras cel mai mult atenția s-a numărat David Matei. Tânărul fotbalist al Universității Craiova a fost imediat înconjurat de copii, care au început să-l strige și să-i solicite fotografii și autografe.

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S-a creat o adevărată agitație în jurul jucătorului. Micii suporteri se îmbrânceau și încercau să ajungă cât mai aproape de el, fiecare dorindu-și să plece acasă cu o amintire de la întâlnirea cu fotbalistul Craiovei.

, David Matei a rămas, practic, minute în șir alături de copii, înainte de a urca în autocarul echipei. Fotbalistul le-a făcut pe plac celor care îl așteptau, oprindu-se pentru fotografii și autografe.

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„Matei, îmi dai tricoul tău?”. Cererea unui copil și rugămințile celorlalți fani

În imaginile surprinse în exclusivitate de FANATIK, entuziasmul copiilor este evident. Aceștia îl strigau pe David Matei din toate părțile, încercând să-i atragă atenția. Unul dintre micii suporteri a mers chiar mai departe și i-a cerut direct tricoul de joc: „Matei, îmi dai tricoul tău?”, a strigat copilul către fotbalistul Universității Craiova.

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În același timp, alți copii încercau să obțină măcar o fotografie alături de tânărul jucător: „Puteți să faceți o poză cu mine, vă rog?”, a fost una dintre rugămințile auzite în mijlocul grupului de fani. Solicitările au continuat minute bune, iar Matei a rămas în mijlocul copiilor, acordându-le atenție înainte de a se îndrepta spre autocarul delegației oltene.

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Filipe Coelho, pus pe glume după succesul categoric de la Sfântu Gheorghe

Tehnicianul portughez a atras la rândul lui atenția copiilor, care au profitat de ocazie pentru a obține fotografii și autografe. Coelho nu s-a grăbit să treacă pe lângă ei și a intrat în vorbă cu micii suporteri, transformând întâlnirea într-un moment amuzant.

În imaginile surprinse în exclusivitate de FANATIK, Filipe Coelho poate fi văzut discutând cu unul dintre copiii care îl așteptau la ieșirea de la stadion, împreună cu tatăl său. Antrenorul Universității Craiova l-a întrebat pe micuț cum se simte, după care a continuat conversația cu o glumă: „Ce faci, bine? No school tomorrow?” („Ce faci, bine? Nu ai școală mâine?”), a fost întrebarea adresată de Filipe Coelho copilului.

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