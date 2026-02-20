Mathias Gidsel, despre mentalitatea care l-a transformat în cel mai bun handbalist al lumii: „Este un privilegiu să practic cel mai tare sport al planetei!”

ADVERTISEMENT

Mathias Gidsel este cel mai bun handbalist al planetei. Superstarul danez a câştigat pentru a treia oară consecutiv acest premiu (2023, 2024 şi 2025), egalându-i pe Nikola Karabatic şi Mikkel Hansen, singurii care mai au câte trei premii distincţii.

Mathias Gidsel, primit ca un idol la Bucureşti: „Pentru un băiat danez care joacă în Germania…”

Danezul a făcut show şi în meciul din Sala Polivalentă dintre Dinamo şi Fuchse Berlin, , Gidsel fiind cel mai bun marcator al partidei, cu opt goluri. La final, Gidsel a stat de vorbă cu reporterii FANATIK şi ceilalţi reprezentanţi ai presei, .

ADVERTISEMENT

Mathias, ai avut parte de o primire incredibilă la Bucureşti. Cum te simţi?

– Pentru un băiat danez care joacă în Germania, să vin în România şi să mă bucur de această susţinere, mă face să mă simt foarte mândru. Am simţit din timpul meciului că au venit mulţi să mă urmărească şi acum abia aştept, după ce vorbim, să merg să fac câteva poze şi să dau autografe celor mici. Sunt şi foarte surprins că există atât de mulţi fani care mă susţin aici.

ADVERTISEMENT

Dinamo, adversar tare: „Tabela arată un scor puţin mincinos!”

Cum a fost meciul cu Dinamo?

ADVERTISEMENT

– Prima repriză a fost puţin mai dificilă, poate un pic mai mult decât ne aşteptam. Per total, în cele 60 de minute am fost echipa mai bună. Dinamo este o echipă foarte bună, joacă foarte bine împotriva noastră, aţi văzut şi la Berlin. Cred că tabela arată un scor puţin mincinos, am simţit că diferenţa e puţin mai mică. Dar mă bucur că această victorie ne duce în

Ce ştii despre ţara noastră, exceptând handbalul?

ADVERTISEMENT

– Am fost de multe ori la Bucureşti şi am jucat multe meciuri împotriva echipelor româneşti. Pentru mine, handbalul în România este foarte special, cu o atmosferă foarte frumoasă. Şi azi am simţit susţinerea oamenilor. Mă bucur de fiecare dată când sunt aici.

Laude pentru Cristina Neagu: „Una dintre cele mai bune handbaliste din istoria acestui sport”

Cu siguranţă o ştii pe Cristina Neagu. La fel ca tine, a câştigat de mai multe ori titlul de cea mai bună handbalistă a lumii…

– Da, probabil nu voi fi niciodată la nivelul la care a fost Cristina Neagu. Cred că este una dintre cele mai bune handbaliste din istoria acestui sport. De asta spun că nu cred că voi fi la nivelul ei, dar pot să promit că o să încerc (n.r. râde).

Ai semnat un contract pe termen lung cu Fuchse Berlin, care va deveni o echipă cu multe superstaruri în sezoanele viitoare când vor veni şi Pitlick sau Dika Mem. Ce îţi propui cu această echipă?

– Sunt foarte mândru să fac parte din echipă. Dezoltarea de care am avut parte în ultimii ani a fost una nebună. De la o echipă bună în Germania am ajuns campionii Germaniei şi finalişti de Champions League. Obiectivele este să continuăm acest drum, să avem un parcurs mai stabil în Bundesliga şi să mergem la Koln în fiecare an (n.r. în Final Four-ul Ligii Campionilor), chiar dacă nu este uşor. În acest sezon, lucrurile arată bine, suntem la două meciuri de Final Four şi avem o şansă bună să fim acolo.

Mentalitatea celui mai bun din lume: „E un privilegiu să joc cel mai tare sport din lume”

Eşti cel mai bun jucător din lume, campion olimpic, mondial şi european. Ai câştigat tot. Ce te determină să continui la cel mai înalt nivel şi să dai tot la fiecare meci?

– Să mă trezesc dimineaţa şi să joc cel mai tare sport din lume este un privilegiu, mai ales să am acest job. De asemenea, să vin în astfel de locuri, să simţi că sunt oameni din România care te urmăresc în Germania sau Danemarca mă face să fiu foarte mândru şi îmi dă motivaţia să joc mâine şi să vreau să fiu puţin mai bun decât ieri.

Cine este Mathias Gidsel?

Data naşterii: 8 februarie 1999 (27 de ani)

Locul naşterii: Skjern, Danemarca

Înălţime: 1,90 m

Post: inter dreapta

Performanţe:

Echipa naţională:

campion olimpic cu naţionala Danemarcei (JO 2024), argint la JO 2020

3 x campion mondial (CM 2021, 2023, 2025)

1 x campion european (CE 2026), argint (CE 2024), bronz (CE 2022)

La nivel de club:

Campion al Danemarcei cu GOG (2022)

Campion al Germaniei cu Fuchse Berlin (2025)

Câştigător de EHF European League cu Fuchse Berlin (2023)

Finalist al Ligii Campionilor cu Fuchse Berlin (2025)

Câştigător al Supercupei Germaniei cu Fuchse Berlin (2024)

Pe plan individual: