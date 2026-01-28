Matei Popa, direct în topul celor mai tineri portari din istoria FCSB. Ce s-a ales de predecesorii noului titular al roș-albaștrilor

ADVERTISEMENT

Matei Popa (18 ani) este pariul lui Gigi Becali pentru ultimele șapte meciuri pe care FCSB le mai are de jucat în sezonul regulat. Patronul campioanei României îl vrea titular pe goalkeeper pentru ca niciunul din cei 10 jucători de câmp să nu fie eligibili regulii U21. Popa va fi al treilea cel mai tânăr portar din istoria roș-albaștrilor.

Matei Popa, al 3-lea cel mai tânăr portar din istoria FCSB

FCSB e în criză în SuperLiga și încearcă cu disperare să prindă play-off-ul. Cu șapte etape rămase din sezonul regulat, campioana en-titre se află pe locul 11, la cinci puncte de top 6. , Gigi Becali a luat o decizie radicală după FCSB – CFR Cluj 1-4.

Latifundiarul din Pipera a transmis că roș-albaștrii vor evolua cu toți cei 10 jucători de câmă seniori, iar regula fotbalistului U21 va fi îndeplinită de portarul Matei Popa, care n-a apucat să debuteze încă la FCSB și care era al patrulea portar după Ștefan Târnovanu, Lukas Zima și Răzvan Udrea. Nu doar Toma l-a influențat pe Becali în luarea acestei decizii,

Matei Popa va îmbrăca în premieră tricoul roș-albaștrilor la duelul cu Csikszereda, din etapa a 24-a din SuperLiga. Meciul de debut al puștiului născut la Timișoara se va disputa duminică, 1 februarie, de la 20:00. Deși la ora confruntării cu ciucanii va avea 18 ani, 9 luni și 3 zile, Popa nu va fi cel mai tânăr portar debutant din istoria FCSB-ului.

Valentin Cojocaru era minor când a debutat la FCSB

Gruparea roș-albastră a avut mai mereu portari de mare valoare, mulți dintre aceștia ajungând să apere în naționala României sau în naționalele țărilor pe care le reprezentau. Aici îi putem enumera pe regretatul Martin Tudor, Vasili Hamutovski, Robinson Zapata, Ciprian Tătărușanu, Giedrius Arlauskis, Florin Niță sau Ștefan Târnovanu. Cu toții aveau însă măcar 20 de ani împliniți în momentul în care au început să joace pentru FCSB.

De-a lungul timpului, clubul patronat de Gigi Becali a mai încercat experimente cu goalkeeperi foarte tineri, dar niciunul nu a fost de succes. Cel mai tânăr portar din istoria FCSB-ului este Valentin Cojocaru. La fel ca Matei Toma, Cojocaru a fost junior al roș-albaștrilor, și a debutat în echipa mare pe 7 mai 2013, la vârsta de 17 ani, 7 luni și 6 zile, într-un meci câștigat cu 1-0 în fața Gloriei Bistrița. Contextul era însă cu totul și cu totul diferit.

La momentul debutului lui Cojocaru, FCSB era matematic campioană, iar presiunea era inexistentă. Ulterior, Valentin Cojocaru a ajuns să apere în 39 de rânduri poarta roș-albaștrilor, dar nu a ajuns niciodată să fie om de bază și a fost lăsat de Gigi Becali să plece liber în anul 2017. După despărțirea de FCSB, Valentin Cojocaru a atins apogeul carierei în 2022, când a făcut parte din lotul lui Feyenoord, care a ajuns până în finala Conference League. În prezent, portarul a ajuns la vârsta de 30 de ani și, din 2023, joacă în Polonia, la Pogon Szczecin, acolo unde e titular de drept.

„Messi al portarilor”, Andrei Vlad, un pariu pierdut de Gigi Becali

În vara aceluiași an, FCSB i-a găsit înlocuitor lui Cojocaru și l-a transferat de la Universitatea Craiova pe Andrei Vlad (26 de ani). Gigi Becali a plătit 400.000 de euro pentru a îl „fura” de la olteni pe cel pe care avea să îl poreclească „Messi al portarilor”. Vlad este al doilea cel mai tânăr goalkeeper din istoria FCSB-ului. El a debutat în tricoul roș-albastru pe 9 septembrie 2017, la vârsta de 18 ani, 4 luni și 25 de zile. El a fost titular într-o înfrângere cu Farul, la Ovidiu, scor 0-1.

Deși a strâns 121 de meciuri în 7 ani și jumătate la FCSB, Andrei Vlad nu s-a ridicat niciodată la nivelul așteptărilor, fiind recunoscut mai degrabă pentru gafe monumentale decât pentru parade de senzație. când a rămas liber de contract. Timp de un an, Andrei Vlad a jucat la Aktobe, dar, lunea aceasta,

Topul celor mai tineri portari de la FCSB

Valentin Cojocaru – 17 ani, 7 luni și 6 zile Andrei Vlad – 18 ani, 4 luni și 25 de zile Matei Popa – 18 ani, 9 luni și 3 zile

Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa când a aflat că fiul său va fi titular la FCSB

Spre deosebire de predecesorii săi, Matei Popa este un goalkeeper cu „pedigree”. Tatăl noului titular de la FCSB este Marius Popa, fost portar la FC Național, Poli Timișoara sau U Cluj, dar și participant cu naționala României la Euro 2008. În prezent, Popa senior este antrenor cu portarii la campioana României și

„Am vorbit cu tatăl lui, care e antrenor de portari. I-am zis că e băiatul lui, să nu zică după… El mi-a zis că are încredere în băiatul lui, că are tăria de caracter să apere. Că dacă era ceva, ar fi spus că nu e cazul, că nu vrea să îl nenorocească.

Are caracter, e tare, asta mi-a zis. A spus că nu este emotiv, a zis că nu contează la el. Asta este hotărârea mea. Nu mai suport să joc cu o aripă lovită și tăiată. Vreau să joc fotbal nu țurca…”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.