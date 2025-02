Matinalul a plecat de la Antenă, iar acum face bani dintr-un „domeniu total opus, industrial”. Dezvăluiri exclusive

Matinalul a plecat de la Antenă de aproximativ 5 ani și de atunci s-a dedicat altui domeniu de activitate. Fostul prezentator se întreține din afacerea pe care a dezvoltat-o de pe vremea când era pe micul ecran. În exclusivitate, pentru FANATIK, vedeta ne mai dezvăluie cum și-a câștigat primii bani și pe ce i-a cheltuit.

Matinalul a plecat de la Antenă, într-un „domeniu total opus, industrial”

. Însă, după mici neînțelegeri în privința orelor de direct, a decis să renunțe la lumina reflectoarelor și să se axeze mai mult pe propria afacere, din care se și întreține de ani de zile.

În premieră, pentru FANATIK, , cu detalii inedite, din copilărie și până în zilele noastre, când i s-a deschis din nou apetitul de a reveni la prima lui dragoste, televiziunea. Precizează, însă, că și-ar dori ca întoarcerea să o facă în termenii lui, pe un format care să îi se potrivească, și nu oricum.

Ce meserie visai să urmezi când erai copil?

– Vj Raru: Inițial cântăreț! Ce nu știe foarte multă lume este că înainte de televiziune împreună cu o prietenă am înregistrat un album în studio la Marius Moga. Pe vremea aceea era un guru al muzicii comerciale românești, unde, de altfel, am cunoscut foarte mulți artiști și ”vedete”. Proiectul nostru muzical și albumul n-a mai apucat să fie lansat pentru că în 2003-2004 a apărut mp3-ul. Atunci casele de discuri au pierdut foarte mulți bani, iar eu oricum am intrat în televiziune.

Culmea, deși înainte nu-mi plăcea să mă vad pe mine pe casetele video filmate pe la evenimentele personale, eram fascinat de muzică și de posturile de televiziune muzicale. Țin minte că mă uitam la MCM România și visam ca într-o zi să prezint ca Wanda, Diana Munteanu sau Mircea Zara. În timp mi-au și devenit colegi. Habar n-aveam!

De altfel, cred că e important să credem și să luptăm pentru visurile noastre. Ele pot deveni realitate prin șansă, muncă, pasiune și talent.

Cum era copilul Cornel, prin ochii lui Vj Raru de astăzi?

Cum a fost copilăria ta? Cum ai descrie acei ani, în câteva cuvinte?

– Am avut o copilărie frumoasă, lipsită de griji. Răsfățat de bunicii cu care-mi petreceam majoritatea timpului cât ai mei erau la servici. Îmi făceau toate poftele. Am fost lăsat să fac ce-mi place, să mă joc, să învăț sau să-mi urmez pasiunile pentru artă, muzică, teatru sau prezentare.

Am avut trupă de muzică încă din generală. Îmi amintesc că tăiam banda de pe casetele audio pe părțile melodiilor cu voce, apoi lipeam părțile de bandă doar cu instrumentalul între ele, ca să ne putem face ”negative” pe care puteam cânta. Chiar zilele trecute am fost pe la ai mei acasă și am descoperit că maicămea încă mai păstrează caietul meu de desen de la cercul de pictură din generală. Ne-am amuzat copios.

Cum îl descrii pe copilul Cornel, prin ochii bărbatului de astăzi?

– Cred că am fost un copil cuminte, fratele meu mai mic era responsabil cu năzbâtiile. Eu doar le încasăm și pentru el. Mi-a plăcut să socializez și să organizez tot timpul, de mic. Fie că organizam jocuri cu băieții și fetele de pe stradă sau colegii de la școală sau din clubul de ”Cercetași”. Am fost super pasionat și hotărât mereu. Am știut ce-mi place și am luptat mereu să obțin ce vreau, un lider înnăscut (n.r. râde).

Adolescența ta a fost presărată de multe cumpene și prostioare sau erai genul docil, pus cu burta pe carte?

– Hmm, perioada adolescenței și a liceului consider că a fost una dintre cele mai frumoase perioade. Cei mai buni prieteni ai mei îi am încă din perioada aia, cu care de altfel am făcut și cele mai mari prostii (chiuleam, mergeam la barul de lângă liceu la cafea sau la biliard, organizam petreceri), dar și învățăm.

Dacă până la sfârșitul generalei am fost tocilar, cu premiul 1, la liceu s-au mai schimbat lucrurile. Deși învățăm, îmi plăcea să petrec timp cu colegii sau să organizez și să prezint Balul Bobocilor sau Spectacolul Bradului în fiecare iarnă, la Casa de Cultura.

Am fost o mică vedetă a orășelului nostru. Nu m-am lăsat până când, mulți ani mai târziu, am fost invitat să prezint Festivalul Corabia de Aur, festival de muzică în care practic am crescut de mic, admirând artiști precum Gabriel Cotabiță, Aurelian Temișam, Loredana și alții de pe vremea aia.

