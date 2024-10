Matei Negrescu, cea mai populară ispită de la Insula Iubirii, regizează un film psycho- thriller fantasy: ”E despre un multivers suprarealist”. Exclusiv

Matei Negrescu lucrează la un lungmetraj psycho-thriller fantasy. Recunoaște că nu speră să găsească finanțare pentru întregul proiect, dar a terminat deja de filmat 30 de minute din film.

Cea mai cunoscută ispită regizează un lung metraj

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, actorul Matei Negrescu recunoaște că, de mic, i-a plăcut să-i distreze pe alții. Chiar dacă a terminat facultatea de arhitectură, cea mai mediatizată ispită nu a profesat nici măcar o zi. Matei Negrescu recunoaște că renunțase să mai spere că va mai juca vreodată, dar proiectul “Camera 609” i-a adus un rol principal.

Matei Negrescu lucrează la un lungmetraj psycho-thriller fantasy

În prezent lucrezi la finanțarea unui proiect de lungmetraj, pe care intenționezi să-l regizezi. Ce presupune asta, despre ce este vorba?

-Deocamdată navighez apele tulburi ale procesului de finanțare, da. Cumva e ciudat că am filmat deja o parte din lungmetraj (aproximativ 30 de minute) pentru a servi drept proof-of-concept pentru filmul întreg. Asta înseamnă că am trecut deja prin etapele imediat următoare de pre și post producție. Acum reluăm procedeul de la capăt pentru lungmetraj.

Deocamdată sunt în căutare de case de producție din Uniunea Europeană. Scopul este să obțin un parteneriat de co-producție și să explorez multiplele linii de finanțare care s-ar deschide în cazul unei co-producții Europene.

Povestea: Obsesia unui scriitor aspirant de a-și termină scenariul îl atrage într-un multivers suprarealist în care realitatea se distorsionează. Timpul se oprește și patru versiuni ale sale trebuie să înfrunte viața, moartea și menirea creației însăși.

“Nu mă aștept să am vreun succes cu finanțarea proiectului întreg”

Trăim într-o țară unde filmele independente nu sunt ușor de făcut. Cred că ai avut ceva curaj să te bagi în așa ceva.

-Îmi doream să mă pun pe mine într-un film. În 2020 termin de scris un scenariu de lungmetraj în limba engleză cu ajutorul unui prieten. Alături de el, un an mai târziu, lansez și un cooking show pe Youtube intitulat “Fire Cook With Me” (după filmul de David Lynch “Fire Walk With Me”). În 2021 și 2022 filmez câteva scene din Actul 1 și în 2023 organizăm o proiecție privată la Cinema Muzeul Țăranului Român.

Până aici totul a fost un act creativ jucăuș prin care am descoperit diverse aspecte ale procesului realizării unui film. M-am eliberat și de nevoia de a juca în film găsind un alt protagonist și fiind perfect fericit în rolul de regizor. Nu mă aștept să am vreun succes cu finanțarea proiectului întreg pentru că este destul de ambițios. Sigur că s-ar putea realiza, dar pentru un film de debut? Puțin probabil. Nu știu dacă “curaj” este cuvântul potrivit. Mi-am dat doar voie să explorez și alte moduri de exprimare.

Mihai Negrescu ar fi putut deveni arhitect

Ai terminat o facultate de arhitectură. Ai profesat vreodată?

-Nu. Admir arhitectura și să mă folosesc de ea în fiecare scenă din film. Cred că arhitectura poate spune o poveste paralelă, sau poate face un comentariu. Asta aduce un plus valoare scenelor. Cu siguranță ea ne ajută să transmitem mai mult.

De când a început pasiunea pentru actorie? Îți mai amintești primul rol pe care l-ai interpretat?

-De mic îmi plăcea să fiu “entertainer”. Memoram bancuri, apoi numere de stand-up și le interpretam colegilor de școală, de liceu, apoi de facultate. Mi se pare că în școala generală am organizat un scenetă pe care am adaptat-o dintr-o carte de povești. Acolo am jucat și cooptat încă vreo doi colegi. Deci ăla trebuie să fi fost debutul regizoral și actoricesc simultan (râde, n.red.).

