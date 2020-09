Mats Wilander merge pe mâna Simonei Halep: “Putea câștiga și la US Open”

La o zi distanță după ce s-a impus în turneul de la Praga, Simona Halep a spus că nu va participa la turneul de Grand Slam de la US Open.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sportiva din Constanța a decis să se înscrie la turneul din America cu numai câteva minute înainte de expirarea termenului limită, după ce competiția de la Madrid a fost anulată.

Halep a spus de mai multe ori că se va decide ulterior în legătură cu participarea la US Open. Ea a decis să nu participe la turneul din America din cauza faptului că exista pericolul infectării cu covid-19.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Nu știu dacă și cum poți să o bați pe Simona Halep”

Totodată, măsurile destul de severe de securitate pregătite de cei care s-au ocupat de organizarea turneului au determinat-o pe Halep să nu ia startul la US Open.

Mats Wilander, fost jucător important de tenis din Suedia este de părere că sportiva din România putea câștiga la US Open dacă participa la turneul din America:

ADVERTISEMENT

“Nu știu dacă și cum poți să o bați pe Simona Halep. Cred că a regretat că nu a mers la US Open, putea câștiga acolo. Ea și-a revenit cel mai repede după perioada de pandemie. A vrut să se pregătească pentru Roland Garros, cred că este turneul pe care îl iubește și la care se simte cel mai bine”.

”Am decis că nu voi călători la New York pentru US Open”

Wilander a ocupat numărul unu în ierarhia mondială pentru 20 de săptămâni între 1988-1989. Între 1982 și 1988 s-a impus la șapte titluri de Grand Slam la simplu ( de trei ori la Roland Garros, de trei ori la Australian Open și o dată la US Open).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Halep a anunțat că nu participă la US Open pe contul de Twitter: ”După ce am luat în considerare toți factorii și având în vedere circumstanțele excepționale din această perioadă, am decis că nu voi călători la New York pentru US Open. Am spus mereu că voi pune sănătatea mea pe primul plan în luarea acestei decizii și, de aceea, prefer să rămân să mă antrenez în Europa. Știu că USTA și WTA au muncit încontinuu pentru a organiza turneul în condiții de siguranță și le doresc tuturor un turneu de succes”.

În absența Simonei Halep, turneul de Grand Slam de la US Open a fost câștigat de Naomi Osaka care a învins-o cu 1-6, 6-3, 6-3 pe Victoria Azarenka.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Simona Halep a oferit un interviu înainte de Roland Garros în care a vorbit despre cele mai dificile două momente din cariera sa. Acestea sunt plecarea la 16 ani de la Constanța la București și operația de micșorare a sânilor.

Sportiva din Constanța a avut un mesaj emoționant de ziua sa: ”Astăzi este o zi specială din mai multe motive, nu numai pentru că îmi sărbătoresc ziua de naștere, dar și pentru că sunt binecuvântată să joc în sportul pe care îl iubesc, într-un an atât de dificil pentru toți”.