Mateiu și Tudorie, afectați de problemele medicale ale lui Roche în Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova 1-1: ”Nu am putut să mă uit, mă panichez”

Partida Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova (1-1), din etapa a 19-a a Superligii, a fost influențată negativ un gazon jalnic. Inclusiv jucătorii formației gazdă au reclamat acest aspect la finalul confruntării.

Alexandru Mateiu, după Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova 1-1: ”Ne-a afectat starea gazonului”

Mijlocașul central Alexandru Mateiu (34 de ani) a caracterizat întâlnirea dintre cele două grupări ca fiind una de luptă. Mateiu a afirmat că felul în care s-a prezentat suprafața de joc i-a afectat pe el și pe colegii săi.

”Nu suntem mulțumiți. Am condus până în minutul 74. Am fost egalați. Am ratat un rezultat uriaș pentru play-off. Am greșit la o singură fază fixă și am fost taxați. Meci de luptă, ne-a afectat starea gazonului.

Toată viața mea am stat la Craiova. A fost emoționant. Sper să îi mai întâlnesc măcar de două ori în acest sezon, în play-off. Avem un lot bun, valoros. Trebuie să câștigăm fiecare meci ca să fim siguri că ne calificăm. Am plecat, pentru că nu am putut să mă uit.

Mă panichez (n.r.- despre accidentarea lui Yohan Roche). M-am interesat după aceea de starea lui de sănătate”, a declarat Alexandru Mateiu, după Petrolul – Craiova 1-1, la .

Alexandru Tudorie, deranjat și el de starea deplorabilă a terenului

La rândul său, Alexandru Tudorie (28 de ani) la . Tudorie a deschis scorul în minutul 30 și a ajuns la a opta reușită din sezonul curent al Superligii.

Atacantul se află la egalitate cu Alexandru Mitriță de la Universitatea Craiova. Este depășit în ierarhia golgheterilor doar de Astrit Selmani (Dinamo) și de Daniel Bîrligea (FCSB), ambii cu câte nouă goluri.

”Ați văzut și dumneavoastră că se oprea mingea. Erau bălți peste tot. Asta e situația. Ne-am adaptat la teren și am reușit să facem un egal. E important fiecare gol pentru mine. Vreau să înscriu la fiecare meci și să îmi ajut echipa.

Le mulțumesc și colegilor, pentru că fără ei nu aș fi ajuns aici. Mă simt foarte bine, suntem un colectiv unit. M-am speriat la fază (n.r.- ). Din ce am înțeles este bine. Îi doresc multă sănătate. Punctul acesta a fost bun, erau mai bune mai multe puncte”, a transmis și Alexandru Tudorie, la finalul confruntării.