Matteo a lămurit misterul conflictului avut cu Connect-R din cauza unei melodii: „O sintagmă în litigiu între noi”

Matteo și Connect-R au fost cândva prieteni foarte buni, însă la un moment dat legătura lor s-a rupt. Muzicianul a lămurit ce s-a întâmplat, de fapt, între el și Connect-R.

Artistul a vorbit cu detașare despre cearta pe care a avut-o la un moment dat cu Ștefan Mihalache, cunoscut sub numele de scenă Connect-R.

Acum privește lucrurile cu mai multă înțelepciune și susține că nu a fost cine știe ce conflict, însă a lămurit cum a stat de fapt treaba între ei doi.

Matteo, despre conflictul cu Connect-R pe un vers din melodia Panama

„Am avut micul, din punctul nostru de vedere, marele, marea ceartă cu piesa Panama și Dă-te-n dragostea mea a lui. Înainte melodia se chema Mai du-te în inima mea.

Iar lui i-a plăcut foarte mult sintagma și m-a întrebat dacă o poate folosi. De acolo s-a produs confuzia. Unul zice, el zice că eu i-am zis că o poate folosi liniștit, eu am zis că nu am cum să zic treaba asta.

Ne-am pus la masă. E o sintagmă în litigiu între noi și am zis hai să nu o mai folosim. E aiurea să ne certăm. Ne schimbăm titlurile pieselor. Eu am schimbat-o cu Panama și el a lăsat de la el”, a mărturisit Matteo la .

Lucrurile s-au rezolvat în cele din urmă între cei doi artiști, care se cunosc de la vârsta de 16 ani. Ba mai mult, cei doi au ajuns să colaboreze pentru prima oară, cu toate că se știu de mulți ani și amândoi sunt destul de cunoscuți în lumea muzicii.

Cei doi s-au împăcat și au scos recent o piesă împreună

„Eram prieteni buni, am copilărit împreună, ne-am format. Abia acum, la frumoasa vârstă de 37 de ani am făcut primul featuring. L-am făcut când am fost mai înțelepți”, a completat Matteo.

Matteo a revenit recent în muzică oferindu-le fanilor în fiecare zi de miercuri din săptămână câte o melodie de pe noul său album.

Prima piesă lansată se numește „Putere” și este realizată în colaborare cu , cu care, așa cum a mărturisit, s-a certat din cauza versuriloe melodiei Panama.

Melodia lansată de Connect-R și Matteo în urmă cu câteva luni a strâns până la această oră pe Youtube peste 500.000 de vizualizări.