Matematicianul, care a prezis corect ultimele trei câștigătoare la Cupa Mondială, știe ce națională va ridica trofeul la ediția din 2026. Surpriza e uriașă

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Cine va câștiga Cupa Mondială din 2026? Este o întrebare aflată deja pe buzele miliardelor de fani ai fotbalului din întreaga lume. Omul care a prezis corect ultimele 3 campioane face un anunț surpriză în legătură cu naționala care, pe 19 iulie 2026, va ridica trofeul deasupra capului pe stadionul MetLife din New York.

Naționala surpriză care va câștiga Cupa Mondială: matematicianul care a prezis ultimele 3 câștigătoare face o predicție surprinzătoare

Cea mai extinsă Cupă Mondială din istorie debutează pe 11 iunie 2026. În Mexico City, naționala Mexicului va disputa meciul de deschidere pe legendarul stadion Estadio Azteca, cu Africa de Sud. Ediția a 23-a Mondialului este una istorică din mai multe motive. În primul rând, este primul Mondial organizat de trei țări gazdă – Mexic, Canada și Statele Unite – și, totodată, primul care adună la startul său 48 de echipe naționale, față de 32 la edițiile precedente.

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După 104 meciuri vom afla numele noii campioane Mondiale. Este corect spus ”noii”, întrucât în acest material vom prezenta o predicție extrem de interesantă făcută de un matematician care s-a specializat în astfel de anticipații. : Germania în 2014, Franța în 2018 și Argentina în 2022.

De această dată, Joachim Klement, economist german, surprinde total cu predicția sa. Marile favorite de pe hârtie, Spania, Argentina, Franța, Brazilia sau Anglia nu vor câștiga Cupa Mondială din 2026. Modelul matematic al lui Klement indică faptul că naționala care va ridica trofeul deasupra capului la 19 iulie este Olanda, notează .

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Cum funcționează modelul matematic al lui Joachim Klement

Economistul și analistul german a devenit celebru datorită unui ”palmares” impresionant de predicții. El a anticipat corect campioanele ultimelor trei Cupe Mondiale. Înainte de turneul din Brazilia 2014, modelul său a indicat Germania ca favorită. Patru ani mai târziu, în Rusia, a indicat Franța în pole position. În fine, înainte de Qatar 2022 a surprins din nou numind Argentina campioană.

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Acest șir de predicții exacte l-au transformat pe Klement într-o persoană de luat în seamă, ori de câte ori se apropie o nouă Cupă Mondială. Acum, cu Cupa Mondială 2026 care stă să debuteze, Klement a publicat o nouă prognoză care a stârnit imediat dezbateri aprinse printre fani și analiști: Olanda va lua trofeul!

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Întrebarea multora este una logică în acest moment: Cum funcționează modelul său matematic? Ei bine, spre deosebire de predicțiile bazate doar pe performanța sportivă, modelul lui Klement combină variabile statistice, economice și demografice. Astfel, el estimează probabilitățile de succes la Cupa Mondială.

Analistul german a recunoscut de mai multe ori că formula sa nu pretinde să fie una fără greșeală. Este sincer și spune că o mare parte din ceea ce se întâmplă pe un teren de fotbal depinde de noroc și de circumstanțe imposibil de prevăzut. În ciuda acestui aspect, după trei predicții consecutive corecte, orice nouă prognoză de-a lui atrage inevitabil atenția fanilor.

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Pe cine va învinge Olanda în finala Cupei Mondiale 2026, conform predicției

Calculele lui Klement merg mai departe. Acesta nu prezice doar câștigătoarea, ci și unele evenimente de pe parcursului Mondialului din SUA, Mexic și Canada. Potrivit simulărilor germanului, echipa națională a Olandei va ridica trofeul după ce va învinge Portugalia în finală. La prima vedere, este o predicție care contrazice majoritatea pronosticurilor tradiționale.

Analiștii și întreaga planetă sunt de părere că echipe precum Franța, Argentina, Spania, Brazilia sau Anglia au șanse mult mai mari decât Olanda. Predicția lui Klement arată faptul că urmează un Mondial cu surprize. Vor fi eliminări neașteptate și echipe mici capabile să arunce în aer calculele hârtiei.

Olanda va scrie istorie dacă predicția se va adeveri

De notat că alegerea Olandei este surprinzătoare dintr-un motiv simplu: ”Portocala Mecanică” , deși a ajuns în trei finale. Au pierdut la limită titlul în 1974, 1978 și 2010. Sub conducerea lui Ronald Koeman și cu o generație competitivă de jucători, Olanda își propune să revină în centrul atenției la Cupa Mondială.

Predicția lui Klement a stârnit atât entuziasm, cât și scepticism. Deși economistul însuși insistă că modelul său nu garantează nimic, palmaresul său de a fi prezis corect trei Cupe Mondiale face ca această predicție să fie una dintre cele mai discutate înainte de CM 2026.