Matei Popa, debutantul de 18 ani din poarta FCSB, analizat la sânge: „E de viitor, dar i se face o nedreptate lui Toma". Exclusiv

Matei Popa a debutat la 18 ani în poarta FCSB-ului. Mihai Stochiţă şi Adrian Ilie au analizat prestaţia portarului, pe care l-au lăudat, dar au şi tras un semnal de alarmă.
Marian Popovici
02.02.2026 | 11:25
Matei Popa debutantul de 18 ani din poarta FCSB analizat la sange E de viitor dar i se face o nedreptate lui Toma Exclusiv
Matei Popa, debutantul de 18 ani din poarta FCSB, analizat la sânge: „E de viitor, dar i se face o nedreptate lui Toma”. Sursa: colaj Fanatik
FCSB a câştigat cu 1-0 meciul cu Csikszereda, prin golul marcat de Cisotti. Au fost condiţii grele pe Arena Naţională, meciul fiind disputat pe o ninsoare abundentă, la minus 5 grade Celsius.

Debutul lui Popa, analizat: „Mă uit la un portar de mare viitor”

Matei Popa a debutat în poarta FCSB-ului în acest meci. Portarul în vârstă de 18 ani a fost analizat la FANATIK SUPERLIGA de Mihai Stoichiţă, care a spus că i se face o nedreptate lui Mihai Toma:

A fost foarte bun. Mă uit la un portar de mare viitor. Şi bravo lor că au avut curaj să îl debuteze pe un teren greu, care implică multe riscuri. Îl ştiu, îmi place. Să îl vedem în continuare.

Decizia este la cei care conduc FCSB-ul, dacă merg în continuare cu el. Eu cred că nu trebuie daţi la o parte Toma sau Cercel. Etapa trecută când au câştigat, au făcut-o cu Toma în teren.

Eu cred că Gigi Becali trebuie să aibă grijă. A investit şi a avut grijă de aceşti tineri. Popa e de viitor, dar i se face o nedreptate lui Toma”, a declarat Stoichiţă la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Ilie, despre faza care putea să schimbe totul: „Dacă nu trecea mingea?”

Adrian Ilie a declarat că Matei Popa are nevoie de minute şi a spus că totul putea merge foarte prost când tânărul portar a ratat o degajare. Cu toate acestea, Ilie a apreciat prestaţia portarului la debut:

„Mi-a plăcut de Popa. Băieţii i-au dat încredere şi a avut o evoluţie bună. Dar când a vrut să degajeze a întârziat şi mingea a trecut printre picioarele atacantului. Dacă nu trecea mingea? Are nevoie de încredere şi de minute ca să ajungă la nivel.

Este un portar de perspectivă. A fost bine plasat tot timpul. Am învăţat că nu trebuie să faci miracole. Trebuie să scoţi ce e de scos, aşa dai încredere echipei”, a spus Adi Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Adi Mutu, impresionat de Popa: „Nu e un puşti care e pe acolo în poartă”

Adrian Mutu l-a analizat pe Matei Popa la FANATIK SUPERLIGA. „Briliantul” susţine că Popa a dat siguranţă la debut şi poate fi următorul portar titular de la FCSB:

„A fost un meci ok pentru el, nici foarte multe situaţii. Când a fost chemat în cauză răspuns bine. A părut sigur pe el. Poate a fost şi meciul potrivit pentru el. A fost o evoluţie plină de tensiune pentru FCSB.

Eu cred că ar trebui să îi dăm timp şi să îl vedem în meciuri importante. Cred că are un mental bun, îl are şi pe tatăl lui acolo. Am înţeles că are şi curaj. Nu l-am văzut nesigur ca pe un puşti care e pe acolo în poartă. Poate apăra poarta FCSB-ului”, a spus Mutu.

Marian Popovici
