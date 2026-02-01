Matei Popa, debut în SuperLiga! Cum s-a descurcat „Donnarumma de FCSB” cu Csikszereda. Scenă emoţionantă la finalul meciului

ADVERTISEMENT

FCSB a câştigat cu 1-0 meciul împotriva lui Csikszereda şi obţine prima victorie din 2026 în SuperLiga. Campionii acumulează 34 de puncte şi speră într-o remontada în lupta la play-off, cu şase etape înainte de final.

Matei Popa, debut în SuperLiga pe o vreme teribilă! Încurajat la fiecare atingere de balon

Confruntarea de pe Arena Naţională s-a jucat în condiţii foarte dificile, la temperaturi de -5 grade Celsius şi pe o ninsoare abundentă. În poarta campioanei .

Gigi Becali a anunţat după şedinţa pe care a avut-o la echipă că îl va titulariza pe portarul în vârstă de 18 ani cu care speră să rezolve problemele generate de regula U21. Iar cel care era doar a patra variantă în luna ianuarie, după Târnovanu, Zima şi Udrea, a debutat în SuperLiga.

Matei Popa a fost încurajat la fiecare atingere de puţinii fani prezenţi, fiind aplaudat de fiecare dată când mingea ajungea la el. Prima intervenţie în SuperLiga a venit în minutul 16, la un şut al lui Anderson Ceara.

La un pas să piardă mingea înainte de pauză!

Zece minute mai târziu a avut un şut mai complicat, cu pământul, dar s-a descurcat şi în această situaţie. A fost la un pas de greşeală în minutul 44, când a aşteptat prea mult la o degajare, iar Gustavinho a fost la un pas să îi fure balonul. Din fericire pentru tânărul portar, migea a ajuns tot la FCSB.

La pauză, Matei Popa a schimbat echipamentul. Dacă în prima repriză a apărat în negru, în a doua parte a avut echipament galben. Probabil ca să fie mai vizibil pentru colegi pe ninsoarea abundentă de pe Arena Naţională.

Cea mai importantă intervenţie a venit în prelungiri! Scenă emoţionantă la final

Şi în partea secundă, Matei Popa a prins cu siguranţă mingile trimise de Szalai (70), Anderson Ceara (74) şi al lui Dusinszki (86), în doi timpi. Cea mai dificilă intervenţie a venit în prelungiri, la şutul plasat al lui Szalai, care l-a întins serios.

Meritul portarului de 18 ani e că a ţinut poarta intactă la debutul său în SuperLiga, pe o vreme teribilă. În ziua meciului, , sperând că prin această decizie să rezolve problema jucătorului „under”. Iar debutul nu poate decât să îi dea încredere lui Popa.

După fluierul final a avut loc o scenă emoţionantă. Tatăl Marius Popa a ţâşnit spre tânărul portar, pe care l-a luat în braţe şi l-a felicitat pentru prestaţia pe care a avut-o în primul său meci din SuperLiga.

Matei Popa, entuziasmat la debut: „Nu Donnarumma, ci Verbruggen de la Brighton îmi place cel mai mult”

La final, Matei Popa a declarat că a fost foarte entuziasmat în ultimele zile, când a auzit că va fi titular la FCSB. Tânărul portar a dezvăluit că nu Donnarumma îi place cel mai mult, ci… Verbruggen de la Brighton.

„Mă bucur pentru cele 3 puncte, mă bucur pentru debut. A fost tare greu, dar mă bucur că am putut să câștigăm. Nu prea am pus presiune pe mine și am jucat ce mi s-a cerut. Ultima paradă a fost îngreunată mai mult de starea terenului, dar eu zic că a fost reușită.

Am primit sfaturi de la toți colegii. Târnovanu, Zima și Udrea m-au ajutat cel mai mult. Am fost foarte entuziasmat zilele acestea și m-am bucurat de tot ceea ce mi s-a întâmplat. Noi sperăm să câștigăm tot ce mai avem până la play-off și sunt sigur că ne vom califica.

Tata mi-a zis doar să fiu calm, mi-a dat încredere. Nu Donnarumma, ci Verbruggen de la Brighton îmi place cel mai mult, avem un stil asemănător și cred că semănăm și fizic. Sper să nu mai luăm gol tot campionatul, dar e cam greu”, a spus Matei Popa la finalul meciului.