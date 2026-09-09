Matei Pădure (16 ani) a crescut în academia FCSB-ului, iar în vara lui 2026 a prins transferul carierei. Mijlocașul a făcut pasul în 2. Bundesliga, la VfL Wolfsburg, una dintre echipele de tradiție ale Germaniei.
Unul dintre cei mai talentați tineri fotbaliști din academia FCSB-ului, Matei Pădure, a ajuns în vară în Germania, la Wolfsburg. Internațional U17, mijlocașul a făcut o impresie excelentă până acum la gruparea din 2. Bundesliga. Deși are doar 16 ani, el tocmai a fost desemnat cel mai bun jucător din luna august din întreaga academie a clubului german.
„Matei Pădure, start excelent de aventură în Germania! Transferat în această vară de la FCSB la VfL Wolfsburg, internaționalul român U17 a fost desemnat cel mai bun jucător al lunii august din academia clubului german!
Mijlocașul român a bifat până acum 5 meciuri și două pase decisive în campionatul U17, unde Wolfsburg este lider în Grupa A. Pentru naționala U17 a României urmează o provocare importantă, participarea la Campionatul Mondial din Qatar, în luna noiembrie. VfL Wolfsburg 360°”, a fost anunțul postat pe „Hai la fotbal”, noua platformă a FRF.
Matei Pădure, care a fost cedat gratis de FCSB la Wolfsburg, are 6 selecții la naționala U17 a României. Până acum, la gruparea din al doilea eșalon fotbalistic al Germaniei, mijlocașul a jucat doar pentru echipa U17 a „lupilor”. Matei Pădure, care poate evolua atât mijlocaș central, cât și „închizător” a bifat 5 apariții pentru Wolfsburg U17, toate în luna august. Cu el pe teren, „lupii” au câștigat 3 meciuri și au făcut 2 egaluri. Pădure a reușit și 2 pase decisive în victoria cu Union Berlin U17, scor 3-1.