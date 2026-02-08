Sport

Matei Popa, „trădat” de Duarte și Dawa. Stoperii de la FCSB, sarabandă de erori la golul de 1-0 al Oțelului. Video

FCSB a luat gol la Galați după o erori în lanț comise de Joyskim Dawa și Andre Duarte. Stoperii campioanei nu l-au protejat deloc pe Matei Popa și i-au permis lui Zhelev să marcheze
Cristian Măciucă
08.02.2026 | 20:44
Matei Popa, „trădat” de Duarte și Dawa. Stoperii de la FCSB, sarabandă de erori la golul de 1-0 al Oțelului. FOTO: Fanatik
FCSB a început în forță meciul de la Galați, dar Oțelul a fost echipa care a deschis scorul. Zhelev a profitat de mai multe erori comise de stoperii Joyskim Dawa și Andre Duarte.

Duarte și Dawa, depășiți ca în curtea școlii la golul Oțelului cu FCSB

În minutul 25, Oțelul Galați a deschis scorul cu largul concurs al fundașilor centrali de la FCSB. Joyskim Dawa și Andre Duarte au făcut pentru prima dată cuplu în defensiva campioanei, iar acest lucru s-a văzut din plin.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate primul „11” cu care FCSB va aborda meciul de la Galați. Mai întâi, stoperul portughez a permis ca mingea să ajungă în spatele său și să fie preluată de Gabriel Debeljuh.

Vârful moldovenilor l-a dat apoi la o parte cu extrem de mare ușurință pe Dawa și i-a permis lui Milan Zhelev să preia și să trimită pe sub portarul Matei Popa. Pentru fundașul dreapta bulgar, acesta a fost nu doar primul gol marcat în acest sezon de SuperLiga, ci și primul de când evoluează la echipa de la malul Dunării. – vezi VIDEO

Matei Popa, la al doilea gol primit în poarta FCSB-ului

Pentru Mihai Popa, portarul de 18 ani al campioanei României, meciul de la Galați a fost al treilea în care a început ca titular. Golul lui Zhelev a fost al doilea primit de tânărul goalkeeper. Pe primul l-a luat în runda precedentă, când FCSB a învins-o cu 2-1 pe FC Botoșani. Atunci a punctat Mykola Kovtalyuk. Totuși, Matei Popa nu a avut vină la niciuna din reușite.

Atât pentru Oțelul, cât și pentru FCSB, meciul din runda a 26-a este de o importanță uriașă. Ambele formații sunt angrenate în lupta pentru play-off și niciuna nu are voie să facă pași greșiți. Înaintea duelului direct, moldovenii se aflau pe locul 9, cu 37 de puncte, la egalitate cu campioana en-titre, care ocupa poziția a 10-a.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
