Matilda Pascal Cojocărița, despre Ziua Națională a României! Ce a făcut artista, de 1 decembrie, pentru a-i distra pe români

Matilda Pascal Cojocărița a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre semnificația zilei de 1 Decembrie. Chiar înainte de a urca pe scena emisiunii prezentate de Horia Brenciu și de Iulia Pârlea de la Pro TV – Generații de distracții – marea artistă a explicat cu vede ea luna decembrie, cea care debutează cu Ziua Națională a României.

Matilda Pascal Cojocărița, sacrificii de artistă, pe 1 Decembrie

Una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară ale României, Matilda Pascal Cojocărița este invitată în emisiunea Generații de distracțiii, noua producție a Pro TV care va debuta chiar pe 1 Decembrie 2022, de la ora 17.00.

Show-ul, prezentat de Horia Brenciu și de Iulia Pârlea, o are ca invitată, printre altele, pe marea artistă. Înainte de a se apuca de cântat însă, Matilda Pascal Cojocărița a vorbit, pentru FANATIK despre cel mai important moment din istoria României,

De asemenea, artista a vorbit despre sacrificiile pe care lea făcut cu drag pentru a-i încânta pe români, de , dar și despre bucuria cu care trăiește luna decembrie, o lună încărcată de tradiții.

Matilda Pascal Cojocărița respectă cu sfințenie tradițiile populare din perioada Sărbătorilor de Iarnă

Ce tradiții specifice zonei din care provii respecți? Dar care sunt tradițiile dintr-o altă zonă de care ai auzit?

– Eu voi vorbi despre Moldova pentru că eu reprezint prin cântec și prin port zona de mijloc a Moldovei, Iași – Vaslui, de acolo vin. Eu cred că în toată Țara Românească și peste tot se întâmplă colindul și petrecerea timpului în familie.

Ce cred că diferă între Ardeal și Moldova, din punct de vedere al gastronomiei, este faptul că în Ardeal sarmalele sunt făcute cu păsat și sunt de elită, pe când în Moldova sarmalele cu păsat sunt făcute numai de oamenii săraci.

În Ardeal, când se taie porcul, nu se aruncă nimic, absolut deloc. Vine un măcelar specializat care îți face tot, nimic nu se aruncă, nici măcar o firimitură. În Moldova, se aruncă puțină grăsime, părți ale capului.

Ce am observat eu, tranzitând spre Ardeal și stând acolo de aproape 30 de ani, colindul în Ardeal este sfânt. Se colindă toată noaptea, în toate cele trei zile de Crăciun. În continuu se primesc în case colindători. În Moldova, s-a mai diminuat această tradiție. Pe vremea când eram eu copil, se colinda foarte mult. Acum, s-a mai pierdut din acest obicei.

”Am evoluat, ne-am modernizat și ne-am automatizat”

Care crezi că sunt atuurile generației din care faci parte?

– Aici este mult de discutat. Fiecare generație are atuurile ei. Am evoluat, ne-am modernizat și ne-am automatizat atât de mult, încât nici nu știm ce să spunem despre atuuri. Cred că cel mai mare atu al generației mele este faptul că am crescut într-o anumită disciplină, ceea ce acum nu mai există.

Acum s-a dat frâu liber copiilor. Au dreptul să facă orice. Nu au nicio obligație, au numai drepturi. Multora le lipsesc cei șapte ani de acasă, diferă educația. Școala nu mai are niciun fel de autoritate față de copii. Noi ne-am aliniat, într-un fel sau altul, trăirilor tineretului de azi, condițiilor și a tot ce înseamnă modernism.

”1 Decembrie înseamnă veselie, iubire, întâlnire cu oameni frumoși”

Care este cea mai specială amintire pe care o ai legată de ziua de 1 decembrie?

– O să vă povestesc despre cea mai năbădăioasă și pe care nu o să o uit niciodată. Am cântat pe o scenă la –17 grade Celsius. Atunci am prins o răceală foarte urâtă și am rămas cu sechele și astăzi.

Ce înseamnă ziua de 1 decembrie pentru tine?

– Înseamnă veselie, iubire, întâlnire cu oameni frumoși, oamenii noștri. Înseamnă sărbătoare națională atât în familiile noastre, cât și în familia extinsă, a României.

Spune-ne, te rog, două motive pentru care tu iubești România.

– Pentru că aici m-am născut, pe această țărână. Pentru că aici am zis pentru prima dată „mamă”. Pentru că aici am văzut pentru prima dată lumina zilei. Pentru că aici este casa mea, aici este familia mea, aici este tot ce am mai scump pe această lume. Nu voi părăsi niciodată România, nu am avut niciodată acest gând.

De ce nu ar trebui să ratăm momentul tău de 1 decembrie?

– Pentru că aici suntem o familie. Ne-am format un grup cu valori, cu oameni minunați, cu colegi pe care îi ador și îi respect.