Materiile la care David Popovici nu a excelent la școală. Ce au făcut profesorii pentru campionul olimpic

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E student la o universitate importantă, însă David Popovici nu a uitat care erau materiile la care nu a excelent la școală. Celebrul înotător a povestit abia acum ce au făcut profesorii pentru el în gimnaziu și ulterior, în liceu.

David Popovici, despre cursurile pe care nu le stăpânea la școală

A intrat în istoria natației mondiale drept primul și singurul înotător care a reușit să câștige aurul la probele de 100 m liber și 200 m liber la mai multe ediții ale Campionatelor Mondiale, însă David Popovici (21 ani) recunoaște că are și puncte slabe. Acestea nu au legătură neapărat cu sportul, ci cu disciplinele școlare.

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Tânărul și-a consolidat statutul de legendă a înotului, dar puțini știu că atunci când era elev avea unele dificultăți. Campionul olimpic , precum și faptul că au existat discipline școlare la care nu avea note tocmai bune. La acestea nu excela oricât de mult ar fi vrut, preferând cursurile de uman.

„Mi-ar fi fost mult mai dificil fără aceste mici ajutoare. Nu s-au lipit de mine matematica, fizica, chimia. În schimb, îmi plăcea foarte mult engleza, româna, cât de cât, istoria, dar mai mult pe limbi străine, germană, materiile de la uman. În primii ani aș spune că școala a fost pe același loc ca și înotul.

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Mă trezeam foarte, foarte devreme, la niște ore imposibile, intram în apă la 5:30, terminam pe la 7:30, după care fugeam la școală, îmi terminam orele, poate mă lăsau profesorii să plec un pic mai devreme și fugeam la al doilea antrenament”, a explicat David Popovici, într-un , pe YouTube.

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David Popovici: ”M-au tratat un pic diferit”

În emisiunea „La Cină” sportivul a mai subliniat că a reușit să se împartă o perioadă lungă între școală și antrenamente. Celebrul înotător, supranumit Reghinul, a spus în repetate rânduri că educația este calea spre un viitor mai bun. Acesta este și motivul pentru care nu a renunțat la studii și s-a înscris la facultate.

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„Am avut și profesori care m-au tratat un pic diferit. Când zic diferit, cu ce mă ajutau, poate, era faptul că mă lăsau să trimit un proiect mai târziu sau să dau testele tot împreună cu clasa, dar o săptămână mai târziu. Chiar mă străduiam să le fac pe amândouă și chiar reușeam.

Pe măsură ce am crescut și parcursul meu profesional a devenit din ce în ce mai plin, dificil, a trebuit să aleg căreia îi voi acorda un pic mai multă atenție. Și a fost înotul. Ăsta e un soi de mic pariu pe care trebuie să-l faci cu tine. Și e și în funcție de ce îți dorești să faci. De cele mai multe ori, varianta cea mai sigură e școala”, a mai spus sportivul.

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Cum a fost viața de liceean

David Popovici și-a amintit că perioada liceului a fost una frumoasă. A dezvăluit că mama sa îi spunea înainte să termine școala gimnazială că această etapă va fi una importantă și pe care o va ține minte mereu. Astfel, înotătorul i-a dat dreptate figurii materne, precizând că și-a făcut o mulțime de prieteni noi.

A continuat liceul în același loc în care a făcut școala gimnazială și acest lucru l-a ajutat enorm. A creat relații pe care le are și în momentul de față și de care este mândru. Sportivul a evoluat enorm, precizând că în clasa a IX-a a mers pentru prima oară la Jocurile Olimpice. În acel an s-au desfășurat la Tokyo, Japonia.

Între timp, pe parcursul liceului a ieșit campion mondial. Mai târziu, la Campionatele Mondiale de la Singapore a cucerit aurul atât la 200 metri liber, cât și la 100 metri liber. Cronometrul s-a oprit la 46.51 secunde, stabilind un nou record european. Cu toate acestea, nu a uitat de unde a plecat, deși are o mică avere în conturile bancare.

Datorită veniturilor pe care le-a adunat și-a cumpărat o casă superbă și o mașină sport cu care poate fi observat pe străzile din București. Recent, David Popovici a fost , evaluat la mii de euro. Concret, este vorba de un Mercedes G-Class, o bijuterie care are un motor V8 de 4 litri, biturbo, cu 577 cai-putere.