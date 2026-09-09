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Fotbalistul transferat de FCSB în 2. Bundesliga face deja furori în Germania: „Cel mai bun jucător”

Unul dintre fotbaliștii de care FCSB s-a despărțit în vară a ajuns la VfL Wolfsburg, grupare din 2. Bundesliga, acolo unde face deja senzație. Ce distincție a primit fostul jucător al roș-albaștrilor
Cristian Măciucă
09.09.2026 | 14:46
Fotbalistul transferat de FCSB in 2 Bundesliga face deja furori in Germania Cel mai bun jucator
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Fotbalistul transferat de FCSB în 2. Bundesliga face deja furori în Germania: „Cel mai bun jucător”. FOTO: Fanatik
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Matei Pădure (16 ani) a crescut în academia FCSB-ului, iar în vara lui 2026 a prins transferul carierei. Mijlocașul a făcut pasul în 2. Bundesliga, la VfL Wolfsburg, una dintre echipele de tradiție ale Germaniei.

Matei Pădure evoluții apreciate în Germania, la VfL Wolfsburg

Unul dintre cei mai talentați tineri fotbaliști din academia FCSB-ului, Matei Pădure, a ajuns în vară în Germania, la Wolfsburg. Internațional U17, mijlocașul a făcut o impresie excelentă până acum la gruparea din 2. Bundesliga. Deși are doar 16 ani, el tocmai a fost desemnat cel mai bun jucător din luna august din întreaga academie a clubului german.

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„Matei Pădure, start excelent de aventură în Germania! Transferat în această vară de la FCSB la VfL Wolfsburg, internaționalul român U17 a fost desemnat cel mai bun jucător al lunii august din academia clubului german!

Mijlocașul român a bifat până acum 5 meciuri și două pase decisive în campionatul U17, unde Wolfsburg este lider în Grupa A. Pentru naționala U17 a României urmează o provocare importantă, participarea la Campionatul Mondial din Qatar, în luna noiembrie. VfL Wolfsburg 360°”, a fost anunțul postat pe „Hai la fotbal”, noua platformă a FRF.

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Pădure are deja primele assist-uri în Germania

Matei Pădure, care a fost cedat gratis de FCSB la Wolfsburg, are 6 selecții la naționala U17 a României. Până acum, la gruparea din al doilea eșalon fotbalistic al Germaniei, mijlocașul a jucat doar pentru echipa U17 a „lupilor”. Matei Pădure, care poate evolua atât mijlocaș central, cât și „închizător” a bifat 5 apariții pentru Wolfsburg U17, toate în luna august. Cu el pe teren, „lupii” au câștigat 3 meciuri și au făcut 2 egaluri. Pădure a reușit și 2 pase decisive în victoria cu Union Berlin U17, scor 3-1.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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