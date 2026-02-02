Matei Popa, debutantul de 18 ani din poarta FCSB, analizat la sânge: „E de viitor, dar i se face o nedreptate lui Toma”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a câştigat cu 1-0 meciul cu Csikszereda, prin golul marcat de Cisotti. Au fost condiţii grele pe Arena Naţională, meciul fiind disputat pe o ninsoare abundentă, la minus 5 grade Celsius.

Debutul lui Popa, analizat: „Mă uit la un portar de mare viitor”

în acest meci. Portarul în vârstă de 18 ani a fost analizat la FANATIK SUPERLIGA de Mihai Stoichiţă, care a spus că i se face o nedreptate lui Mihai Toma:

ADVERTISEMENT

„A fost foarte bun. Mă uit la un portar de mare viitor. Şi bravo lor că au avut curaj să îl debuteze pe un teren greu, care implică multe riscuri. Îl ştiu, îmi place. Să îl vedem în continuare.

Decizia este la cei care conduc FCSB-ul, dacă merg în continuare cu el. Eu cred că nu trebuie daţi la o parte Toma sau Cercel. Etapa trecută când au câştigat, au făcut-o cu Toma în teren.

ADVERTISEMENT

Eu cred că Gigi Becali trebuie să aibă grijă. A investit şi a avut grijă de aceşti tineri. , dar i se face o nedreptate lui Toma”, a declarat Stoichiţă la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Adrian Ilie, despre faza care putea să schimbe totul: „Dacă nu trecea mingea?”

Adrian Ilie a declarat că Matei Popa are nevoie de minute şi a spus că totul putea merge foarte prost când tânărul portar a ratat o degajare. Cu toate acestea, Ilie a apreciat prestaţia portarului la debut:

„Mi-a plăcut de Popa. Băieţii i-au dat încredere şi a avut o evoluţie bună. Dar când a vrut să degajeze a întârziat şi mingea a trecut printre picioarele atacantului. Dacă nu trecea mingea? Are nevoie de încredere şi de minute ca să ajungă la nivel.

ADVERTISEMENT

Este un portar de perspectivă. A fost bine plasat tot timpul. Am învăţat că nu trebuie să faci miracole. Trebuie să scoţi ce e de scos, aşa dai încredere echipei”, a spus Adi Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Adi Mutu, impresionat de Popa: „Nu e un puşti care e pe acolo în poartă”

Adrian Mutu l-a analizat pe Matei Popa la FANATIK SUPERLIGA. „Briliantul” susţine că Popa a dat siguranţă la debut şi poate fi următorul portar titular de la FCSB:

„A fost un meci ok pentru el, nici foarte multe situaţii. Când a fost chemat în cauză răspuns bine. A părut sigur pe el. Poate a fost şi meciul potrivit pentru el. A fost o evoluţie plină de tensiune pentru FCSB.

Eu cred că ar trebui să îi dăm timp şi să îl vedem în meciuri importante. Cred că are un mental bun, îl are şi pe tatăl lui acolo. Am înţeles că are şi curaj. Nu l-am văzut nesigur ca pe un puşti care e pe acolo în poartă. Poate apăra poarta FCSB-ului”, a spus Mutu.