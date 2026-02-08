Matei Popa, „trădat” de Duarte și Dawa. Stoperii de la FCSB, sarabandă de erori la golul de 1-0 al Oțelului. Video

FCSB a început în forță meciul de la Galați, dar Oțelul a fost echipa care a deschis scorul. Zhelev a profitat de mai multe erori comise de stoperii Joyskim Dawa și Andre Duarte.
În minutul 25, Oțelul Galați a deschis scorul cu largul concurs al fundașilor centrali de la FCSB. Joyskim Dawa și Andre Duarte au făcut pentru prima dată cuplu în defensiva campioanei, iar acest lucru s-a văzut din plin.
FANATIK a dezvăluit în exclusivitate primul „11” cu care FCSB va aborda meciul de la Galați. Mai întâi, stoperul portughez a permis ca mingea să ajungă în spatele său și să fie preluată de Gabriel Debeljuh.
Vârful moldovenilor l-a dat apoi la o parte cu extrem de mare ușurință pe Dawa și i-a permis lui Milan Zhelev să preia și să trimită pe sub portarul Matei Popa. Pentru fundașul dreapta bulgar, acesta a fost nu doar primul gol marcat în acest sezon de SuperLiga, ci și primul de când evoluează la echipa de la malul Dunării. – vezi VIDEO
Pentru Mihai Popa, portarul de 18 ani al campioanei României, meciul de la Galați a fost al treilea în care a început ca titular. Golul lui Zhelev a fost al doilea primit de tânărul goalkeeper. Pe primul l-a luat în runda precedentă, când FCSB a învins-o cu 2-1 pe FC Botoșani. Atunci a punctat Mykola Kovtalyuk. Totuși, Matei Popa nu a avut vină la niciuna din reușite.
Atât pentru Oțelul, cât și pentru FCSB, meciul din runda a 26-a este de o importanță uriașă. Ambele formații sunt angrenate în lupta pentru play-off și niciuna nu are voie să facă pași greșiți. Înaintea duelului direct, moldovenii se aflau pe locul 9, cu 37 de puncte, la egalitate cu campioana en-titre, care ocupa poziția a 10-a.