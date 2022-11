Mathew Leckie, lecție de modestie după golul care a dus Australia în optimi. ”N-aveam încotro. Am luat acțiunea pe cont propriu”

Australia a reușit să , și a declanșat . Pentru a doua oară în istorie, Socceroos merg în fazele eliminatorii. Iar eroul este Mathew Leckie, omul cu centrarea la golul din jocul cu Franța. Care a devenit al nouălea australian care înscrie la Cupa Mondială.

”Eram emoționat și fericit”, mărturisește Mathew Leckie după ce a dus Australia în optimi la Mondiale

Australia pleca, este limpede, cu șansa a doua în fața Danemarcei. Chiar dacă avea trei puncte în cont înaintea partidei programate pe Al Janoub Stadium.

Căci un succes al nordicilor, semifinaliști la ultima ediție a Euro, însemna că acea calificare în fazele eliminatorii, din 2016, va rămâne, în continuare, o excepție.

Or, mai era un argument care-i făcea să se teamă. În toate cele 11 jocuri disputate în compania formațiilor din Europa primise gol. Iar dacă danezii marcau, aveau nevoie de măcar o reușită pentru a nu înclina steagul.

Iar remiza putea să nu reprezinte o opțiune dacă Tunisia profita de faptul că Franța, deja calificată, optase pentru o formulă de echipă fără marile vedete. Lucru care s-a și întâmplat.

Așadar, australienii au optat pentru un bloc defensiv menit să distrugă încercările adversarului. Și, firește, să încerce să dea lovitura pe contraatac.

Marcaseră deja contra Franței. Atunci când Leckie a centrat perfect, iar Goodwin deschidea scorul. Și o făcuseră și în fața Tunisiei, prin Duke. De ce să nu izbutească și acum?

Ei bine, da, avea să vină golul și de această dată. De data aceasta în repriza secundă. În minutul 60. Fix după ce Tunisia deschisese scorul în fața francezilor, care nu expediaseră vreun șut pe poartă.

De această dată, Leckie, cel care își trecuse în cont un assist la meciul cu Franța, a fost cel care a finalizat. A fost o pasă excelentă a lui Riley McGree.

Inițial s-a uitat dacă are sprijin, dar a văzut că este singur. ”N-aveam încotro. Am luat acțiunea pe cont propriu. Am izbutit să mă eliberez din presiune și am șutat. Iar mingea s-a dus cuminte în poartă. Eram emoționat și fericit.

Cred că am primit ulterior zeci de palme peste cap de la colegii care m-au încurajat. Trebuia însă să ne concentrăm în continuare. Făcusem jumătate de treabă, dar trebuia să rezistăm. Și am făcut-o”, a povestit, după meci, vizbil emoționat, Mathew Leckie.