Ce relație ai avut cu părinții tăi încă din copilărie?

– Am fost o familie unită, chiar dacă pe timpul meu, nu obișnuiam să ne spunem atât de ușor ”te iubesc” cum o facem astăzi. M-am simțit iubit și protejat, mai mult de atât m-au susținut și m-au ajutat să am tot ce-mi trebuie ca să devin bărbatul de astăzi. Cu toți ”cei 7 ani de acasă”, chiar 19 ani, până am venit la facultate în București.

Ce sfaturi prețuiești de la ei, mai mult ca orice pe lume?

– Nu știu dacă a fost neapărat un sfat sau doar unul anume, dar cred că m-au învațat să fiu un om bun, corect. Să spun mereu adevărul, sa nu fac rău intenționat nimănui, să am coloană vertebrală și să nu uit de unde am plecat.

Din ce ți-ai câștigat primii bani și pe ce i-ai cheltuit?

– Pfff, nici nu mai știu, probabil în liceu din organizarea și prezentarea de spectacole la Casa de Cultura sau de la Radio. Nici nu amintesc ce mi-am cumpărat, cred că un ceas.

Cu ce te ocupi de când ai plecarea de la Antena Stars?

– Am avut mult mai mult timp să dezvolt businessul de care mă ocupam dinainte să lucrez în televiziune, într-un domeniu total opus, industrial.

Este ceva ce te-a deranjat de-a lungul anilor, din ceea ce s-a scris în presă despre tine?

– Nu cred! Am refuzat și când lucram în televiziune și după să dau interviuri. Cred că pr-ii postului mă urau că nu doream să dau interviuri sau să merg la evenimente publice. Nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc prea mult despre mine. Am preferat ca oamenii să mă asculte, să mă vadă și să mă descopere așa cum sunt prin emisiunile pe care le-am realizat.

În ce relație a rămas fostul prezentator cu Nasrin și echipa de la Antenă?

A fost ceva ce te-a rușinat și te-a determinat să alegi să fii o persoană mai discretă?

– Deloc, nu-mi este rușine cu nimic din ce sunt sau din ce am făcut până acum, ba din contră sunt foarte mândru de toate realizările mele personale și profesionale. Deși am lucrat pe sticlă, nu m-am considerat niciodată o persoană publică. Am preferat mereu să fiu discret atât pentru mine, dar mai ales pentru familia, prietenii și apropiații mei. Înțeleg interesul jurnalistic pe care și eu l-am practicat, însă am înțeles și apreciat mereu dorința sau nevoia de discreție a intervievaților mei.

În ce relație ai rămas cu foștii colegi de la Stars? Ce părere ai despre întoarcerea lui Nasrin în televiziune, te-a sunat?

– Mă bucur pentru ea, știu că își dorea asta și îi urez mult succes cu noul proiect. Am rămas în relații foarte bune cu toți colegii, cu Carina, producătoare mea, cu echipa tehnică de la platou unde îmi petreceam mai tot weekendul. Am avut o echipă foarte frumoasă, sunt mândru și recunoscător pentru anii petrecuți acolo, din care am învățat și am evoluat profesional.

Vj Raru vrea să revină în televiziune: „Am mai avut discuții și propuneri de proiecte, dar nu m-a convins niciunul până acum”

Ți-ar plăcea să mai revii în lumina reflectoarelor? Pe ce domeniu?

– Dacă mă întrebai cu ceva timp în urmă, când erau la modă prezentatorii cărora li se dicta cuvânt cu cuvânt în cască ce să spună sau chiar întrebările invitaților, ți-aș fi răspuns că nu. M-am retras din televiziune și pentru că nu mă mai regăseam în proiectele tv. De altfel, mulți alții mult mai cunoscuți ca mine s-au retras în ultimii ani, din același motiv.

Consider că nu e de ajuns să ai ”față de tv”, dacă nu ești frumos la interior, implicat și natural. Nu prea ai cum să treci sticla. Oamenii de acasă simt asta, nu prea ai cum să-i păcălești. Am mai avut discuții și propuneri de proiecte, dar nu m-a convins niciunul până acum.

Eu sper însă că mai am și ”față de tv”, dar și ceva creier, că în rest sunt îndeajuns de muncitor, pasionat și implicat în proiectele mele, încât atunci când voi găsi o echipă la fel de pasionată care să producă un proiect în care să cred, mă voi întoarce în tv cu siguranță, Domeniu? Habar n-am, divertisment să fie, emisiuni sau știri.

Ce planuri ai pentru 2025?

– Întotdeuna scopul meu a fost acela de a evolua pe ambele planuri, atât personal, cât și profesional. Asta sper să fac și de acum încolo, chiar peste 10 ani. Iar pentru 2025 – multe! Sa mă mut într-o casa nouă, să investesc mai mult în colegii și în businessul meu, să călătoresc, să petrec mai mult timp alături de cei dragi și de ce nu, să mă întorc în televiziune (n.r. râde).