Matei Negrescu recunoaște: “Renunțasem să mai sper să joc”

Toată lumea te-a văzut în rolul lui Victor din “Camera 609”. Voiai să renunți să mai joci când ai primit rolul principal în serial.

-Renunțasem să mai sper să joc. E o mică diferență. Pentru că de jucat îmi place foarte mult. Dacă mi se oferă ocazia și îmi place rolul sau povestea, mi-e greu să stau departe. mi-era dor să mai joc în ceva, nu aveam vreo așteptare. S-a întâmplat să mi se îndeplinească o dorința fix atunci când mi-am luat gândul de la ea.

“Am pierdut niște păr și puțină aroganță”

Cum era Matei din Crown Xmas și cum este cel de azi? Ce crezi că ai câștigat și ce simți că ai pierdut în toți anii ăștia?

-Ha! Matei din Crown for Xmas era copleșit de trac. Niciodată nu cred că o să scap de asta, dar sunt metode prin care poți să-ți dai voie să te relaxezi. Abia atunci poți să folosești, cu adevărat, ce ai “pregătit” și eventual să te exprimi spontan. De câștigat: răbdare. De pierdut: niște păr și puțină (nu toată) aroganță.

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a urcat la cap?

-Cred că “celebritate” e mult spus. N-am nici 31k urmăritori pe Instagram! (râde, n.red.).

Matei Negrescu, cea mai mediatizată ispită de la “Insula Iubirii”

Timp de trei sezoane ai fost ispită la “Insula Iubirii”. Cât ai fost TU și cât a trebuit să joci un rol?

-Depinde de ce sezoane vorbim. În primul sezon a fost mai mult rol, dar nu pentru că a trebuit. Atunci jucam și fără să trebuiască. Era o plăcere și o provocare. .

“Încă nu știu ce meserie mi-am ales”

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în meseria pe care ți-ai ales-o?

-Stai că încă nu știu ce meserie mi-am ales. Pentru un actor, da? Probabil că ar fi trebuit să joc mult mai bine sau să fiu mult mai talentat ca să prind roluri dacă n-aș fi avut grijă de fizicul meu sau dacă n-aș fi avut o față “comercială”. Ca regizor/scenarist nu cred.

Au existat momente când nu te-ai adaptat unui personaj, dar nu ai avut încotro și a trebuit să-l joci?

-Doar la cursurile de actorie, dar acolo e un loc unde te simți în siguranță și poți încerca orice. Am mai încercat să dau niște probe mai solicitante care erau pe contre-emploi. Nu mi-au plăcut cum au ieșit, dar nici nu am fost ales pentru rol deci… nu. Ar fi fost o experiență interesantă totuși.

Matei Negrescu rememorează perioada licelui: “Eram nerd”

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

-Eram nerd. Eram la mate-info intensiv. Îmi plăceau jocurile pe computer și filmele. Timid? Nu chiar. Nu eram nici sociabil neapărat. Rebel în suflet. Artist. Dacă mă plictiseam, desenam.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Cu banii de pe prima reclamă în care am jucat mi-am luat un TV drăguț. Încă îl mai am.

“Îmi place mai mult să mănânc”

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Uneori îmi place, alteori nu. Îmi place mai mult să mănânc. Apropos, la “Fire Cook With Me” eu filmam, montam și mâncam, iar Cosmin (co-writerul) gătea. Ceva s-a lipit și de mine. Am învățat să fac un pui madras (Indian) adaptat pe gustul meu. Și alte feluri de mâncăruri asiatice de la pad thai la pui în sos de miere cu usturoi. La desert, tiramisu.

Ce nu știe lumea despre tine?

-Uneori pictez. Îmi plac tablourile mari, non-figurative. Arta abstractă. Cu echipa cu care am filmat cele 30 de minute de proof-of-concept am lansat un website www.mangomanosfilms.com . Acolo avem un portofoliu de reclame printre altele.